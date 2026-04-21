Muutoksia ikääntyneiden ateria- ja turva-auttajapalvelun asiakaspalvelupisteen toimintaan Jyväskylässä 4.5. alkaen
21.4.2026 09:47:06 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ateria- ja turva-auttajapalvelun asiakaspalveluun, osoitteessa Ohjelmakaari 10, Jyväskylä, on tulossa muutoksia 4.5.2026 alkaen. Kun asiakas asioi jatkossa asiakaspalvelupisteessä, käyntiaika on tarpeen sopia etukäteen puhelimitse ennen käyntiä.
Asiakaspalvelupiste ottaa vastaan ja luovuttaa turva-auttaja palvelun ja Jyväskylän seudun ikääntyneiden ateriapalvelujen asiakkaiden avaimia sekä ottaa vastaan turvalaitteita. Lisäksi asiakaspalvelupisteestä omaiset ovat voineet noutaa asumisyksikköjen asukkaiden kuolintodistuksia. Jatkossa kuolintodistukset luovutetaan tai lähetetään omaisille suoraan asumisyksiköstä tai terveydenhuollon toimipisteestä.
Aina ei tarvita käyntiä asiakaspalvelupisteessä.
– Toisinaan asia saadaan hoidettua jo puhelimessa, kun voimme esimerkiksi ohjata asiakkaan oikeaan palveluun, joten käyntiä ei aina edes tarvita, selventää palvelupäällikkö Sanna Liljeroos.
Ikääntyneiden ateria- ja turva-auttamispalvelun asiakaspalvelupiste sijaitsee osoitteessa Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä.
Voit soittaa seuraaviin numeroihin asiasi mukaan arkisin kello 9–14
- Turva-auttamispalvelu: turvalaitteisiin, turvapuhelimiin tai turvapalvelun avaimiin liittyvissä asioissa, puhelin 040 571 8483
- Ateriapalvelun avaimet (Jyväskylän seudun asiakkaat) ja yleinen asiakaspalvelu, puhelin 050 576 3530
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Sanna Liljeroos, p. 050 517 0240, sanna.liljeroos(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Palveluvastaava Inka Jalkanen, p. 040 574 8759, inka.jalkanen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
