Suomi.fi-huijaukset lisääntyivät rajusti
21.4.2026 07:00:00 EEST | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa viranomaishuijausaallosta, jossa käytetään erityisesti Suomi.fi-palvelun nimeä. Myös Kelan nimissä kalastellaan nyt tietoja. Lisäksi suomalaisiin kohdistuu runsaasti huijauspuheluita ja muuta digihäirintää.
Suomi.fi-palvelun nimissä lähetetyt huijausviestit ovat nousseet nopeasti yhdeksi näkyvimmistä huijausilmiöistä Kilpi-sovelluksen tiedoissa. Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan viranomaisiin liittyviä huijausyrityksiä havaitaan nyt muutenkin runsaasti eri nimissä.
Huijareiden tavoitteena on saada vastaanottaja avaamaan linkki ja luovuttamaan pankkitunnuksia, korttitietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Viime viikkoina raportoiduissa tapauksissa on nähty esimerkiksi viestejä, joissa kerrotaan saapuneesta viranomaisasiakirjasta tai verotukseen liittyvästä kirjeestä.
Viesteissä voidaan väittää lähettäjäksi esimerkiksi Oikeusministeriö tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan linkin kautta palveluun.
Esimerkiksi:
“Sinulle on saapunut verotukseen liittyvä kirje Suomi.fi-viesteihin. Viestin lähettäjä: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verotus. Voit lukea verotuspäätöksesi kirjautumalla Suomi-palveluun.”
ja
”Vіеѕtіn läһettäјä: Oikeusministeriö, Ulosottoviranomaisen asiakirjat. Turvallisuussyistä viestiä ei voida lukea tästä sähköpostista. Viestin sisältö on tarkasteltavissa ainoastaan kirjautumalla palveluun tästä linkistä:”
Huijausviestit pyrkivät hyödyntämään viranomaisiin kohdistuvaa luottamusta. Vastaanottajaa painostetaan toimimaan nopeasti ja siirtymään linkin kautta palveluun. Kiireen tunne on yleinen keino painostaa käyttäjä toimimaan nopeasti ilman tarkempaa harkintaa.
Kelan nimissä kalastellaan tietoja
Kilpi-sovelluksen raporteissa esiintyy myös Kelan nimissä lähetettyjä huijausviestejä. Viestin ulkoasu voi muistuttaa aitoa ilmoitusta, vaikka linkki johtaa väärennetylle sivulle. Huijauksissa vastaanottajalle kerrotaan esimerkiksi uudesta vastauksesta asiakirjaan:
“Hyvä asiakas, olet saanut uuden vastauksen asiakirjaasi 456620, joka on päivätty 9. huhtikuuta 2026. Voit lukea vastauksen kohdasta ”Viestit ja asiakirjat” Kela-verkkopalvelussa.”
Viestin lopussa on linkki ”Siirry viesteihin ja asiakirjoihin”, joka vie tietojenkalastelusivustolle.
”Huijarit hyödyntävät erityisesti tunnettujen viranomaisten ja palveluiden nimiä. Siksi on tärkeää muistaa, ettei kirjautumista tule koskaan tehdä viestissä olevan linkin kautta. Palveluihin tulee siirtyä aina itse kirjoittamalla virallinen verkko-osoite selaimeen tai käyttämällä virallista sovellusta”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.
Huijauspuheluita nyt uusista maista
Ulkomailta tulevia huijauspuheluita saapuu edelleen runsaasti. Aiemmin aktiivisia lähtömaita ovat olleet Saksa (+49), Norja (+47), Ruotsi (+46), Tanska (+45), Iso-Britannia (+44), Italia (+39), Portugali (+351), Ranska (+33) ja Kreikka (+30).
Uusina aktiivisina lähtömaina Kilpi-sovelluksessa viime viikkoina näkyvät Turkki (+90), Oman (+968), Arabiemiraatit (+971), Kroatia (+385), Yhdysvallat (+1), Bulgaria (+359) ja Belgia (+32).
Kilpi-sovelluksen tietokantaan on lisäksi raportoitu häiritseväksi runsaasti kotimaan puhelinmyyntiä, online-kasinoiden mainoksia, lainatarjouksia, aikuisviihdeviestejä sekä arvontahuijauksia. Osa viesteistä lupaa suuria rahasummia tai palkintoja vastineeksi linkin avaamisesta.
Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi voi tarkistaa ilmaiseksi epäilyttäviä puhelinnumeroita ja lähettäjätietoja.
Kilpi on Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä sovellus, joka auttaa tunnistamaan ja estämään huijauspuheluita, huijausviestejä, roskapostia ja muita ei-toivottuja yhteydenottoja. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Arto IsokoskiSuomen Telemarkkinointiliitto ry PuheenjohtajaPuh:0447301607arto.isokoski@stml.fi
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
Uusi Spotify-huijaus leviää, älä mene tähän ansaan!9.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Spotify-teemainen huijaus on aktivoitunut Suomessa viime viikkoina. Viestissä vastaanottajaa varoitetaan tilin sulkemisesta ja ohjataan toimimaan nopeasti linkin kautta. Samanaikaisesti liikkeellä on useita muita uskottavia huijauksia viranomaisten, pankkien ja eri palveluiden nimissä, mukaan lukien lastensuojeluilmoituksiin liittyvät huijaukset.
Suomalaisiin kohdistuu runsaasti huijauspuheluita ulkomailta25.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Ulkomailta tulevat huijauspuhelut kuormittavat suomalaisten arkea. Kilpi-sovellukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella yhteydenottoja tulee useista maista, ja niiden rinnalla liikkuu myös paljon viranomaisten, pankkien ja tunnettujen palvelujen nimissä tehtyjä tietojenkalasteluyrityksiä.
Pankkien ja viranomaisten nimet huijareiden käytössä: Nordea, POP Pankki, Suomi.fi11.3.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Liikkeellä on parhaillaan paljon huijauksia Suomi.fi-palvelun sekä pankkien, kuten Nordean ja POP Pankin, nimissä. Viesteissä vastaanottajaa kehotetaan esimerkiksi päivittämään tietoja tai vahvistamaan henkilöllisyys kiireellisesti.
Ajankohtaiset viranomaishuijaukset: Suomi.fi, Verohallinto ja Kela24.2.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokanta osoittaa, että erityisesti Suomi.fi-, S-Pankki- ja Kela-teemaiset huijausviestit ovat viime viikkoina aktivoituneet. Samalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja kotimainen puhelinmyynti kuormittavat arkea. Tiedot perustuvat Kilpi-sovelluksen käyttäjähavaintoihin ja reaaliaikaiseen analyysiin.
Huijausaalto jatkuu: viranomais- ja postihuijaukset huolestuttavat11.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Viranomaisten ja Postin nimissä tehdyt huijaukset ovat jatkuneet aktiivisina koko alkuvuoden. Kilpi-sovelluksen reaaliaikainen tietokanta osoittaa, että samat teemat toistuvat viikosta toiseen, ja niiden rinnalla liikkuu runsaasti myös muita häiritseviä yhteydenottoja.
