Rakentamisen suhdannekäänne epävarmassa odotustilassa, uudisrakentamisessa ei käännettä
21.4.2026 09:32:26 EEST | Toimialatiedote | Tiedote
Rakentamisen suhdannekäänne on edelleen odotustilassa. Asuinrakentamista lukuun ottamatta on kuitenkin havaittavissa maltillista kasvua.
LVI-tukkumyynnin 2026 ensimmäisellä kvartaalilla mentiin kokonaisuutena pitkästä aikaa plussan puolella. Lämmitys- ja vesipuolen myynti oli kuusi prosenttia kasvussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden, muun kuin asuinrakentamisen sekä korjausrakentamisen kirittämänä. Ilmapuolen myynti väheni vuodentakaisesta kaksi prosenttia, heijastellen uudisrakentamisen käynnistelyn tahmeutta. Kokonaisuutena LVI-tukkumyynti päätyi maltilliseen kasvuun noin 4,4 %. (kuva 1)
Supistumisesta hitaan kasvun vaiheeseen
Rakennusteollisuus RT:n maaliskuussa julkaistu ennuste (kuva 2) toteaa, että rakentamisessa odotettu kasvu jäi toteutumatta viime vuonna ja vielä tämän vuoden alussa. Viime vuonna rakentaminen väheni 1,5 prosenttia, ja täksi vuodeksi on odotettavissa korkeintaan saman verran kasvua. Käänteen todennäköisyys on pienentynyt epävarman Lähi-idän konfliktin myötä.
Ennusteen mukaan asuntotuotannossa kannattavuusyhtälö on yhä rikki. Datakeskukset nostavat aloituksia vähintään kuluvana vuonna voimakkaasti sekä julkiset terveydenhuoltoon, opetukseen ja puolustukseen liittyvät toimitilainvestoinnit kasvavat. Teollisuusrakentamisen ennustetaan kasvavan ensi vuonna.”Nämä ennusteentekijät viittaisivat myös talotekniikan suunnan jatkuvan tänä vuonna maltillisesti ylöspäin”, toteaa Taltekan toimitusjohtaja Matti Loukkola.
Matti LoukkolaToimitusjohtajaTalotekninen teollisuus ja kauppa ryPuh:+358 50 346 2823matti.loukkola@talteka.fi
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka) on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Se on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat. Talteka tilastoi LVI-teknisten tuotteiden tukkumyyntiä.
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry: Vuosi 2025 petti odotukset – kasvua ei kuitenkaan ole peruttu20.1.2026 10:24:27 EET | Tiedote
LVI-tukkumyynnin viimeiselläkin kvartaalilla mentiin hiukan miinuksen puolella. Lämmitys- ja vesipuolen myynti oli aivan nollan tuntumassa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja ilmapuolen myynti jäi siitä nelisen prosenttia. Summana koko LVI-tukkumyynti oli neljännellä kvartaalilla 1 % jäljessä, ja kumulatiivisesti vuosi 2025 jäi 0,7 % päähän edellisestä vuodesta. Toteuma ei näytä hyvältä huomioiden, että pari edellistäkin vuotta ovat olleet vaikeita.
