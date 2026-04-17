Muodin kiertotalouskilpailu on avautunut – I love me -messuilla palkitaan kestäviä ratkaisuja kehittäviä muotialan toimijoita

Viidettä kertaa järjestettävä Muodin kiertotalouskilpailu kutsuu mukaan muoti- ja tekstiilialan toimijoita, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan kiertotalouden periaatteita. Kilpailussa on kaksi palkintokategoriaa: elinkaaren pidentäjä ja inspiroija. Kummankin kategorian voittajalle myönnetään 4 000 euron suuruinen palkinto, jonka rahoittaa Suomen Messusäätiö.

Kilpailun voittajat valitsevassa asiantuntijaraadissa ovat mukana Emilia Gädda, johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous, Suomen Tekstiili & Muoti Ry; Pirjo Hirvonen, muodin emeritaprofessori; Tarja-Kaarina Laamanen, vastuullisuusasiantuntija ja käsityötieteen lehtori.

”I love me ‑tapahtuma toimii alustana muoti‑ ja tekstiilialan ajankohtaiselle ja merkitykselliselle keskustelulle. Kilpailun kautta voimme edistää muotialan kestävää muutosta ja nostaa esiin ratkaisuja sekä tekijöitä matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta”, iloitsee I love me:n liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen.

I love me järjestää kilpailun yhdessä kestävän elämän liike Jalotus ry:n kanssa. Jalotus on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edustaa Suomea kansainvälisissä siirtymäliikeverkostoissa. Sen missiona on auttaa 200 000 suomalaista siirtymään hyvään elämään, joka toteutuu planeetan rajoissa.

”Haluamme osoittaa kilpailulla, että vastuulliset vaatevalinnat ja muodin tuotantotavat ovat mahdollisia jo nyt. Muodin kiertotalouskilpailu nostaa esiin tekijöitä, jotka ovat onnistuneet siirtymään vaateteollisuudessa kiertotalouteen ja vastuullisempaan liiketoimintaan. Odotamme kiinnostuneina, millaisia avauksia tämänvuotinen kilpailu tuo esiin”, Jalotuksen perustaja ja toiminnanjohtaja Anna Evilä kertoo.

Viime vuonna elinkaaren pidentäjä ‑kategorian voitti Untuvia, joka yhdistää teknologian ja palvelumuotoilun innovatiivisella tavalla. Untuvian kehittämät ratkaisut mahdollistavat käytetyn untuvan kierrättämisen ja raaka‑aineen elinkaaren pidentämisen materiaalissa, jonka hyödyntäminen on aiemmin ollut hyvin rajallista.

Design/designer -kategorian voitto meni Linda Kokkoselle, jonka missiona on osoittaa, että myös taidepohjainen muoti voi olla kiertotalouden edelläkävijä, ja joka työssään yhdistää perinteisen suomalaisen käsityön ja kiertotalouden vahvaksi kokonaisuudeksi. Inspiroija-kategorian voittajaksi valittiin Sealevä, joka toi muotialalle täysin uudenlaisen avauksen merilevästä valmistettujen nappien muodossa.

Lisätiedot ja osallistumisohjeet: https://iloveme.messukeskus.com/muodin-kiertotalouskilpailu/

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä hakemus I love me:n verkkosivuilla 14.9.2026 mennessä. Kilpailun voittaja julkistetaan tapahtumassa 16.10.2026.

Lisätiedot:

Terhi Laine, tapahtumaviestintä, Helsingin Messukeskus, puh. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com

Anna Evilä, perustaja ja toiminnanjohtaja, Jalotus ry, puh. 041 5362 764, anna.evila@jalotus.fi

I love me 2026 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme206

Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden suurimpia tapahtumataloja. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto oli 58,4 miljoonaa euroa vuonna 2024. messukeskus.com I @messukeskus