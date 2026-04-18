TPS jyrää kohti F-liigan mestaruutta
20.4.2026 20:33:47 EEST | Fliiga | Tiedote
TPS on enää voiton päässä F-liigan naisten mestaruudesta kaadettuaan Classicin tänään Kupittaalla 4-2. Palloseura johtaa sarjaa 3-0, ja kulta on sille katkolla keskiviikkona Lempäälässä.
Kolmannen finaalin avausmaalin taituroi TPS:lle Olivia Pietilä, joka katkaisi Lotta Purhosen keskialueen harhasyötön ja karkasi sijoittamaan pallon ohi Classic-vahti Julia Saarisen. Toisen erän lopussa Emilia Pietilä nosti kotijoukkueen kahden maalin johtoon. Classic pääsi maalin makuun päätösjakson alussa Zara Gauffin-Kausteen pommittaessa pallon sisään Vilja Kuutniemen pitkässä poikkisyötöstä, mutta TPS kuittasi vain 18 sekuntia myöhemmin Veera Kuosmasen iskiessä 3-1 Ina Lemisen oivaltavasta syötöstä. Suvi Hämäläisen tahtopunnerrus luukulle toi Classicin vielä maalin päähän ja tasoituskin oli lähellä etenkin perään seuranneen kahden minuutin ylivoiman aikana, mutta TPS kesti. Kellossa oli jäljellä neljä minuuttia Jenna Saarion laukoessa TPS:lle neljännen maalin eikä Classic enää löytänyt aukkoa puolustuksesta edes kuudella viittä vastaan.
Ilari Isotalo
Viestintäpäällikkö
F-liiga
Puh: +359 442599009
ilari.isotalo@salibandy.fi
