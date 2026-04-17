Yrittäjien eläketurvan uudistus lisäisi veronmaksajien taakkaa ja ylläpitäisi alivakuuttamista

– Ei varmaan tullut kenellekään yllätyksenä, että työntekijöille tarjotaan maksajan osaa. Hallituksessa keskusteltu malli lisäisi veronmaksajien kustannuksia noin 80 miljoonalla eurolla vuosittain. Valtion osuus yrittäjien eläkkeiden rahoituksesta on arvioitu olevan tänä vuonna jo lähemmäs 600 miljoonaa euroa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistuttaa.

Eloranta pitää erikoisena, että julkisuudessa puhutaan palkansaajien eläkkeiden leikkaamisesta ja samaan aikaan Orpon hallitus jatkaa yrittäjien mahdollisuutta alivakuuttaa itsensä.

– Tässä lisättäisiin palkansaajien menoja nyt ja myös pitemmällä aikavälillä. Yrittäjistä osan eläkemaksut jäisivät alivakuuttamisen takia liian pieniksi. Miten tämä on järkevää, kun samaan aikaan tulevina vuosina edessä ovat miljardiluokan säästöt?

Eloranta muistuttaa, että samaan aikaan hallitus on lähettänyt lausunnoille sosiaalipalvelujen 200 miljoonan euron leikkaukset.

– Rahaa ei riitä kaikkein huonoimmassa asemassa oleville, mutta yrittäjien tukemista jatketaan entistä enemmän.

Mallissa myönteistä on, että pienituloisten yrittäjien eläkemaksut vastaisivat jatkossa paremmin heidän todellisia tulojaan. Sen sijaan sama periaate ei koske suurituloisia yrittäjiä: he voisivat jatkossa maksaa eläkemaksuja ainoastaan puolesta tuloistaan. Lisäksi tulojen muuntaminen lisääntyisi, sillä puolikas osuus ei edes sisällä ansiotuloina verotettavaa osuutta osingoista.

– Oikeudenmukainen uudistus edellyttäisi suurituloisten maksavan eläkemaksuja todellisista tuloistaan ja ehkäisisi tulojen muuntamista.

Yrittäjien vastuuta omasta eläketurvastaan tulisi SAK:n Jarkko Elorannan mielestä lisätä eikä vähentää. Yrittäjien oman vastuun kasvattaminen lisäisi myös palkansaajien ja yrittäjien kilpailuneutraliteettia.

– Tasapuolisuutta lisäävässä ratkaisussa yrittäjien eläkevakuuttamisen alarajaa laskettaisiin samalle tasolle palkansaajien kanssa ja yrittäjien eläketurvasta veronmaksajille syntyviä kustannuksia pienennettäisiin.