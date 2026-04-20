Konnevedellä vietetään uutta koko perheen Luontopäivää 25.4.2026
21.4.2026 10:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Konnevedellä järjestetään lauantaina 25.4.2026 klo 10–14 ensimmäistä kertaa koko perheen Luontopäivä, joka kutsuu kaikenikäiset viettämään elämyksellistä kevätpäivää luonnon, tieteen ja yhdessä tekemisen pariin. Maksuton tapahtuma levittäytyy useisiin kohteisiin Konnevedellä ja tarjoaa monipuolista ohjelmaa perheille ja luonnosta kiinnostuneille.
Tapahtumapaikkoina toimivat Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasema, Galleria Käpy sekä Siikakosken laavu. Päivän aikana kävijät voivat muun muassa tutkia luontoa mikroskoopilla, opetella lintuharrastuksen alkeita, osallistua tiedetoimintaan, tutustua ympäristötekoihin sekä kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja.
- Tutkimusasemalla on ollut kesäisin Luontoilta vuodesta 2013 lähtien. Tämän suositun tapahtuman lisäksi saadaan Konnevedelle nyt myös Luontopäivä, josta toivon mukaan muodostuu samanlainen yhteen kokoava perinne edistämään hyvää asiaa, toteaa professori Jouni Taskinen Jyväskylän yliopistolta.
Yhdessä tekeminen Luontopäivän ytimessä
Luontopäivä tuo luonnon ja tieteen lähelle ihmisiä helposti lähestyttävällä ja elämyksellisellä tavalla. Ohjelmaa on suunniteltu niin lapsille kuin aikuisille, ja tapahtuman keskiössä on yhteistyö ja yhteinen tekeminen.
- Yhteistyö on mahdollistanut monipuolisen ja matalan kynnyksen tapahtuman sekä luo vahvan pohjan Luontopäivän kehittämiselle tulevina vuosina, Taskinen kertoo.
Tiedettä, tekemistä ja oivalluksia
Lasten ja nuorten yliopisto JYUniorit tuo tapahtumaan koko perheelle suunnattua tiedetoimintaa, kuten luontobingoa, mikroskooppitutkimuksia ja Huojuva maapallo ‑pelin.
Päivän aikana kuullaan myös LIFE Revives ‑hankkeen johtajan, professori Jouni Taskisen puheenvuoro ”Jokien omat puhdistajat – raakun ja simpukoiden salattu elämä”. Paikan päällä pääsee tutustumaan raakunpoikasiin sekä kokeilemaan lintujen tunnistamista Muuttolintujen kevät ‑sovelluksen avulla.
- Tervetuloa tutustumaan Konneveden tutkimusasemalla syntyneisiin raakunpoikasiin! Jyväskylän yliopiston koordinoima Life Revives –hanke pyrkii vahvistamaan jokihelmisimpukan eli raakun kantoja mm. laitoskasvatuksella, kertoo hankkeen projektipäällikkö Satu Huhtala Jyväskylän yliopistosta.
Keski-Suomen Kestävät kylät ‑hanke tarjoaa kävijöille mahdollisuuden testata omaa luontokädenjälkeään ja tutustua arjen ympäristötekoihin.
Ohjelmaa useissa kohteissa
Tapahtuman pääpaikka on Konneveden tutkimusasema (Sirkkamäentie 220). Lisäksi ohjelmaa järjestetään:
-
Galleria Kävyssä (Kauppatie 68): ympäristöteemainen näyttely sekä vaate‑ ja koruhuoltoa
-
Siikakosken laavulla (Sirkkamäentie 309): lintujen tarkkailua ja matkailuneuvontaa
Tutkimusasemalla järjestetään myös ympäristötaidetyöpaja tutkimusaseman ruokasalin alapuolella.
Lähiruokalounas ennakkoon ostamalla
Luontopäivän yhteydessä on mahdollista ostaa lähiruokalounasta, joka on tarjolla klo 12:30–13:30. Lounas valmistetaan paikallisista raaka‑aineista, ja tarjolla on muikkupyöryköitä tai vegaaninen vaihtoehto, perunamuusia, salaattipöytä sekä jälkiruoka kahvin kera.
Lounas on saatavilla vain ennakkoon ostamalla 25.4.2026 klo 10.30 asti. Ennakkotilauksilla pyritään vähentämään ruokahävikkiä ja toteuttamaan tapahtuma vastuullisesti.
Vapaa pääsy – tervetuloa mukaan
Konneveden Luontopäivä on maksuton ja avoin kaikille. Ohjelmaan voi osallistua joustavasti oman aikataulun mukaan.
- Tällaisina aikoina on hyvä juurtua omaan lähiympäristöön. Sen ihmeet ja rauha tuovat hyvää oloa, sanoo taiteilija Sirpa Hasa.
Tapahtuman järjestävät Jyväskylän yliopistosta LIFE Revives ‑hanke, JYUniorit ja Konneveden tutkimusasema sekä Konneveden kunta, Keski-Suomen Kestävät kylät ‑hanke ja Galleria Käpy.
Tutustu ohjelmaan osoitteessa: https://msl.fi/tapahtuma/luontopaiva-konnevedella/
Yhteyshenkilöt
Keski-Suomen Kestävät kylät -hanke:
Riikka Rantapolku, projektityöntekijä, Keski-Suomen Kylät ry, 050 544 9914, riikka.rantapolku@keskisuomenkylat.fi
Konneveden tutkimusasema:
Miia Korpilauri, palvelukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto, 0503131702, miia.p.korpilauri@jyu.fi
Konneveden kunta:
Riku Tulla, Konneveden matkailu, 0406635225, riku.tulla@konnevesi.fi
Raakut ja muut simpukat, LIFE Revives -hanke:
Jouni Taskinen, professori, Jyväskylän yliopisto, 0403558094, jouni.k.taskinen@jyu.fi
Satu Huhtala, LIFE Revives –hankkeen projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto, 0400248085, satu.m.huhtala@jyu.fi
JYUniorit:
Anniina Koliseva, tiedekasvatuksen asiantuntija, Jyväskylän yliopisto, 0504724151, anniina.koliseva@jyu.fi
Galleria Käpy:
Sirpa Hasa, taiteilija ja ympäristökasvattaja, Konnevesi
050 3400666, sirpa.hasa@nic.fi
