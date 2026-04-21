Pikaraitiotietä ja puistoremontteja – tällainen on Helsingin remonttikesä
22.4.2026 09:06:29 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Länsiratikoiden rakentaminen alkaa keväällä ja Hesperianpuiston peruskorjaus loppukesällä.
Helsinki korjaa ja uudistaa katuja ja infraa laajasti vuonna 2026.
– Pääkaupunki kasvaa vauhdilla, ja toisaalta myös katujen alla on paljon peruskorjausiässä olevia putkia ja muuta infraa. Tänä vuonna Helsingin kaupungilla on käynnissä yhteensä noin 200 katu- ja puistoprojektia, joista suurin osa on pieniä kunnostuksia, sanoo yksikön päällikkö Liisa Taskila Helsingin kaupungilta.
Länsiratikat uudistavat läntisen Helsingin
Länsiratikoiden rakentaminen näkyy suuressa osaa läntistä Helsinkiä aina Kannelmäestä keskustaan.
– Helsingin tavoitteena on ohjata uudisrakentaminen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Uusi pikaraitiotie ja kantakaupungin uudet rataosuudet mahdollistavat koko läntistä Helsinkiä yhdistävän monipuolisen joukkoliikennelinjaston, sanoo projektinjohtaja Anton Silvo.
Länsiratikoiden toteutuksesta vastaa Infraohjelma Helsinki -allianssi, jonka tilaajina ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja palveluntuottajina kuusi infra-alan yritystä. Allianssihankkeina on rakennettu aikaisemmin muun muassa Raide-Jokeri, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotie ja Kruunusillat.
Tavoitteena on, että uusi pikaraitiolinja 14 aloittaa liikennöinnin keskustan ja Kannelmäen välillä vuonna 2031. Tarkempia tietoja Länsiratikoiden rakentamisesta löytyy projektin verkkosivuilta.
Töölönlahden ympäristössä parannetaan puistoja ja aukioita
Finlandia-talon viereinen Karamzininranta-katu remontoidaan viihtyisäksi tilaksi, jonne istutetaan uusia puita, asennetaan penkkejä sekä rakennetaan uusi vesiaihe. Töölönlahden itäreunalla sijaitsevan arvokkaan Hesperianpuiston remontti alkaa loppukesällä.
Uudet teemaleikkipuistot Meri-Rastilaan ja Vartiokylään
Meri-Rastilan Haruspuistoon ja Vartiokylän Rusettipuistoon rakennetaan uudet teemaleikkipuistot. Haruspuiston teemana on meriluonto ja merenalainen luonto. Rusettipuiston teemana on veden kiertokulku luonnossa. Leikkipuistojen rakentaminen alkaa syksyllä.
Kruunusillat-raitiotie loppusuoralla
Kaupungin käynnissä olevat suuret infrahankkeet edistyvät hyvää tahtia. Kruunusillat-raitiotien rakentaminen valmistuu näillä näkymin kesällä. Raitioliikenne alkaa Laajasalosta kantakaupunkiin tällä tietoa viimeistään alkuvuonna 2027. Liikenteen aloittamisesta päättää HSL Helsingin seudun liikenne.
Loppuvuonna 2025 alkaneessa Mäkelänkadun peruskorjauksessa työt ovat edistyneet hyvin. Suuri urakka jatkuu vuodelle 2027. Jätkäsaaren kannaksen sillan remontti valmistuu vuoden 2026 loppupuolella.
Kaisaniemenpuiston peruskorjaus etenee ja puiston uusi koira-aitaus valmistuu kesän aikana. Tavoitteena on, että puiston keskeisimmät osat saataisiin valmiiksi ja asukkaiden käyttöön jo vuoden 2026 aikana.
Tove Janssonin puiston uudistus valmistuu kesällä. Puistoon tulee uusi teemaleikkipaikka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa Taskila
Yksikön päällikkö
Yleiset alueet, projektirakennuttaminen
p. 040 334 1683
liisa.taskila@hel.fi
Länsiratikat:
Anton Silvo
Projektinjohtaja
Kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
09 31037489, anton.silvo@hel.fi
Karamzininranta ja Mäkelänkadun peruskorjaus:
Antti-Juhani Lehtinen
Projektinjohtaja
p. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
Kruunusillat
Ville Alajoki
Tiimipäällikkö
p. 09 310 39848
ville.alajoki@hel.fi
Kaisaniemenpuiston ja Tove Janssonin puiston rakentaminen
Sari Niinivirta-Mamonoff
Projektinjohtaja
p. 09 310 28541
sari.niinivirta-mamonoff@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 21.4.202621.4.2026 18:13:08 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 21.4.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Byggandet av sommargator inleds igen i Berghäll17.4.2026 12:34:03 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors utvidgar gång- och vistelseområdena på gator i Berghäll och Ås under den kommande sommaren. Byggandet av utvidgningarna inleds måndagen den 20 april. Sommargatorna färdigställs etappvis. Målet är att de nya områdena ska färdigställas till Helsingforsdagen den 12 juni.
Kesäkadut rakentuvat jälleen Kallioon17.4.2026 12:34:03 EEST | Tiedote
Helsinki laajentaa Kalliossa ja Harjussa katujen kävely- ja oleskelualueita tulevana kesänä. Laajennusten edellyttämä rakentaminen käynnistyy maanantaina 20. huhtikuuta. Kesäkadut valmistuvat vaiheittain. Kesäkukkien istutukset viimeistelevät kesäkadut Helsinki-päiväksi 12. kesäkuuta.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 16.4.202616.4.2026 17:18:24 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 16.4.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on keskiviikkona 29.4.2026.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 14.4.202614.4.2026 18:50:09 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 14.4.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
