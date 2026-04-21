OffiStore 30 vuotta

18. huhtikuuta 2026, tuli kuluneeksi tasan 30 vuotta siitä, kun OffiStore aloitti toimintansa. Tässä ajassa yritys on kasvanut Suomen johtavaksi toimistokalusteiden kiertotalouden toimijaksi. Kolme vuosikymmentä on vienyt yrityksen läpi toimistojen valtavien muutosten: henkilökohtaisista työhuoneista avokonttoreihin, jaettuihin työpisteisiin, hybridi- ja etätyöhön.

Kiertotalous on ollut DNA:ssa alusta asti

Vaikka termi "kiertotalous" on noussut isosti valtavirtaan vasta viime vuosina, OffiStorelle käytettyjen laadukkaiden kalusteiden uusi elämä on ollut toiminnan ydin jo vuodesta 1996. Yritys perustettiin ajatukselle, että laadukas kaluste on liian arvokas hukattavaksi. Tämä ydinajatus on ohjannut toimintaa alussa, nyt ja myös tulevaisuudessa.

"30 vuotta sitten kukaan ei osannut ennustaa, miltä työympäristö näyttää vuonna 2026. Jo silloin oli kuitenkin selvää, että jo valmistettujen resurssien viisas käyttö on kannattavaa sekä ympäristölle että liiketoiminnalle. Olemme oppineet, että tilojen on lähtökohtaisesti palveltava ihmisiä, ei vaihtuvia trendejä. Siksi olemme keskittyneet ajattomaan laatuun ja kestävyyteen." -Marko Björklund, toimitusjohtaja

Oppia historiasta, katse tulevaisuudessa

Kolmen vuosikymmenen aikana OffiStore on todistanut toimistokulttuurin vallankumouksen ja selvinnyt useista talouden suhdanteista. Merkittävä askel yrityksen tarinassa otettiin vuonna 2018, kun omistus vaihtui nykyisille omistajille. Uuden omistuspohjan myötä yritystä on kehitetty entistä voimakkaammin kohti kokonaisvaltaisia elinkaaripalveluita.

Nykyään OffiStore ei ole pelkkä kalustemyyjä, vaan kumppani, jonka palvelut kattavat kaiken tilasuunnittelusta ja asennuksesta kalusteiden huoltoon ja vastuulliseen kierrätykseen. Vuoden 2018 omistajanvaihdos vauhditti digitalisaatiota ja palvelumallien uudistamista, mikä on mahdollistanut kasvun valtakunnalliseksi toimistokalusteiden kiertotalouden markkinajohtajaksi.

OffiStore lyhyesti

OffiStore on 1996 perustettu yksityisomistuksessa oleva kotimainen yritys, joka myy käytettyjä ja uusia toimistokalusteita. Toimitamme ja asennamme kalusteet koko Suomeen ja toimipisteemme ovat Tampereella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Kokkolassa.