Seinäjoen Nurmon Alko muuttaa uuteen liiketilaan – keväisiä juomia myymälä täynnä
21.4.2026 09:39:18 EEST | Alko Oy | Tiedote
Seinäjoen Nurmon Prisman Alkon myymälä muuttaa uuteen liiketilaan samassa kiinteistössä. Kevään juhlakausi ja lähestyvä kesäsesonki näkyvät myymälässä kuplivien, raikkaiden ja värikkäiden juomien runsautena.
Seinäjoen Nurmon Alkon myymälä muuttaa toukokuussa uuteen liiketilaan, joka sijaitsee uuden lisärakennuksen puolella, aivan nykyisen tilan vieressä.
”Odotamme innolla, että pääsemme toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi uusiin tiloihin. Muutto osuu kevään juhlakauden kynnykselle ja uudessa myymälässä on tarjolla runsaasti keväistä valikoimaa”, kertoo Nurmon myymälän palvelupäällikkö Ninna Koivunen.
”Valmistujaiset sekä muut kevään ja alkukesän juhlat ovat monille vuoden kohokohtia. Juhlapöydän täydentäjiä sekä juomalahjoja löytyy Nurmon myymälän valikoimasta nyt reilusti. Kaupan päälle asiakkaat saavat tietysti palvelun tutuilta myyjiltä. Autamme mielellämme löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivat juomat.”
Nykyinen myymälä on avoinna lauantaihin 2. toukokuuta klo 18 saakka ja uudessa sijainnissa se avautuu perjantaina 8. toukokuuta klo 9. Kiinniolopäivien ajan asiakkaita palvelevat muut lähialueiden Alkon myymälät.
Kausijuomien valikoima juhlii kesää
Kesän kausijuomia on jo saapunut Nurmon myymälään. Koivunen kertoo, että uutuuksia saapuu myymälään huhti-toukokuussa yhteensä peräti noin 70.
”Valikoimaan kuuluu tänä vuonna erityisen monipuolinen kattaus kuohuviinejä, rosee‑ ja valkoviinejä sekä trendikkäitä aromatisoituja viinijuomia. Tarjolla on sekä kevyitä ja raikkaita vaihtoehtoja että makeampia makuja, ja pakkauskokoja löytyy pienistä pulloista hanapakkauksiin”, Koivunen sanoo.
”Panimotuotteiden puolella korostuvat puolestaan värikkyys, raikkaus ja erilaiset juomasekoitukset. Perinteiset ja modernimmat oluttyylit ovat hyvin edustettuina. Myös väkevien juomien kausitarjonta painottuu kiinnostaviin trooppisiin ja marjaisiin makuihin.”
Toukokuun erikoiserät myyntiin 28.4. – tarjolla muun muassa kesäpäivän roseeviinejä ja lagereita
Keväiset toukokuun erikoiserätuotteet tuodaan asiakkaiden saataville Nurmossa jo vapuksi, 28. huhtikuuta.
”Toukokuun erikoiserissä asiakkaat pääsevät makumatkalle Euroopan aurinkoisiin viinitarhoihin, joissa kypsyy herkullisia, raikkaan marjaisia ja kukkaisia roseeviinejä. Ne ovat täydellinen valinta kesäpäivän nautiskeluun”, Koivunen maalailee.
”Muita erikoiserän ihanuuksia ovat muun muassa Grüner-rypäleen eri tyylit, Pinot-perheen kolme klassista lajiketta: Weissburgunder (Pinot Blanc), Grauburgunder (Pinot Gris) ja Spätburgunder (Pinot Noir) sekä lagerit eri alatyyleineen."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Levin Alko muuttaa huhtikuussa20.4.2026 07:45:16 EEST | Tiedote
Kittilän Levin Alkon myymälä muuttaa uuden S-marketin yhteyteen. Myymälä on avoinna nykyisessä sijainnissa tiistaihin 21.4. saakka ja avataan uudessa sijainnissa torstaina 23.4.
Helsingin Munkkivuoren Alkon myymälä suljetaan ostoskeskuksen remontin vuoksi16.4.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Helsingin Munkkivuoren Alko suljetaan ostoskeskuksen peruskorjauksen alta ja palvelut keskitetään muihin alueen myymälöihin.
Uutta Alkon valikoimassa: suolaiset naposteltavat myyntiin huhtikuussa15.4.2026 07:17:00 EEST | Tiedote
Huhtikuusta puolivälistä alkaen on Alkon 30 myymälästä mahdollisuus ostaa pientä suolaista. Tuotekategoria tarjoaa asiakkaille helpon tavan yhdistää laadukas juoma ja siihen sopiva pieni suolainen, joka voi mukavasti kruunata juomahetken.
Asiakkaille yhä vastuullisemmin tuotettuja juomia – Alko tavoittelee juomien ilmastovaikutuksien vähentämistä14.4.2026 07:43:00 EEST | Tiedote
Alkon tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty. Alkon asiakkaille tämä tarkoittaa yhä vastuullisemmin tuotettuja juomia, kevyempiä pakkauksia ja vähäpäästöisempiä kuljetuksia.
Asiakkaille pitkään toivoma uudistus: Alko julkaisee juomien taustatarinoita verkossa10.4.2026 09:26:17 EEST | Tiedote
Asiakkaat haluavat tietää yhä enemmän tuotteiden taustoista ostopäätöksiensä tukena. Alko vastaa toiveeseen tuomalla verkkokauppaansa tuottajien koostamaa tietoa tuotteiden taustoista, historiasta ja käyttötilanteista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme