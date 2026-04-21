Ledning av arbetsförmågan hjälper arbetsgivaren att agera ansvarsfullt
21.4.2026 10:05:39 EEST | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarinen lyfter fram ledningen av arbetsförmågan som en av spetsarna i sitt hållbarhetsarbete. I det sociala ansvaret betonas dessutom den egna personalens kompetens. Klimatarbetet kring placeringarna har framskridit bra och bolaget påverkar sina placeringsobjekt genom ägarstyrning, framgår av Ilmarinens hållbarhetsrapport.
Arbetspensionsbolaget Ilmarinens strategiska mål är att främja hanteringen av kundföretagens risker för arbetsförmågan samt arbetsförmågan hos de anställda som är försäkrade i Ilmarinen.
– Risken för nedsatt arbetsförmåga kan hanteras genom ledning av arbetsförmågan. Med den förutses, stöds och stärks de anställdas arbetsförmåga under hela yrkeskarriären. Bra ledning av arbetsförmågan hjälper arbetsgivaren att agera ansvarsfullt, berättar Ilmarinens direktör för arbetsförmågan Kristiina Halonen.
Kundföretagen var år 2025 mycket nöjda med effekterna av Ilmarinens tjänster för ledning av arbetsförmågan: kunderna gav i en kundenkät betyget 4,7 (skala 1–5) för tjänsternas genomslagskraft.
Arbetspensionsbolaget Ilmarinen ansvarar för cirka 1,1 miljoner människors pensionsskydd. Täckningen för pensionsansvaren utgörs av en placeringsförmögenhet på 67,5 miljarder euro. Eftersom det handlar om att verkställa den sociala tryggheten är ansvarsfullhet centralt för arbetspensionsbolaget. Ilmarinen rapporterar om sitt hållbarhet som en del av bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Nytta för kunderna av Ilmarinens personals kunnande
Ilmarinen kombinerar det kunnande som strategin kräver och affärsverksamhetens behov av kunnande med de anställdas personliga utveckling.
– När vi utvecklar personalens kompetens förbättrar vi både arbetshälsan och vår konkurrenskraft. I expertarbete är den största risken för arbetsförmågan förknippad med kompetensbrist och att man hela tiden måste agera på gränsen av sitt kunnande. Alla parter gynnas när vi erbjuder möjligheter till utbildning, berättar personal- och kommunikationsdirektör Sami Ärilä.
Investerarnas klimatarbete framskred betydligt
Ilmarinen placerar pensionstillgångar som samlats in och fonderats från företag och försäkrade för att pensionstillgångarna ska räcka till även i framtiden. Klimatförändringen och naturförsämringen är en del av en mångsidig riskhantering som en långsiktig pensionsplacerare måste beakta.
– En av våra mest betydande prestationer inom klimatarbetet år 2025 var att kolintensiteten i våra direkta börsnoterade aktie- och företagsobligationer sjönk med 68 procent från 2020 års nivå, då målet var en minskning med 30 procent, säger Ilmarinens placeringsdirektör Annika Ekman.
– Åren 2021–2025 nådde vi alla våra utsläppsminskningsmål, vilket var en fin prestation.
Kolintensiteten anger hur mycket växthusgasutsläpp företagen genererar i förhållande till sin omsättning.
Man har också lyckats minska växthusgasutsläppen från fastighetsplaceringar över målnivåerna i både den inhemska och den internationella fastighetsportföljen.
– Våra prestationer har förutom en koldioxidsnål energisektor möjliggjort bland annat våra energieffektivitetsåtgärder och lösningar för byggherreverksamhet, berättar Ekman
Naturkartläggningar gjordes på inhemska fastighetsplaceringar
Arbetet för naturens mångfald syntes konkret i Ilmarinens inhemska fastighetsplaceringar. Målet var att en naturkartläggning av de fastigheter som Ilmarinen äger i Finland ska göras före 2027. I kartläggningarna bedöms systematiskt fastigheternas centrala effekter på den omgivande naturen och identifieras lämpliga åtgärder för att stödja den biologiska mångfalden.
– Vi nådde målet i förtid och kartlade de fastigheter där vi kan genomföra åtgärder som förbättrar naturens tillstånd redan i slutet av 2025, berättar Ekman.
Inom fastighetsplacering vill Ilmarinen fortsätta att vara en föregångare inom cirkulär ekonomi inom branschen.
Ägarstyrning i nyckelställning när man påverkar placeringsobjektens ansvarsfullhet
Som långsiktig investerare har Ilmarinen höga förväntningar på god förvaltning och ansvarsfull affärsverksamhet i de företag man äger. Ilmarinen påverkar placeringsobjekten genom ägarstyrning.
– Vi diskuterar aktivt med våra placeringsobjekt om eventuella uppdagade missförhållanden eller om våra förväntningar på ansvarsfullhet. Genom att påverka de bolag vi äger bidrar vi till en långsiktig värdeutveckling, berättar Ekman.
Yhteyshenkilöt
Placeringsdirektör Annika Ekman, 040 590 0344. annika.ekman@ilmarinen.fi
Direktör för arbetsförmågan, Kristiina Halonen, 050 380 3868, kristiina.halonen@ilmarinen.fi
Personal- och kommunikationsdirektör Sami Ärilä, 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Ilmarinen är ett arbetspensionsbolag för människan. Vi tar hand om pensionsskyddet för 1,1 miljoner människor och gör arbetskarriärer längre så att alla kan se fram emot morgondagen med tillförsikt och hopp. Vi arbetar i dag för att trygga våra kunders utkomst i morgon. På så sätt förbereder vi oss för en god morgondag. Pensionsansvaren täcks med placeringstillgångar på över 60 miljarder euro. Mer information: www.ilmarinen.fi
Work ability management helps employers act responsibly21.4.2026 10:01:56 EEST | Tiedote
Ilmarinen puts work ability management at the top of its sustainability work. In addition, social responsibility emphasizes the competence of Ilmarinen's own personnel. All this is stated in Ilmarinen's Sustainability Report. The report also shows that the company has made strong progress in climate action within its investments and actively engages with investee companies through active ownership.
