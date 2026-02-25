Joel Manninen voitti MM-hopeaa nuorten kokkien maailmanmestaruus kisoissa

Maailman vanhin kansainvälinen gastronominen järjestö Chaîne des Rôtisseurs on järjestänyt Nuorten Kokkien maailmanmestaruus-kilpailuja lähes 50 vuotta, vuodesta 1977. Tänä vuonna Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition -kilpailu järjestettiin 16-19.4. Turkissa. Arvostettuja tekniikka- ja makutuomareita on yhteensä 16 asiantuntijaa. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden suorituksia Keittiömestareiden Maailmanliiton ohjeistusta noudattaen.

Turkissa Joelin kisavalmentajana ja tukena toimi Suomen kansallisen kilpailun johtaja Conseiller Culinaire Esa Koppelo.

"Joelin pitkäjännittelinen työskentely, intohimoinen paneutuminen ja tekninen keittiösaaminen tuotti hienon tuloksen. Kilpailusuoritus ei ollut pelkkä suoritus, vaan se oli todellinen taidonnäyte huippuosaamisesta. Tekninen työskentely oli huippua, ruokien kypsyydet olivat täydelliset, annoksissa oli makua ja rakennetta", totesi Esa.

Joel Manninen työskentelee Lapland Hotels Sky Ounasvaarassa, Sky Kitchen & View -ravintolassa, Rovaniemellä. Joel valmistautui MM-kilpailuihin uskomattomalla intohimolla ja upealla tukijoukolla, jotka tarjosivat arvokasta valmennusta ja neuvoja kilpailuun. Joel on mukana myös Lapland Hotelsin omassa Kokkiakatemia-koulutusohjelmassa, joka tukee heidän kokkien kehittymistä ja valmistautumista kilpailuihin. Tämä ainutlaatuinen kokkiakatemia mahdollistaa lupaaville nuorille huikeat mahdollisuudet kehittyä urallaan.

Kisan voitto meni Kanadaan ja pronssi matkasi Unkariin.

Vuosittain järjestettävän Nuorten kokkien kilpailun tavoitteena on antaa lahjakkaille nuorille ammattilaisille mahdollisuuden kehittyä ja saada ammatillista kilpailukokemusta. Kilpailu tukee pyrkimystä vaalia ja ylläpitää oman kansallisen klassisen keittiömme perinteitä. Kansainvälisissä kilpailuissa suomalaiset ovat voittaneet mestaruuden kahdesti ja edellinen mitali on vuodelta 2022 jolloin Otto Hietamies taituroi vastaavasti hopeaa.

