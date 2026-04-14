Felicitas Mehiläinen ottaa käyttöön uraauurtavan tekoälyteknologian munasolujen laadun arvioinnissa
21.4.2026 09:20:00 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Felicitas Mehiläinen on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön edistyksellisen tekoälypohjaisen menetelmän, joka mahdollistaa munasolujen laadun entistä tarkemman arvioinnin. Innovaatio tarjoaa merkittävää lisäarvoa IVF-hoitojen suunnittelussa ja ennustettavuudessa sekä munasolujen ennakoivaan pakastukseen liittyvissä päätöksissä. Turvallinen kuvantamiseen perustuva menetelmä ei aiheuta riskejä hoidettavalle eikä alkion kehitykselle.
Munasolun laatu on yksi keskeisimmistä tekijöistä hedelmöitymisessä ja raskauden käynnistymisessä, mutta sen arviointi on ollut yksi hedelmöityshoitojen haastavimmista osa-alueista. Uusi tekoälytyökalu tarjoaa objektiivista ja yksityiskohtaista tietoa, joka auttaa lääkäreitä ja asiakkaita tekemään parempia päätöksiä.
– Tekoälyteknologia on merkittävä askel hedelmöityshoitojen kehityksessä. Se antaa meille ja asiakkaillemme ennennäkemättömän tarkan kuvan munasolujen laadusta, mikä tarkentaa hoidon ennustetta, selkeyttää hoitopäätöksiä ja mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän, dataan perustuvan hoidon suunnittelun. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkaillemme tätä edistyksellistä teknologiaa ensimmäisenä Suomessa, iloitsee Felicitas Mehiläisen yksikönjohtaja Miia Savander.
Menetelmä perustuu munasolujen korkearesoluutioiseen kuvantamiseen, minkä jälkeen tekoäly analysoi kuvat. Se pystyy havaitsemaan ihmissilmää tarkemmin ja johdonmukaisemmin munasolujen ominaisuuksia, jotka ennustavat niiden potentiaalia kehittyä elinkelpoiseksi alkioksi tarkentaen merkittävästi ennustetta hedelmöittymisen ja alkiokehityksen todennäköisyydestä.
– Munasolujen laadun arviointi on ollut perinteisesti haastavaa ja subjektiivista. Tekoälytyökalut tuovat laboratorioon uudenlaista tarkkuutta ja objektiivisuutta auttaen meitä lääkäreitä tekemään yhdessä asiakkaidemme kanssa yksilöllisiä päätöksiä hoitolinjoista. Luovutettujen munasolujen osalta pystymme nyt varmistamaan laadun entistä paremmin ennen käyttöä, mikä parantaa hoitojen onnistumista ja auttaa hyödyntämään arvokkaita soluja mahdollisimman tehokkaasti, toteaa Felicitas Mehiläisen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tiina Koskela-Koivisto.
– Uudesta teknologiasta on hyötyä myös ennakoivassa munasolupakastuksessa, sillä sen avulla voidaan määrittää yksilöllisesti, kuinka monta munasolua tulisi pakastaa, jotta myöhempien hedelmöityshoitojen onnistumisen todennäköisyys on mahdollisimman hyvä, hän päättää.
Munasolujen laadun arviointiin käytettävät menetelmät
- Munasolujen kuvien analysointi tekoälyn avulla tarjoaa yksilöllistä tietoa pakastettavien munasolujen laadusta ja mahdollistaa tarkemman ennusteen niiden kyvystä kehittyä blastokystiksi (päivän 5 tai 6 alkio). Menetelmä pisteyttää munasolut keräämisen jälkeen, antaa tietoa pakastettavien munasolujen potentiaalista ja auttaa ohjaamaan perhesuunnittelupäätöksissä.
- Munasolujen laadun arviointi tukee IVF-hoitojen (koeputkihedelmöitys) päätöksentekoa ja auttaa luomaan tietoon perustuvia hoitosuunnitelmia. Se auttaa ymmärtämään, miten yksilöllinen munasolujen laatu vaikuttaa hoitosyklin lopputuloksiin ja ohjaa tarvittaessa seuraavien syklien suunnittelua.
Lisätietoja:
- Felicitas Mehiläinen, yksikönjohtaja Miia Savander
- Felicitas Mehiläinen, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tiina Koskela-Koivisto
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Felicitas Mehiläinen on vuodesta 1990 asti toiminut lapsettomuushoitojen edelläkävijä, joka toimii neljällä paikkakunnalla: Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Lappeenrannassa. Hoitojen aloitus sekä suuri osa hoitopolusta onnistuu myös Vaasan Mehiläisessä. Felicitas Mehiläisen klinikoilla on autettu maailmaan jo yli 19 000 lasta. Felicitas Mehiläinen on osa Mehiläinen-konsernia. https://felicitas.mehilainen.fi/
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme