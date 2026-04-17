Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 24.4. klo 9–10

21.4.2026 09:53:36 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 24.4. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin huhtikuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Pressikahvit suomalaismeppien kanssa 24.4. © European Union 2012 - EP

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Li Andersson (The Left, vas.).

Huhtikuun täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää muun muassa EU:n vuosien 2028-2034 monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliraportista, kissojen ja koirien hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä sekä tarpeesta laatia EU-lainsäädäntöä, jossa raiskaus määritellään suostumuksen puuttumisen perusteella. Lisäksi mepit äänestävät perusoikeuksien tilanteesta EU:ssa vuosina 2024 ja 2025.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 23.4. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye