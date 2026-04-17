Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 24.4. klo 9–10
21.4.2026 09:53:36 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 24.4. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin huhtikuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Li Andersson (The Left, vas.).
Huhtikuun täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää muun muassa EU:n vuosien 2028-2034 monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliraportista, kissojen ja koirien hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä sekä tarpeesta laatia EU-lainsäädäntöä, jossa raiskaus määritellään suostumuksen puuttumisen perusteella. Lisäksi mepit äänestävät perusoikeuksien tilanteesta EU:ssa vuosina 2024 ja 2025.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 23.4. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Kutsu toimittajille 7.5.2026 klo 9.30–11.00: EU-päätöksenteko tutuksi17.4.2026 09:15:37 EEST | Kutsu
Mitä tarkoittavatkaan tavallinen lainsäätämisjärjestys, trilogit, delegoidut säädökset tai valtioneuvoston U-kirjelmä? Tervetuloa toimittajatilaisuuteemme ottamaan selvää ja kuulemaan, miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin, neuvoston ja eduskunnan roolit EU-päätöksenteossa!
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessa 16.–17.4.15.4.2026 10:20:03 EEST | Tiedote
Kaksipäiväisen vierailun aikana Euroopan parlamentin puhemies Metsola tapaa maan johtoa. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi keskustelujen aiheena on turvallisuus ja puolustus.
Tekoälysäädös: lisäaikaa sääntöjen soveltamiselle, kielto keinotekoisille alastonkuville26.3.2026 14:42:00 EET | Tiedote
Mepit tukevat ehdotusta, jolla yksinkertaistetaan tekoälyä koskevia sääntöjä, ja haluavat samalla kieltää deepfake-alastonkuvia luovat sovellukset.
Handelsuppgörelsen mellan EU och USA: Europaparlamentet slår fast villkor för sänkta EU-tullar på amerikanska produkter26.3.2026 13:59:43 EET | Pressmeddelande
På torsdagen antog Europaparlamentet sin ståndpunkt om två förslag som syftar till att genomföra tillrelaterade aspekter i EU:s handelsuppgörelse med USA, det så kallade Turnberryavtalet.
Kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa: parlamentti asettaa ehtoja tullietuuksien hyväksymiselle26.3.2026 13:59:43 EET | Tiedote
Torstaina Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa lakeihin, joilla toimeenpannaan EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen tulleja koskevat osat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme