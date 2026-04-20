Happy Hour Restaurants avaa uuden terassin Triplaan
21.4.2026 05:00:00 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Tiedote
Helsingin yöelämässä on tekijöitä, jotka avaavat ravintoloita, ja sitten on niitä, jotka rakentavat kokonaisia elämyksiä. Tarja Palomäki kuuluu jälkimmäisiin.
Happy Hour Restaurants avaa vapuksi uuden Hard Day’s Night after work -terassin Triplaan, mutta yksittäinen avaus on vain pintaa. Taustalla on yrittäjä Tarja Palomäki, joka rakentaa määrätietoisesti skaalautuvaa viihdeliiketoimintaa ja investoi vuosittain yli puoli miljoonaa euroa live-musiikkiin.
Palomäen ajattelu ei lähde yksittäisestä ravintolasta. Se lähtee kokonaisuudesta.
Tekijästä rakentajaksi
Palomäen ura ei ole syntynyt teoriasta vaan tekemisestä. Hän on kasvanut alalla tilanteissa, joissa päätökset tehdään nopeasti ja asiakas on aina läsnä.
Se näkyy edelleen hänen tavassaan johtaa.
Arjen ymmärtäminen on perusta, mutta johtaminen ei tarkoita mikromanageerausta. Päinvastoin.
“Management by perkele ei ole enää tätä päivää. Parhaat tulokset syntyvät, kun henkilökunnalle annetaan vastuuta ja tilaa onnistua.”
Hän rakentaa tiimejä, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti. Se mahdollistaa sen, että kokonaisuus toimii, vaikka yksittäisiä yksiköitä on useita.
Tripla – Hard Day’s Night
Uusi terassi Triplaan konkretisoi Palomäen ajattelua helposti ymmärrettävään muotoon.
Hard Day’s Night on after work -konsepti, jossa yhdistyvät rentous, musiikki ja helppo lähestyttävyys. Taustalla soi brittipop, ilmapiiri on välitön ja ajatus selkeä: työpäivän jälkeen ei tarvitse suunnitella, riittää että tulee. Olet ansainnut oluen.
Sijainti Sokos Hotel Triplan vieressä tekee paikasta luontevan kohtaamispisteen.
Storyville – kivijalka, joka elää
Storyville on yksi Helsingin tunnetuimmista musiikkiklubeista. Mutta Palomäelle se ei ole museo.
Se on jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus.
Jazzklubin juuret ovat edelleen vahvat, mutta rinnalle on tuotu laajempi musiikillinen tarjonta, joka puhuttelee uusia yleisöjä. Tasapaino on tarkka: uudistaa pitää, mutta identiteettiä ei saa hukata. Tulevana kesänä Storyvillen terassilla soi elävä musiikki viikon jokaisena päivänä. Uutuutena ruokatarjoilusta vastaa suosittu Pekari’s Burger, jonka smokery tarjoaa suussasulavia lihaherkkuja vegevaihtoehtoa unohtamatta.
Malja – enemmän kuin ravintola
Malja edustaa uudenlaista ajattelua.
Se ei ole pelkkä ravintola, vaan alusta erilaisille kokemuksille. Bulevardin päässä, meren rannalla, järjestetään yksityistilaisuuksia, Wine & Paint -iltoja, urheilutapahtumia isolta screeniltä, Open Air Cinema -näytöksiä, kesäbileitä ja kesäruokaa lohikeittoineen. Rannassa sijaitsee nykyään myös söpö jäätelökioski.
Maljan konsepti perustuu yksinkertaiseen oivallukseen: asiakas ei hae vain juomaa tai ruokaa, vaan syytä viipyä.
Rymy-Eetu – konsepti, joka toimii kaupungista toiseen
Rymy-Eetu on esimerkki siitä, miten viihdekonsepti voidaan skaalata.
Palomäki on vienyt brändin Helsinkiin ja Tampereelle ja rakentanut mallin, joka mukautuu ympäristöönsä, mutta säilyttää tunnistettavan ytimen.
Kyse ei ole pelkästä ravintolasta, vaan bilekokemuksesta, jonka asiakas tunnistaa kaupungista riippumatta.
Tunnelma on liiketoimintaa
Palomäen filosofiassa yksi asia nousee ylitse muiden: tunnelma.
Tuote tuo asiakkaan kerran. Tunnelma tuo hänet takaisin.
Siksi jokainen yksityiskohta musiikista palveluun ja tilan fiilikseen on osa liiketoimintaa, ei pelkkä lisä.
Ala vaatii jatkuvaa liikettä
Ravintola- ja viihdeala ei pysy paikallaan. Kustannukset nousevat, kilpailu kovenee ja asiakkaiden odotukset muuttuvat nopeasti.
Palomäen vastaus on suoraviivainen: toimintaa tehostetaan, konsepteja kehitetään ja uudistumista jatketaan koko ajan.
Paikalleen jääminen ei ole vaihtoehto.
Katse eteenpäin
Seuraava vaihe on kasvu.
Tavoitteena on rakentaa konsepteja, jotka toimivat useissa kaupungeissa ja kestävät aikaa. Viihdeliiketoiminta ei ole yksittäisiä onnistumisia, vaan toistettavia malleja.
Neuvo
Lopulta Palomäen ajattelu kiteytyy yksinkertaiseen ohjeeseen:
Tee.
Älä odota lupaa.
Opettele numerot.
Haastattelut ja lisätiedot:
Tarja Palomäki, tarja@hhr.fi
Yhteyshenkilöt
Titti MyhrbergNordic Marketing ConsultantsPuh:+358402184179titti.myhrberg@topbusiness.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme