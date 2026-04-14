Anna elämän tanssittaa! – Katso kansainvälisen tanssin päivän 29.4. tapahtumat ja pyörähdä mukaan
21.4.2026 08:16:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote
Keskiviikkona 29.4. vietetään kansainvälistä tanssin päivää. Silloin valokeila kohdistetaan tanssiin, sen moniin muotoihin, niin harrastajiin kuin ammattilaisiin. Kaikkialla Suomessa järjestetään tanssin päivän tilaisuuksia, joiden joukossa on runsaasti ilmaisia esityksiä, tempauksia ja kokeilutunteja. Paikoin tanssin koko kirjosta pääsee nauttimaan jo edeltävällä viikolla.
Kansainvälinen tanssin päivä 29.4. liikuttaa ruumista, mieltä ja tunteita. Tanssin päivänä valokeila kohdistetaan tanssiin, sen moniin muotoihin, niin harrastajiin kuin ammattilaisiin.
Suunnista tanssin päivän tapahtumakooste kompassinasi luennolta diskoon, pyörähdä esityksestä elokuviin tai loikkaa tanssisalista näyttelyyn. Tanssin päivän tapahtumia on yli 30, ainakin 13 paikkakunnalla eri puolilla Suomea Vaasasta Kuopioon ja Rovaniemelle.
Tilaisuuksien joukossa on runsaasti maksuttomia esityksiä, tempauksia ja kokeilutunteja. Lempäälän Ideaparkissa yllättää paikallinen flashmob, Helsingin Tanssin talolla viihdyttävät lavatanssit, Oodin edustalta starttaa 1 500 kilometrin tanssimatka ja Helsingin Kalasatamassa nähdään ulkoilmaesitys.
Tanssikaupungiksi julistautunut Kuopio viettää tanssin päivän Riehaa, johon voi osallistua katsojana tai tekijänä. Kokoteatterissa Helsingissä järjestetään Tanssin päivän juhla ja Kanneltalossa jammaillaan, esityksen jatkoilla.
Lisäksi Circus & Dance Finland, tanssin ja sirkuksen vienti- ja asiantuntijaorganisaatio, järjestää tanssin päivänä tanssialan ammattilaisille suunnatun tilaisuuden Mitä kuuluu tanssin ekosysteemille?
Kansainvälistä tanssin päivää on vietetty maailmassa jo yli 40 vuotta – idean takana oli suomalainen primaballerina Doris Laine (1931–2018). Vuonna 2026 tanssin kansainväliseksi viestinviejäksi on valittu kanadalainen koreografi Crystal Pite, joka on luonut yli 60 tanssiteosta maailman johtaville balettitaloille ja tanssiteattereille.
"Kädet ojentuvat, polvet taipuvat, pää nyökkää, selkä kaareutuu – hyppäämme, kohautamme olkapäitä, heristämme nyrkkiä, otamme syliin tai työnnämme toisen loitolle. Me ihmisolennot liikumme. – Olemme kaikki tanssijoita. Elämä liikuttaa meitä", Pite kirjoittaa julistuksessaan.
Kansainvälinen tanssin päivä liikuttaa koko Suomessa 29.4. – katso tapahtumakoosteestamme sinua lähellä olevat tapahtumat ja pyörähdä mukaan!
Sanna KangasluomaViestintäpäällikköPuh:050 543 1224sanna.kangasluoma@circusdance.fi
Circus & Dance Finland on sirkus- ja tanssialojen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuotamme ja levitämme tietoa ja tilastoja sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista, tuloksista ja vaikutuksista ja kehitämme sektorin toimintaedellytyksiä maassamme. Edistämme myös näiden alojen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä.
