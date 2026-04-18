Suomen Keskusta r.p.

Antti Kaikkonen: Liikenteen ja maatalouden kustannuskriisiin tarvitaan ripeät ratkaisut

21.4.2026 08:27:23 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Jaa

Kansainvälisen tilanteen kiristyminen ja Iranin sodan vaikutukset ovat nostaneet nopeasti polttoaineiden ja lannoitteiden hintoja. Kustannuspaine osuu nyt kovimmin kuljetusalaan ja maatalouteen.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitukselta kehysriihessä konkreettisia ja välittömiä päätöksiä kustannuskriisin helpottamiseksi.

– Suomessa ei voida katsoa sivusta, kun ruuan tuottajat ja tavaran kuljettajat joutuvat kohtuuttomaan puristukseen. Tarvitaan määräaikainen tukiohjelma, joka tuo nopean helpotuksen tilanteeseen, Kaikkonen sanoo.

Keskusta esittää kuljetusalan, maatalouden ja työautoilijoiden tueksi kokonaisuutta, johon sisältyisivät esimerkiksi:

  • maatalouden määräaikainen kiinteistöverovapaus
  • lannoitteiden kustannustuki
  • energiaveronpalautuksen korottaminen
  • ammattidieselin käyttöönotto kuljetusalalle

Samalla Keskusta korostaa, että akuutin kriisiavun rinnalla on vauhditettava siirtymää kotimaisiin energiaratkaisuihin.

– Bioenergia, biokaasu ja öljylämmityksestä luopuminen ovat osa ratkaisua, jolla Suomi voi vähentää riippuvuuttaan tuontienergiasta. Myös turpeen rooli huoltovarmuudessa on turvattava, Kaikkonen linjaa.

Keskustan viesti hallitukselle on selkeä: 

- Riihessä on tehtävä päätöksiä, jotka turvaavat suomalaisen ruuantuotannon, kuljetusketjut ja ihmisten arjen nyt – ei kenties joskus myöhemmin, Kaikkonen päättää.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
