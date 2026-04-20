SDP:n Aki Lindén: Ei ole perusteita laajentaa Kela-kokeilua – rahat ohjattava julkiseen perusterveydenhuoltoon

Kokeilussa ennakoitiin jopa miljoona lääkärikäyntiä vuodessa, mutta toteuma on jäämässä noin 200 000 käyntiin. Joka on pieni murto-osa kaikista perusterveydenhuollon käynneistä. Lindenin mukaan tämä kertoo siitä, ettei malli vastaa todellisiin tarpeisiin.

– Käytännössä kokeilu on tukenut ennen kaikkea niitä, jotka käyttivät jo ennestään yksityisiä palveluja. Julkista rahaa ohjataan nyt entistä enemmän parempituloisille ja tietyille alueille, vaikka suurin ongelma on aivan muualla: ihmisten pääsyssä hoitoon perusterveydenhuollossa, Lindén toteaa.

Lindén korostaa, että kokeilua käyttäneiden kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, mikä on hyvä asia.

– On tietenkin positiivista, että palvelua käyttäneet ihmiset ovat olleet tyytyväisiä. Mutta tämä ei ratkaise sitä perusongelmaa, että liian moni suomalainen ei pääse ajoissa hoitoon julkisessa perusterveydenhuollossa, Lindén sanoo.

Lindénin mukaan kokeilu on ongelmallinen myös siksi, että se toteutetaan samaan aikaan, kun hallitus heikentää julkista terveydenhuoltoa merkittävillä leikkauksilla.

– Hallitus on leikannut hoitotakuusta 130 miljoonaa euroa. Samaan aikaan se on valmis käyttämään kymmeniä miljoonia euroja kokeiluun, joka ei toimi. Tämä on väärä priorisointi, Lindén korostaa.

THL:n tilastot osoittavat hoitoon pääsyn heikentyneen. Joulukuussa 2024 kahdessa viikossa lääkärille pääsi 69 prosenttia potilaista, maaliskuussa 2026 vastaava luku oli 59 prosenttia.

– Yli 40 prosenttia suomalaisista ei pääse hoitoon kahdessa viikossa. Tämä on se todellinen ongelma, jota hallituksen pitäisi ratkaista. Kela-kokeilu ei lyhennä jonoja terveyskeskuksissa eikä paranna hoidon saatavuutta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, Lindén painottaa.

Lindén muistuttaa, että perusterveydenhuollon heikko saatavuus näkyy jo suomalaisten terveydessä.

– Suomessa kuollaan edelleen turhaan sydän- ja verisuonitauteihin enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Myös syöpä havaitaan usein liian myöhään. Yksi keskeinen syy on hoitoon pääsyn viiveet. Tätä ongelmaa ei ratkaista siirtämällä rahaa yksityisiin lääkärikäynteihin, Lindén painottaa.

Kokeilu ei ole saanut jakamatonta kannatusta myöskään ammattilaisten tai palveluntuottajien keskuudessa. Lääkäreiden osallistuminen on jäänyt vähäiseksi, eikä yksityinen sektori ole kokenut mallia toimivaksi.

– Kun palveluntuottajatkin näkevät kokeilussa ongelmia, on vaikea ymmärtää, miksi hallitus haluaa jatkaa sitä väkisin. On olemassa todellinen riski, että lääkäreitä siirtyy pois julkisesta perusterveydenhuollosta kokeilun piiriin. Tämä syventää entisestään hoitoon pääsyn ongelmia, Lindén varoittaa.

SDP tarjoaa selkeän vaihtoehdon.

– Meidän ratkaisumme on vahvistaa julkista perusterveydenhuoltoa. Hoitotakuu on palautettava kahteen viikkoon, ja Suomeen on rakennettava toimiva omalääkäri- ja omahoitajamalli, Lindén päättää.