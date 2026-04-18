Fliiga

TPS jyrää kohti F-liigan mestaruutta

20.4.2026 20:33:47 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

TPS on enää voiton päässä F-liigan naisten mestaruudesta kaadettuaan Classicin tänään Kupittaalla 4-2. Palloseura johtaa sarjaa 3-0, ja kulta on sille katkolla keskiviikkona Lempäälässä.

Kolmannen finaalin avausmaalin taituroi TPS:lle Olivia Pietilä, joka katkaisi Lotta Purhosen keskialueen harhasyötön ja karkasi sijoittamaan pallon ohi Classic-vahti Julia Saarisen. Toisen erän lopussa Emilia Pietilä nosti kotijoukkueen kahden maalin johtoon. Classic pääsi maalin makuun päätösjakson alussa Zara Gauffin-Kausteen pommittaessa pallon sisään Vilja Kuutniemen pitkässä poikkisyötöstä, mutta TPS kuittasi vain 18 sekuntia myöhemmin Veera Kuosmasen iskiessä 3-1 Ina Lemisen oivaltavasta syötöstä. Suvi Hämäläisen tahtopunnerrus luukulle toi Classicin vielä maalin päähän ja tasoituskin oli lähellä etenkin perään seuranneen kahden minuutin ylivoiman aikana, mutta TPS kesti. Kellossa oli jäljellä neljä minuuttia Jenna Saarion laukoessa TPS:lle neljännen maalin eikä Classic enää löytänyt aukkoa puolustuksesta edes kuudella viittä vastaan.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
