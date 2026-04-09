Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi alkuvuonna – edellisvuosina tehdyt investoinnit vauhdittivat kasvua
21.4.2026 09:12:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan tammi-maaliskuun liikevaihto oli 184,3 miljoonaa euroa, jossa oli nousua viime vuoteen 6,0 %. Liikennekaupan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotettua enemmän. Myös päivittäistavarakauppa ylsi markkinaa parempaan kehitykseen. Break Sokos Himoksen avaaminen viime vuoden lopulla vauhditti majoitusliiketoiminnan kasvua.
Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3,1 % 134,8 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 124,8 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,3 %. Päivittäistavarakaupan sisällä ruoan verkkokaupassa oli kasvua noin 30 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 1,6 %.
– Alkuvuoden tulokset osoittavat, että panostuksemme palveluverkoston kehittämiseen ovat tuottaneet hyvää kasvua useilla toimialoilla. Vaikka markkinatilanne on haastava ja epävarmuutta on ilmassa, olemme onnistuneet säilyttämään kilpailukykymme ja kasvamaan päivittäistavarakaupassa markkinaa nopeammin, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.
Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 9,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 16,9 %. Ravintolatoiminnan liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa (+ 5,7 %) ja majoitustoiminnan 4,2 miljoonaa euroa (+ 36,8 %). Matkailu- ja ravintolatoiminnan myynneissä näkyy marraskuussa 2025 avatun Break Sokos Hotel Himoksen ja Laaksoravintola Loivan myynnit, joita ei ole edellisvuoden vertailuluvuissa.
Liikennekaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 37,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 14,7 %. Liikenteen energioiden ja palveluiden verollinen myynti oli 38,5 miljoonaa euroa (+ 19,1 %) ja liikennemyymälöiden sisäkaupan verollinen myynti 8,5 miljoonaa euroa (- 1,5 %). Myynnin kasvua vauhditti muuttunut kilpailutilanne Teboilin poistuttua markkinasta ja maaliskuussa nousseet polttonesteiden maailmanmarkkinahinnat. Myös sähkölatausten myynnit jatkoivat voimakasta kasvuaan laajentuneen latausverkoston myötä.
Tammi-maaliskuun operatiivinen tulos oli 5,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Koko vuoden 2026 tulos ennakoidaan toteutuvan vuoden 2025 tasolle.
Keskimaa jatkaa palveluverkoston kehittämistä
Osuuskauppa Keskimaan päivittäistavarakaupan suunnitelmallinen palveluverkoston kehittäminen jatkuu. Maaliskuussa avattiin uusi S‑market Jämsänkoskelle korvaamaan vanhan myymälän. S‑market Karstulan uudistus saatettiin päätökseen helmikuussa ja Hankasalmella käynnistyi S‑marketin myymäläuudistus. Lisäksi Keljonkankaalla on käynnistynyt mittava liikepaikkahanke, jossa ABC Keljonkankaan palvelut uudistetaan sekä liikennemyymälän yhteyteen rakennetaan uusi S-market.
Jyväskylän Prisma Seppälän alkuvuodesta alkanut laaja uudistushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja lähes koko vuoden kestävän projektin on määrä valmistua joulukuuhun mennessä. Huhtikuun alussa alkoi myös Prisma Seppälän ravintolamaailman uudistus, jossa Prisma Seppälän Pizza & Buffan ja Presson tilat uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Kauppakeskus Sokkarilla Mestarin Keittiö & Kahvila on alkuvuoden aikana uudistettu ajanmukaiseksi ravintolakokonaisuudeksi.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan osalta Solo Sokos Hotel Paviljongissa uudistettiin 170 huonetta ja aulatilat. Lisäksi ravintola Revolution uudistettiin tammikuussa.
Keskimaan asiakasomistaja‑ ja S‑Pankki‑palveluihin tehtiin muutoksia helmikuussa, kun Jyväskylän palvelupisteet keskitettiin kahteen palvelupisteeseen Prisma Keljon ja Prisma Seppälän yhteyteen.
ABC Hirvaskankaalle avattiin vuoden alussa Keski-Suomen suurin suurteholatausasema, jossa on 24 latauspistettä.
Keskimaalla toteutettiin tammi-helmikuussa muutosneuvottelut, jonka tuloksena ABC Keuruu päätettiin sulkea ja Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialalla toteutettiin organisaatio- ja työtehtävien muutoksia sekä sopeutettiin työsopimuksia.
Keskimaa työllistää kesällä satoja kesätyöntekijöitä ja Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita
Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli maaliskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 896 työntekijää (edellisenä vuonna 1 929 hlöä).
Keskimaa on rekrytoinut alkuvuoden aikana lähes 400 kesätyöntekijää toimipaikkoihin eri puolille Keski-Suomea. Lisäksi 15–17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta työllistetään 504 ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.
Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-maaliskuussa 6,7 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,0 %.
Yhteyshenkilöt
Antti Määttätoimitusjohtaja, kauppaneuvosPuh:010 767 3010antti.maatta@sok.fi
Niko Toivanentalousjohtaja, CFOPuh:+358 10 767 3030niko.toivanen@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
