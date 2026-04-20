Seinäjoen Nurmon Alko muuttaa uuteen liiketilaan – keväisiä juomia myymälä täynnä

Seinäjoen Nurmon Alkon myymälä muuttaa toukokuussa uuteen liiketilaan, joka sijaitsee uuden lisärakennuksen puolella, aivan nykyisen tilan vieressä.

”Odotamme innolla, että pääsemme toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi uusiin tiloihin. Muutto osuu kevään juhlakauden kynnykselle ja uudessa myymälässä on tarjolla runsaasti keväistä valikoimaa”, kertoo Nurmon myymälän palvelupäällikkö Ninna Koivunen.

”Valmistujaiset sekä muut kevään ja alkukesän juhlat ovat monille vuoden kohokohtia. Juhlapöydän täydentäjiä sekä juomalahjoja löytyy Nurmon myymälän valikoimasta nyt reilusti. Kaupan päälle asiakkaat saavat tietysti palvelun tutuilta myyjiltä. Autamme mielellämme löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivat juomat.”

Nykyinen myymälä on avoinna lauantaihin 2. toukokuuta klo 18 saakka ja uudessa sijainnissa se avautuu perjantaina 8. toukokuuta klo 9. Kiinniolopäivien ajan asiakkaita palvelevat muut lähialueiden Alkon myymälät.

Kausijuomien valikoima juhlii kesää

Kesän kausijuomia on jo saapunut Nurmon myymälään. Koivunen kertoo, että uutuuksia saapuu myymälään huhti-toukokuussa yhteensä peräti noin 70.

”Valikoimaan kuuluu tänä vuonna erityisen monipuolinen kattaus kuohuviinejä, rosee‑ ja valkoviinejä sekä trendikkäitä aromatisoituja viinijuomia. Tarjolla on sekä kevyitä ja raikkaita vaihtoehtoja että makeampia makuja, ja pakkauskokoja löytyy pienistä pulloista hanapakkauksiin”, Koivunen sanoo.

”Panimotuotteiden puolella korostuvat puolestaan värikkyys, raikkaus ja erilaiset juomasekoitukset. Perinteiset ja modernimmat oluttyylit ovat hyvin edustettuina. Myös väkevien juomien kausitarjonta painottuu kiinnostaviin trooppisiin ja marjaisiin makuihin.”

Toukokuun erikoiserät myyntiin 28.4. – tarjolla muun muassa kesäpäivän roseeviinejä ja lagereita

Keväiset toukokuun erikoiserätuotteet tuodaan asiakkaiden saataville Nurmossa jo vapuksi, 28. huhtikuuta.

”Toukokuun erikoiserissä asiakkaat pääsevät makumatkalle Euroopan aurinkoisiin viinitarhoihin, joissa kypsyy herkullisia, raikkaan marjaisia ja kukkaisia roseeviinejä. Ne ovat täydellinen valinta kesäpäivän nautiskeluun”, Koivunen maalailee.

”Muita erikoiserän ihanuuksia ovat muun muassa Grüner-rypäleen eri tyylit, Pinot-perheen kolme klassista lajiketta: Weissburgunder (Pinot Blanc), Grauburgunder (Pinot Gris) ja Spätburgunder (Pinot Noir) sekä lagerit eri alatyyleineen."