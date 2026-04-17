Keskuskauppakamari: Kehysriihestä vauhtia kasvuun – toimia asuntomarkkinoille, nuorisotyöttömyyteen ja ammattidieseliin
21.4.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Talouden orastavaa kasvua on vauhditettava hallituksen kehysriihessä, vaatii Keskuskauppakamari. Keskuskauppakamari esittää täsmätoimia asuntomarkkinoiden piristämiseksi ja nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi sekä ammattidieselin käyttöönoton nopeuttamista.
Asuntomarkkinoiden pitkittynyt hiljaiselo vaikuttaa kuluttajien luottamukseen. Keskuskauppakamari katsoo, että markkinoita tulisi piristää tarkkarajaisilla, määräaikaisilla toimilla.
”Tarkkarajaiset täsmätoimet asuntomarkkinoiden vauhdittamiseksi lisäisivät kuluttajien luottamusta. Oma asunto on monen suomalaisen suurin omaisuuserä ja asuntokaupan sakkaaminen on herättänyt huolta. Kun asuntomarkkinat vahvistuu, vahvistuisi myös rakentaminen”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin mukaan kehysriihessä tulisi myös puuttua työttömyyteen 40 miljoonan euron kertaluontoisen lisärahoituksen avulla. Lisärahoitus tulisi kohdentaa rekrytoiviin koulutuksiin kasvu- ja osaajapula-aloille.
”Toimia tarvitaan, sillä esimerkiksi nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. Työttömyys johtuu pitkälti heikosta suhdanteesta, mutta taustalla on myös vakavaa kohtaanto-ongelmaa. Vapaana oleviin työpaikkoihin ei löydy osaajia. Rekrytointikoulutus on yksi tehokkaimmista keinoista korjata kohtaanto-ongelmaa nopeasti, sillä se yhdistää työnantajien todelliset rekrytointitarpeet ja työttömien osaamisen kehittämisen”, sano Romakkaniemi.
Lisäksi Keskuskauppakamari pitää tärkeän, että ammattidieselin käyttöönottoa nopeutetaan vastauksena kohonneisiin polttoainekustannuksiin. Logistiikkakustannusten kasvu heikentää erityisesti vienti- ja kuljetusintensiivisten yritysten kilpailukykyä.
Ylireagointia vältettävä
Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen tulee pitää kiinni kasvulinjastaan ja tekemistään päätöksistä sekä vältettävä ylireagoimista energian hintojen nousuun.
”Hallituksen kasvulinja on ollut oikea, vaikka talouden mustat joutsenet heikentävät suhdannetta kerta toisensa jälkeen. Iranin sota hidastanee talouskasvua, mutta Suomen talous tulee kaikkien ennusteiden mukaan edelleen kasvamaan tänä vuonna. Energian hinnat ovat nousseet, mutta hallituksen ei pidä tehdä hätiköityjä tukipäätöksiä vielä vaan tilannetta on seurattava”, arvioi Romakkaniemi.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
