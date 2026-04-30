Mediakutsu ja tiedote: Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin - tiedotustilaisuus pe 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa näyttelyn nabbteeri: Haaskaeläinten puutarha -tiedotustilaisuuteen perjantaina 8.5.2026 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla nabbteerin taiteilijat Janne Nabb ja Maria Teeri, näyttelypäällikkö Maaria Salo sekä amanuenssi Janna Sirén Vaasan museoista.

Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 8.5. klo 18–20 Pohjanmaan museossa.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN

TIEDOTE

Taiteilijakollektiivi nabbteeri kutsuu katsomaan elämää toisin – Haaskaeläinten puutarhassa hyönteiset ovat huomion keskipisteenä

Pohjanmaan museossa kesäksi 2026 avautuva nabbteerin yksityisnäyttely nostaa hyönteiset, selkärangattomat ja löydetyt materiaalit taiteen keskiöön. Kokeellisista installaatioista rakentuvassa kokonaisuudessa taiteilijakollektiivi pohtii ihmiskeskeisyyden rajoja, ekologista murrosta ja vierauden hyväksymistä.

Alueen merkittäviin nykytaiteilijoihin kuuluva taiteilijakollektiivi nabbteeri tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kokeellisesta ja ekologisesti suuntautuneesta työskentelystään. Närpiön Ylimarkussa työskentelevän nabbteerin muodostavat Janne Nabb (s.1984) ja Maria Teeri (s.1985). Pohjanmaan museossa nähtävä kesänäyttely muodostuu tilallisista installaatioista, joissa yhdistyvät digitaaliset tekniikat, perinteinen käsityö, puutarhanhoito sekä löydetyt ja kierrätetyt materiaalit.

Näyttelyn ytimessä on laajeneva diaprojektori-installaatio hauraat mutantit (2020/2026), jossa vanhat diaprojektorit, sadat diat ja kuolleina kerätyt hyönteiset luovat liikkuvien valojen, värien ja varjojen muodostaman tilallisen kokonaisuuden. Hyönteiset ja muu selkärangaton elämä nousevat teoksissa huomion keskipisteeseen pyhäinjäännöksiksi, vitriineihin ja kuvallisiin koosteisiin.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta laajasta installaatiosta: ajattelen selkärangattomia (2017/2026) tuo yhteen videoesseen, turkiskuoriaisen toukille valmistettuja ryijyjä, muovinsyöjän reittejä vaahtomuovisermien pinnoilla sekä reikiä täynnä olevia vesivärimaalauksia. Teos mingäncaldainen eläivä anda myöden (2023/2026) yhdistää videopäiväkirjoja, 3D-animaatioita, runollista tekstiä ja kierrätystekstiilejä, joita sävyttää näyttelytilaan suodattuva oranssi valo.

Uusin teos haaskaeläinten puutarha on museon sisäpihalle toteutettu paikkasensitiivinen installaatio. Matalissa altaissa pienoispuutarhat, löydetyt materiaalit ja paikalliset kasvit saavat elää luonnon ehdoilla keskellä kaupunkitilaa.

Nelikätinen taiteilijakollektiivi

Taiteen tekeminen ja oman puutarhan hoito kietoutuvat nabbteerin työskentelyssä tiiviisti toisiinsa. Viimeisen vuosikymmenen ajan taiteilijakollektiivi on tarkastellut vaihtoehtoisia kuluttamisen tapoja, kuten lainaamista, keräilyä, dyykkaamista ja haaskalla oloa keinona hahmottaa fossiilitalouden jälkeistä aikaa. Teokset hyödyntävät nekropastoraalin ajattelua, jossa luontoa kuvataan kuoleman ja rappeutumisen kautta, mikä rikkoo perinteisen kauniin ja idyllisen luontokuvauksen.

Nelikätiseksi taiteilijakollektiiviksi itseään kutsuva nabbteeri kuuluu sukupolvensa ekologisesti suuntautuneen kokeellisen taiteen edelläkävijöihin. Viime vuodet he ovat rakentaneet selkärangattomuuskulttia. Nabbteerin teoksissa ihmiskeskeinen näkökulma väistyy monilajisen, kaikkialla läsnä olevan luonnon tieltä.

Taiteilijakollektiivin yhteistyö alkoi vuonna 2008. nabbteeri sai Vuoden nuori taiteilija -palkinnon vuonna 2014 ja he edustivat Suomea Pohjoismaisessa paviljongissa Venetsian biennaalissa vuonna 2019 näyttelyssä Sääennuste tulevaisuudelle, joka nähtiin myös Kuntsin modernin taiteen museossa. Tukholman Färgfabriken esitteli nabbteerin työskentelyä vuonna 2023 ja heidän paikkasidonnainen teoksensa parahultainen isäntä nähtiin osana viimeisintä Helsinki Biennaalia Vallisaaressa vuonna 2025. nabbteerin työskentelyä tukevat Alfred Kordelinin säätiö sekä Koneen Säätiö. Näyttely on saanut lisäksi tukea Museovirastolta ja Veljekset Gröndahlin Säätiöltä.

Näyttely on esillä Pohjanmaan museossa 9.5.–20.9.2026. Näyttelyn yhteydessä museolla järjestetään taiteilijatapaaminen sekä taimien vaihtopäivä lauantaina 23.5. Nabbteerille puutarhatyö on yksi visuaalisen kulttuurin muoto ja heidän praktiikkansa ydin. Taiteilijat ovat paikalla klo 11–15 keskustelemassa ja jakamassa kokemuksiaan kasveista, niiden kasvatuksesta sekä taiteen ja puutarhatyön yhdistämisestä. Näyttelykierroksella klo 15.15 alkaen taiteilijat kertovat tarkemmin näyttelyssä olevista teoksista.

Lämpimästi tervetuloa nabbteerin Haaskaeläinten puutarha–näyttelyn avoimiin avajaisiin Pohjanmaan museoon perjantaina 8. toukokuuta klo 18–20.