SDP:n Pia Viitanen: Hallitus on lopullisesti lakannut kantamasta vastuuta Suomen taloudesta

20.4.2026 20:27:06 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Viimeinenkin hallituksen talouden tavoite lensi maanantai-iltana romukoppaan, kun valtiovarainministeri Purra totesi, että valtion velkaantuminen ei taitu. Tosin harva siihen on enää uskonutkaan, kun tarkastelee hallituksen tekemää talouspolitiikkaa, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen toteaa.

Kuva: Nora Vilva/Demokraatti
- Orpon hallitus ei saavuta mitään talouspolitiikan tavoitteitaan, ja myöntää sen viimein itsekin. Ainoa johtopäätös on, että hallitus on epäonnistunut työssään täysin, Pia Viitanen toteaa.

Viitanen muistuttaa, että vielä hetki sitten ministeri Essayah jaksoi YLEn puheenjohtajatentissä valaa katteetonta uskoa ihmeeseen, mutta nyt valtiovarainministeri Purra on todennut sen, minkä muut jo tiesivätkin: hallitus on epäonnistunut.

- Aiemmin romukoppaan lensi 100 000 työpaikan työllisyystavoite eikä kauan kaivattua kestävää kasvuakaan ole näköpiirissä. Hallitus on vahingollisella ja väärin ajoitetulla talouspolitiikallaan heikentänyt suomalaisten luottamusta talouteen ja tulevaisuuteen.

- Tässä tilanteessa vihonviimeinen asia, jota tarvitaan, on liki miljardin maksava kallis ja tehoton yhteisöveron lasku. On täysin käsittämätöntä, että siitä pidetään edelleen kiinni. Se lähettää viestin, ettei hallitus missään vaiheessa ole ollutkaan vakavissaan Suomen velkaantumisen kanssa, vaikka muuta väittää.

- Suomella on hallitus, joka ei suhtaudu vakavasti maan tulevaisuuteen. Tämä hallitus jättää perinnökseen vain ennätyksellisen työttömyyden, velkavuoren ja loputtoman määrän konkursseja. Viime viikon köyhyyskeskustelu kuitenkin osoitti, ettei ymmärrys asioiden tilasta ole vielä saavuttanut hallitusaitiota. Suomalaiset ansaitsevat kiireellisen suunnanmuutoksen tämän maan johtamiseen, Viitanen päättää.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Aki Lindén: Ei ole perusteita laajentaa Kela-kokeilua – rahat ohjattava julkiseen perusterveydenhuoltoon20.4.2026 16:30:25 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén arvostelee hallituksen suunnitelmia jatkaa ja laajentaa yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilua. Hallituksen pitäisi nyt vetää rehelliset johtopäätökset. Kokeilu ei ole saavuttanut tavoitteitaan, eikä sitä tule jatkaa ja laajentaa tilanteessa, jossa samaan aikaan leikataan julkisesta perusterveydenhuollosta, Lindén sanoo.

