Antti Kaikkonen: Liikenteen ja maatalouden kustannuskriisiin tarvitaan ripeät ratkaisut
21.4.2026 08:27:23 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Kansainvälisen tilanteen kiristyminen ja Iranin sodan vaikutukset ovat nostaneet nopeasti polttoaineiden ja lannoitteiden hintoja. Kustannuspaine osuu nyt kovimmin kuljetusalaan ja maatalouteen.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitukselta kehysriihessä konkreettisia ja välittömiä päätöksiä kustannuskriisin helpottamiseksi.
– Suomessa ei voida katsoa sivusta, kun ruuan tuottajat ja tavaran kuljettajat joutuvat kohtuuttomaan puristukseen. Tarvitaan määräaikainen tukiohjelma, joka tuo nopean helpotuksen tilanteeseen, Kaikkonen sanoo.
Keskusta esittää kuljetusalan, maatalouden ja työautoilijoiden tueksi kokonaisuutta, johon sisältyisivät esimerkiksi:
- maatalouden määräaikainen kiinteistöverovapaus
- lannoitteiden kustannustuki
- energiaveronpalautuksen korottaminen
- ammattidieselin käyttöönotto kuljetusalalle
Samalla Keskusta korostaa, että akuutin kriisiavun rinnalla on vauhditettava siirtymää kotimaisiin energiaratkaisuihin.
– Bioenergia, biokaasu ja öljylämmityksestä luopuminen ovat osa ratkaisua, jolla Suomi voi vähentää riippuvuuttaan tuontienergiasta. Myös turpeen rooli huoltovarmuudessa on turvattava, Kaikkonen linjaa.
Keskustan viesti hallitukselle on selkeä:
- Riihessä on tehtävä päätöksiä, jotka turvaavat suomalaisen ruuantuotannon, kuljetusketjut ja ihmisten arjen nyt – ei kenties joskus myöhemmin, Kaikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
