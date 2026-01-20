Rakentamisen suhdannekäänne epävarmassa odotustilassa, uudisrakentamisessa ei käännettä

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka) on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Se on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat. Talteka tilastoi LVI-teknisten tuotteiden tukkumyyntiä.