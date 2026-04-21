Kotiseudun Ääni, luonnon – ja ihmisten omaisuuden puolesta mielenosoitus Helsingissä lauantaina 18.4 tapahtuma onnistui loistavasti!
21.4.2026 09:07:11 EEST | Pelastetaan Suomen Luonto Ry | Tiedote
Eri puolilta suomea kerääntyi luonnosta, kotiseudusta ja maaseudun elinvoimasta huolestuneita ihmisiä. Tapahtumaan paikanpäälle matkustaneilla noin 90 ihmisellä oli suuri huoli Suomen luonnon, elinympäristöjen ja kotiseutujen nopeasta muuttumisesta teollisuusalueiksi energiainfrastruktuurin rakentamisen seurauksena. Kokoontuminen oli Oopperan Amfiteatteriin, josta mielenosoituskulkue marssi Eduskuntatalolle ja takaisin.
Monipuolisia ja asiantuntevia puheita pitivät entinen europarlamentaarikko ja ilmastoasiantuntija Eija-Riitta Korhola Helsingistä, Pelastetaan Suomen luonto Ry:n puheenjohtaja Upi Vartiainen Viitasaarelta, Järvi-Suomen puolesta ry:n puheenjohtaja Pekka Väisänen Vantaalta, matkailuyrittäjä Pasi Kauppinen Kannonkoskelta, kaupunginvaltuutettu Satu Jaatinen Lahdesta, kaupunginvaltuutettu Kaisa Paldanius ja Mervi Eskelinen Lapinlahdelta.
”Puhtaan vihreän siirtymän”
Nimissä hyväksikäytetty ja hävitetty luonto ei pysty puhumaan. Kotiseudun Ääni on meidän pienten paikallisten äänien yhdistyminen suureksi kansanliikkeeksi, Kotiseudun Ääni on meidän äänemme.”
Tuulivoimateollisuusalueiden, kaivosten, aurinkoenergiakenttien, datakeskusten sekä erittäin leveiden ja satoja kilometrejä pitkien siirtolinjojen ja kantaverkon rakentaminen muokkaa Suomi neidon metsiä ja maisemia ennennäkemättömällä ja hallitsemattomalla tavalla. Rakentaminen aiheuttaa myös metsäkatoa ja pirstoo laajoja metsäalueita.
Mielenosoituksessa puolustettiin lintuja, koti- ja luonnoneläimiä, maaseudun elinkeinoja sekä haja asutusalueiden asumista. Lisäksi puolustettiin myös terveyttä, kansallismaisemia, matkailua, mökkeilyä, saunalaiturinäkymiä sekä pohjavesiä.
Omaisuudensuoja, perustuslakiinkin kirjoitettuna on menettänyt merkityksensä
Suuri huoli oli myös omaisuuden suojasta, kun asuintalojen arvo laskee merkittävästi tuulivoimaloiden läheisyydessä. Lisäksi metsänomistajien maita pirstotaan ja pakkolunastetaan mitättömillä korvauksilla.
Laajat teolliset energia-alueet huoltoteineen ja siirtolinjoineen pirstovat metsäalueita, katkaisevat eläinten ekologisia kulkureittejä ja häiritsevät reviirejä, mikä heikentää luonnon monimuotoisuutta.
Yleisin kysymys oli osallistujilla: kuinka ilmaston suojelun nimissä voidaan tuhota luontoa ja maisemia näin laajassa mittakaavassa?
Kuntademokratia
Pidetyissä puheissa oltiin huolissaan myös kuntademokratian heikkenemisestä. Hankkeisiin liittyvät konsulttiselvitykset voivat olla jopa tuhansia sivuja pitkiä kokonaisuuksia, joihin päättäjien ja kuntalaisten on käytännössä mahdoton perehtyä lyhyessä ajassa.
Tapahtumasta lisää kuvia www.kotiseudunaani.fi sivustolta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Upi Vartiainen
Puheenjohtaja
Pelastetaan Suomen Luonto ry
Puh. 0400 501 998
upi.vartiainen@pelastetaansuomenluonto.fi
Kuvat
Linkit
Pelastetaan Suomen Luonto Ry
Pelastetaan Suomen Luonto ry on poliittisesti sitoutumaton, vuonna 2021 perustettu viitasaarelainen yhdistys, jonka toiminnassa on mukana tavallisia kansalaisia sekä yhteistyökumppaneina verkostossa toimivia itsenäisiä yhdistyksiä eri kunnista.
Kotiseudun Ääni
Kotiseudun Ääni projekti on osa Pelastetaan Suomen Luonto Ry:n toimintaa. Mielenosoituksen lisäksi työn alla on laajasti jaettava Kotiseudun Ääni ilmaisjakelulehti, joka räätälöidään eri maakuntiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.