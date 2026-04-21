Pikaraitiotietä ja puistoremontteja – tällainen on Helsingin remonttikesä

Helsinki korjaa ja uudistaa katuja ja infraa laajasti vuonna 2026.

– Pääkaupunki kasvaa vauhdilla, ja toisaalta myös katujen alla on paljon peruskorjausiässä olevia putkia ja muuta infraa. Tänä vuonna Helsingin kaupungilla on käynnissä yhteensä noin 200 katu- ja puistoprojektia, joista suurin osa on pieniä kunnostuksia, sanoo yksikön päällikkö Liisa Taskila Helsingin kaupungilta.

Länsiratikat uudistavat läntisen Helsingin

Länsiratikoiden rakentaminen näkyy suuressa osaa läntistä Helsinkiä aina Kannelmäestä keskustaan.

– Helsingin tavoitteena on ohjata uudisrakentaminen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Uusi pikaraitiotie ja kantakaupungin uudet rataosuudet mahdollistavat koko läntistä Helsinkiä yhdistävän monipuolisen joukkoliikennelinjaston, sanoo projektinjohtaja Anton Silvo.

Länsiratikoiden toteutuksesta vastaa Infraohjelma Helsinki -allianssi, jonka tilaajina ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja palveluntuottajina kuusi infra-alan yritystä. Allianssihankkeina on rakennettu aikaisemmin muun muassa Raide-Jokeri, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotie ja Kruunusillat.

Tavoitteena on, että uusi pikaraitiolinja 14 aloittaa liikennöinnin keskustan ja Kannelmäen välillä vuonna 2031. Tarkempia tietoja Länsiratikoiden rakentamisesta löytyy projektin verkkosivuilta.

Töölönlahden ympäristössä parannetaan puistoja ja aukioita

Finlandia-talon viereinen Karamzininranta-katu remontoidaan viihtyisäksi tilaksi, jonne istutetaan uusia puita, asennetaan penkkejä sekä rakennetaan uusi vesiaihe. Töölönlahden itäreunalla sijaitsevan arvokkaan Hesperianpuiston remontti alkaa loppukesällä.

Uudet teemaleikkipuistot Meri-Rastilaan ja Vartiokylään

Meri-Rastilan Haruspuistoon ja Vartiokylän Rusettipuistoon rakennetaan uudet teemaleikkipuistot. Haruspuiston teemana on meriluonto ja merenalainen luonto. Rusettipuiston teemana on veden kiertokulku luonnossa. Leikkipuistojen rakentaminen alkaa syksyllä.

Kruunusillat-raitiotie loppusuoralla

Kaupungin käynnissä olevat suuret infrahankkeet edistyvät hyvää tahtia. Kruunusillat-raitiotien rakentaminen valmistuu näillä näkymin kesällä. Raitioliikenne alkaa Laajasalosta kantakaupunkiin tällä tietoa viimeistään alkuvuonna 2027. Liikenteen aloittamisesta päättää HSL Helsingin seudun liikenne.

Loppuvuonna 2025 alkaneessa Mäkelänkadun peruskorjauksessa työt ovat edistyneet hyvin. Suuri urakka jatkuu vuodelle 2027. Jätkäsaaren kannaksen sillan remontti valmistuu vuoden 2026 loppupuolella.

Kaisaniemenpuiston peruskorjaus etenee ja puiston uusi koira-aitaus valmistuu kesän aikana. Tavoitteena on, että puiston keskeisimmät osat saataisiin valmiiksi ja asukkaiden käyttöön jo vuoden 2026 aikana.

Tove Janssonin puiston uudistus valmistuu kesällä. Puistoon tulee uusi teemaleikkipaikka.