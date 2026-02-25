Joel Manninen voitti MM-hopeaa nuorten kokkien maailmanmestaruus kisoissa
21.4.2026 08:00:00 EEST | Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry | Tiedote
Alle 27-vuotiaiden kokkien maailmanmestaruus kilpailut käytiin viime viikonloppuna Turkin Istanbulissa. Kilpailuun osallistui 22 nuorta oman maansa parasta kokkia ympäri maailmaa. Suomenmestari Joel Manninen menestyi kilpailussa upeasti tullessaan kakkoseksi.
Maailman vanhin kansainvälinen gastronominen järjestö Chaîne des Rôtisseurs on järjestänyt Nuorten Kokkien maailmanmestaruus-kilpailuja lähes 50 vuotta, vuodesta 1977. Tänä vuonna Jeunes Chefs Rôtisseurs Competition -kilpailu järjestettiin 16-19.4. Turkissa. Arvostettuja tekniikka- ja makutuomareita on yhteensä 16 asiantuntijaa. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden suorituksia Keittiömestareiden Maailmanliiton ohjeistusta noudattaen.
Turkissa Joelin kisavalmentajana ja tukena toimi Suomen kansallisen kilpailun johtaja Conseiller Culinaire Esa Koppelo.
"Joelin pitkäjännittelinen työskentely, intohimoinen paneutuminen ja tekninen keittiösaaminen tuotti hienon tuloksen. Kilpailusuoritus ei ollut pelkkä suoritus, vaan se oli todellinen taidonnäyte huippuosaamisesta. Tekninen työskentely oli huippua, ruokien kypsyydet olivat täydelliset, annoksissa oli makua ja rakennetta", totesi Esa.
Joel Manninen työskentelee Lapland Hotels Sky Ounasvaarassa, Sky Kitchen & View -ravintolassa, Rovaniemellä. Joel valmistautui MM-kilpailuihin uskomattomalla intohimolla ja upealla tukijoukolla, jotka tarjosivat arvokasta valmennusta ja neuvoja kilpailuun. Joel on mukana myös Lapland Hotelsin omassa Kokkiakatemia-koulutusohjelmassa, joka tukee heidän kokkien kehittymistä ja valmistautumista kilpailuihin. Tämä ainutlaatuinen kokkiakatemia mahdollistaa lupaaville nuorille huikeat mahdollisuudet kehittyä urallaan.
Kisan voitto meni Kanadaan ja pronssi matkasi Unkariin.
Vuosittain järjestettävän Nuorten kokkien kilpailun tavoitteena on antaa lahjakkaille nuorille ammattilaisille mahdollisuuden kehittyä ja saada ammatillista kilpailukokemusta. Kilpailu tukee pyrkimystä vaalia ja ylläpitää oman kansallisen klassisen keittiömme perinteitä. Kansainvälisissä kilpailuissa suomalaiset ovat voittaneet mestaruuden kahdesti ja edellinen mitali on vuodelta 2022 jolloin Otto Hietamies taituroi vastaavasti hopeaa.
Lisätietoja kilpailun johtaja
Esa Koppelo, esakoppelo@gmail.com ja +358 40 545 3321
La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finlande on Suomen merkittävin kansainvälinen gastronominen järjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä ammattilaisten ja harrastajien kanssa sekä kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä. Kansainväliseen järjestöön kuuluu yli 25 000 jäsentä yli 80 maassa. Suomessa jäseniä on yli 2 100, joista 60 % on harrastajia ja 40 % ammattilaisia. www.rotisseurs.fi
Lue lisää julkaisijalta Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry
Ravintola Teller palkittiin Rôtisseurs -kilvellä 24.2.25.2.2026 17:47:36 EET | Uutinen
Ravintola Tellerille myönnettiin eilen tiistaina 24. helmikuuta 2026 arvostettu Chaîne des Rôtisseurs -kilpi. Ravintola Teller avattiin keväällä 2024 ja on sulattanut nopeasti asiakaskuntansa sydämet. Ravintola tarjoaa maistelumenuta ja moneen makuun sopivaa a la cartea. Tämän vuoden alussa ravintolan viereen avattiin myös viinibaari Tales. Teller on tullut tutuksi myös erinomaisen laajalla alkoholittomien viinien tarjonnalla.
Kaksi uutta ravintolaa sai lokakuussa Chaîne des Rôtisseurs -ravintolakilven / Kuokkalan Kartano ja Ravintola OR18.10.2023 15:39:54 EEST | Tiedote
Jyväskylässä sijaitseva Kuokkalan Kartano ja Helsinkiläinen Hotelli Tornissa sijaitseva Ravintola OR ovat saaneet laadukkaasta gastronomiasta, hyvästä palvelusta ja kulinaaristen perinteiden erinomaisesta vaalimisesta kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -kilven. Kilpi on osoitus aidosta intohimosta ruokaan, viineihin ja loistavaan asiakaspalveluun.
Poriin toinen Chaîne des Rôtisseurs -ravintolakilpi11.9.2023 15:14:02 EEST | Tiedote
Porin keskustassa, Eetu Salinin aukiolla sijaitsevalle Borg Kitchen & Barille myönnettiin lauantaina 9.9. kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -kilpi. Kilpi on osoitus ravintolan gastronomian korkeasta tasosta, erinomaisesta palvelusta sekä alueellisten ja kulinaaristen perinteiden kehittämisestä.
Chaîne des Rôtisseurs Finlande 60vuotta23.8.2023 12:51:26 EEST | Tiedote
Chaîne des Rôtisseurs Finlande perustettiin 60 vuotta sitten, juhlakapituli järjestetään Tampereella 25–27.8. Kansainvälisesti suurin ja vanhin gastronominen järjestö Chaîne des Rôtisseurs perustettiin jo vuonna 1248, jolloin Ranskan kuningas Ludvig IX Pyhä antoi nuorten keittiö ammattilaisten tietojen ja taitojen kehittämiseksi julistuksen eri mestarikiltojen järjestämiseksi. Järjestön ensimmäinen suomalainen jäsen oli tamperelainen Jorma Soiro vuonna 1963. Järjestön perustamiseen Suomessa vaikutti erityisesti kolme henkilöä Jorma Soiro, Onni Salo sekä Armas J.Pulla.
Lappiin toinen Chaîne des Rôtisseurs myymäläkilpi21.8.2023 15:48:26 EEST | Tiedote
Sodankylän Sattasessa sijaitsevalle Lapin Gourmetkokkien herkkupuodille myönnettiin lauantaina kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -kilpi. Kilpi on osoitus korkeasta tasosta ja osaamisesta.
