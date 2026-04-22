Sosiaalipalvelut uudistuvat: aikuissosiaalityön päivystyspalvelu osaksi sosiaali- ja kriisipäivystystä 1.5.2026 alkaen
22.4.2026 07:30:00 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden organisaatio uudistuu. Aikuissosiaalityön virka-aikainen päivystyspalvelu yhdistetään osaksi sosiaali- ja kriisipäivystystä. Muutos tulee voimaan 1.5.2026.
Mikä palvelussa muuttuu?
Aikuissosiaalityön virka-aikainen päivystys päättyy. Jatkossa apua nopeasti akuuttiin tilanteeseen tai äkilliseen kriisiin saat sosiaali- ja kriisipäivystyksestä. Voit soittaa päivystykseen itsesi tai toisen ihmisen puolesta. Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna 24/7.
- 019 5600 150
Uudistuksen tavoitteena on parantaa tavoitettavuutta ja varmistaa, että työikäiset asiakkaat saavat oikeanlaista apua nopeasti ja sujuvasti. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottokanavat pysyvät ennallaan.
Aikuissosiaalityön palvelut tukevat aikuisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä
Aikuissosiaalityö auttaa, kun elämäntilanteesi on vaikea, jaksamisesi kanssa on haasteita tai tarvitset apua asioiden hoitamisessa. Voit ottaa aikuissosiaalityöhön matalalla kynnyksellä yhteyttä, kun kohtaat vaikeuksia ja tarvitset apua arjessa pärjäämiseen. Tiimissä arvioimme, millaista tukea tarvitset.
Aikuissosiaalityön neuvontaan ja ohjaukseen saat yhteyden soittamalla numeroon 019 5600 154. Voit soittaa ja jättää soittopyynnön milloin tahansa. Soitamme takaisin saman päivän aikana, jos soitat ennen kello 12 päivällä. Muuten soitamme takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Jos kyseessä on akuutti tilanne tai kriisi, ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
Muistathan, että voit saada ohjeita ja neuvontaa myös HyVä-digin sosiaaliohjaajan chatissa.
Voit myös tarvittaessa lähettää turvapostin aikuissosiaalityön sähköpostiin oheisen linkin kautta valitsemalla vastaanottajaksi aikuissosiaalityo@itauusimaa.fi:
Alexandra Blomqvistpalveluvastaava, Työikäisten erityispalvelutItä-Uudenmaan hyvinvointilaluePuh:0401843539alexandra.blomqvist@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Socialservicen förnyas: vuxensocialarbetets jourtjänst integreras i social- och krisjouren den 1 maj 202622.4.2026 07:30:00 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde förnyar hur socialservicen är organiserad. Vuxensocialarbetets jourtjänst under tjänstetid slås ihop med social- och krisjouren. Ändringen träder i kraft 1.5.2026.
