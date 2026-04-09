Suomi.fi-huijaukset lisääntyivät rajusti

Suomi.fi-palvelun nimissä lähetetyt huijausviestit ovat nousseet nopeasti yhdeksi näkyvimmistä huijausilmiöistä Kilpi-sovelluksen tiedoissa. Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan viranomaisiin liittyviä huijausyrityksiä havaitaan nyt muutenkin runsaasti eri nimissä.

Huijareiden tavoitteena on saada vastaanottaja avaamaan linkki ja luovuttamaan pankkitunnuksia, korttitietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Viime viikkoina raportoiduissa tapauksissa on nähty esimerkiksi viestejä, joissa kerrotaan saapuneesta viranomaisasiakirjasta tai verotukseen liittyvästä kirjeestä.

Viesteissä voidaan väittää lähettäjäksi esimerkiksi Oikeusministeriö tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan linkin kautta palveluun.

Esimerkiksi:

“Sinulle on saapunut verotukseen liittyvä kirje Suomi.fi-viesteihin. Viestin lähettäjä: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verotus. Voit lukea verotuspäätöksesi kirjautumalla Suomi-palveluun.”

ja

”Vіеѕtіn läһettäјä: Oikeusministeriö, Ulosottoviranomaisen asiakirjat. Turvallisuussyistä viestiä ei voida lukea tästä sähköpostista. Viestin sisältö on tarkasteltavissa ainoastaan kirjautumalla palveluun tästä linkistä:”

Huijausviestit pyrkivät hyödyntämään viranomaisiin kohdistuvaa luottamusta. Vastaanottajaa painostetaan toimimaan nopeasti ja siirtymään linkin kautta palveluun. Kiireen tunne on yleinen keino painostaa käyttäjä toimimaan nopeasti ilman tarkempaa harkintaa.

Kelan nimissä kalastellaan tietoja

Kilpi-sovelluksen raporteissa esiintyy myös Kelan nimissä lähetettyjä huijausviestejä. Viestin ulkoasu voi muistuttaa aitoa ilmoitusta, vaikka linkki johtaa väärennetylle sivulle. Huijauksissa vastaanottajalle kerrotaan esimerkiksi uudesta vastauksesta asiakirjaan:

“Hyvä asiakas, olet saanut uuden vastauksen asiakirjaasi 456620, joka on päivätty 9. huhtikuuta 2026. Voit lukea vastauksen kohdasta ”Viestit ja asiakirjat” Kela-verkkopalvelussa.”

Viestin lopussa on linkki ”Siirry viesteihin ja asiakirjoihin”, joka vie tietojenkalastelusivustolle.

”Huijarit hyödyntävät erityisesti tunnettujen viranomaisten ja palveluiden nimiä. Siksi on tärkeää muistaa, ettei kirjautumista tule koskaan tehdä viestissä olevan linkin kautta. Palveluihin tulee siirtyä aina itse kirjoittamalla virallinen verkko-osoite selaimeen tai käyttämällä virallista sovellusta”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Huijauspuheluita nyt uusista maista

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita saapuu edelleen runsaasti. Aiemmin aktiivisia lähtömaita ovat olleet Saksa (+49), Norja (+47), Ruotsi (+46), Tanska (+45), Iso-Britannia (+44), Italia (+39), Portugali (+351), Ranska (+33) ja Kreikka (+30).

Uusina aktiivisina lähtömaina Kilpi-sovelluksessa viime viikkoina näkyvät Turkki (+90), Oman (+968), Arabiemiraatit (+971), Kroatia (+385), Yhdysvallat (+1), Bulgaria (+359) ja Belgia (+32).

Kilpi-sovelluksen tietokantaan on lisäksi raportoitu häiritseväksi runsaasti kotimaan puhelinmyyntiä, online-kasinoiden mainoksia, lainatarjouksia, aikuisviihdeviestejä sekä arvontahuijauksia. Osa viesteistä lupaa suuria rahasummia tai palkintoja vastineeksi linkin avaamisesta.

Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi voi tarkistaa ilmaiseksi epäilyttäviä puhelinnumeroita ja lähettäjätietoja.

Kilpi on Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä sovellus, joka auttaa tunnistamaan ja estämään huijauspuheluita, huijausviestejä, roskapostia ja muita ei-toivottuja yhteydenottoja. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.