Kotiseudun Ääni, luonnon – ja ihmisten omaisuuden puolesta mielenosoitus Helsingissä lauantaina 18.4 tapahtuma onnistui loistavasti!

Monipuolisia ja asiantuntevia puheita pitivät entinen europarlamentaarikko ja ilmastoasiantuntija Eija-Riitta Korhola Helsingistä, Pelastetaan Suomen luonto Ry:n puheenjohtaja Upi Vartiainen Viitasaarelta, Järvi-Suomen puolesta ry:n puheenjohtaja Pekka Väisänen Vantaalta, matkailuyrittäjä Pasi Kauppinen Kannonkoskelta, kaupunginvaltuutettu Satu Jaatinen Lahdesta, kaupunginvaltuutettu Kaisa Paldanius ja Mervi Eskelinen Lapinlahdelta.



”Puhtaan vihreän siirtymän”

Nimissä hyväksikäytetty ja hävitetty luonto ei pysty puhumaan. Kotiseudun Ääni on meidän pienten paikallisten äänien yhdistyminen suureksi kansanliikkeeksi, Kotiseudun Ääni on meidän äänemme.”



Tuulivoimateollisuusalueiden, kaivosten, aurinkoenergiakenttien, datakeskusten sekä erittäin leveiden ja satoja kilometrejä pitkien siirtolinjojen ja kantaverkon rakentaminen muokkaa Suomi neidon metsiä ja maisemia ennennäkemättömällä ja hallitsemattomalla tavalla. Rakentaminen aiheuttaa myös metsäkatoa ja pirstoo laajoja metsäalueita.



Mielenosoituksessa puolustettiin lintuja, koti- ja luonnoneläimiä, maaseudun elinkeinoja sekä haja asutusalueiden asumista. Lisäksi puolustettiin myös terveyttä, kansallismaisemia, matkailua, mökkeilyä, saunalaiturinäkymiä sekä pohjavesiä.



Omaisuudensuoja, perustuslakiinkin kirjoitettuna on menettänyt merkityksensä

Suuri huoli oli myös omaisuuden suojasta, kun asuintalojen arvo laskee merkittävästi tuulivoimaloiden läheisyydessä. Lisäksi metsänomistajien maita pirstotaan ja pakkolunastetaan mitättömillä korvauksilla.



Laajat teolliset energia-alueet huoltoteineen ja siirtolinjoineen pirstovat metsäalueita, katkaisevat eläinten ekologisia kulkureittejä ja häiritsevät reviirejä, mikä heikentää luonnon monimuotoisuutta.



Yleisin kysymys oli osallistujilla: kuinka ilmaston suojelun nimissä voidaan tuhota luontoa ja maisemia näin laajassa mittakaavassa?



Kuntademokratia

Pidetyissä puheissa oltiin huolissaan myös kuntademokratian heikkenemisestä. Hankkeisiin liittyvät konsulttiselvitykset voivat olla jopa tuhansia sivuja pitkiä kokonaisuuksia, joihin päättäjien ja kuntalaisten on käytännössä mahdoton perehtyä lyhyessä ajassa.

Tapahtumasta lisää kuvia www.kotiseudunaani.fi sivustolta.