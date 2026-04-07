Elo lähestyy miljardin euron rajaa suomalaisissa kasvuyhtiösijoituksissa – kvartaalin sijoitustuotto positiivinen haastavassa markkinassa

Elo on ollut yli 10 vuotta yksi aktiivisimmista sijoittajista suomalaisessa kasvuyritysmarkkinassa ja sijoittanut historiansa aikana yli 470 kasvuyritykseen. Yhteenlasketut sijoitukset ja avoimet sitoumukset suomalaisiin kasvuyhtiöihin ja -rahastoihin lähestyvät tänä vuonna jo miljardin rajaa.

– Viime vuonna sijoitimme yli 100 miljoonaa euroa sekä suoraan kasvuyrityksiin, kuten IQM ja ReOrbit, että erityisesti kotimaisiin pääomarahastoihin. Kiihdytämme vauhtia tänä vuonna, ja jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sijoitamme toiset 100 miljoonaa euroa kasvuun, kertoo toimitusjohtaja Carl Pettersson. Sijoittamisemme suomalaiseen kasvukenttään on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana kannattavaa, sillä näiden sijoitusten tuotto on ollut noin 14 prosenttia vuodessa. Siksi näemme, että perustehtävämme sijoittaa eläkevaroja tuottavasti ja turvaavasti on täyttynyt myös suomalaisissa kasvusijoituksissa.

Petterssonin mukaan Suomessa tulee nyt panostaa kasvuhakuisen ja myönteisen ilmapiirin luomiseen. – Strategiamme mukaisesti uskomme Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. Koska kasvu syntyy ihmisistä, olemme perustaneet nopeasti kasvavia yrityksiä palvelevan kasvuyksikön, joka palvelee yrityksiä esimerkiksi työkykyasioissa, sanoo Pettersson.

Geopoliittinen epävarmuus heijastui osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen

Sijoitusmarkkinoita leimasivat alkuvuonna geopoliittiset kriisit, inflaatio-odotusten vaihtelut ja korkomarkkinoiden epävarmuus. Persianlahden sotatilan aiheuttama energiakriisin uhka lisäsi katsauskauden lopulla rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuutta, mikä heikensi sekä osake- että korkomarkkinoiden kehitystä. Elon sijoitustoiminnan nettotuotto oli alkuvuonna 0,2 prosenttia.

– Teemme sijoitustoiminnassamme pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä markkinoiden lyhyen aikavälin heilahteluista huolimatta. Näin turvaamme eläkevarat myös epävarmoina aikoina, toteaa sijoitusjohtaja Jonna Ryhänen.

Vakuutusliiketoiminnassa ennätyksellistä myyntiä

– Olemme onnistuneet kasvattamaan sekä TyEL- että YEL-vakuutusten myyntiämme ennätyksellisesti ja se osoittaa, että palvelumme koetaan toimiviksi. Tämä on ehdottomasti kaikkien elolaisten onnistuminen, ja kertoo osaamisestamme, kilpailukyvystämme ja asenteestamme, kommentoi Pettersson.

Katsauskauden lopussa Elon hoidossa oli 45 400 TyEL-vakuutusta ja 83 500 YEL-vakuutusta. Yhteensä vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli 446 800. Uusien YEL-vakuutusten myynnin kumulatiivinen markkinaosuus oli 35,1 prosenttia ja TyEL-vakuutusten vastaava luku oli 38,4 prosenttia.

Uuden strategian tukemana Elo keskittyy tuottamaan vahvaa asiakasarvoa

Iranin kriisi muutti kasvunäkymät inflaatio- ja taloushuoliksi, ja sen taloudelliset vaikutukset riippuvat kriisin kestosta ja voimatoimien laajuudesta. Kiristyneet rahoitusolosuhteet sekä vahvistuvat inflaatio-odotukset voivat pakottaa keskuspankit pitämään korot korkeammalla pidempään ja lisätä epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla.

Suomessa pitkittynyt kriisi lisäisi yritysten ja kotitalouksien varovaisuutta. Mikäli kriisi jäisi lyhytkestoiseksi, odotukset palaisivat positiivisiin kasvutekijöihin.

Elo jatkaa uuden strategian aktiivista toimeenpanoa tuoden asiakkailleen entistä vahvempaa lisäarvoa skaalattavilla työkykypalveluilla, uudella kasvuyrityskonseptilla ja panostaen datan hyödyntämiseen. Riittävä vakavaraisuus varmistetaan kaikissa markkinatilanteissa.

Työeläkejärjestelmän uudistus etenee eduskunnassa, ja muutokset sijoitustoimintaan liittyen astuvat voimaan 1.7.2026 alkaen. Yrittäjien eläkejärjestelmää uudistetaan ja yrittäjien eläkemaksu määräytynee jatkossa selkeämmin todellisten tulojen mukaan. Tavoitteena on lisätä järjestelmän oikeudenmukaisuutta ja ennustettavuutta, ja siten vahvistaa yrittäjien luottamusta eläke- ja sosiaaliturvaansa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia ja suluissa olevat vertailuluvut ovat 31.3.2025 lukuja, ellei toisin ole ilmoitettu.

Avainluvut tammi-maaliskuu 2026