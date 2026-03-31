Generation 2026 – Amos Rexin kevätnäyttely tarjoaa katsauksen nuorten huoliin ja unelmiin

Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautunut, itsenäinen museo Helsingin keskustassa, joka on omistautunut monipuolisille kohtaamisille taiteen kanssa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla sijaitsevissa maanalaisissa tiloissa esitetään mielikuvituksellisia, kokemuksellisia ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, jotka ovat nykytaiteilijoiden ja muiden eritaiteenaloilla toimivien taiteilijoiden käsialaa. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena paikkana osallistavallekulttuurielämälle.

Amos Rex on tilannut ja toteuttanut merkittäviä projekteja tunnetuilta taiteilijoilta taiteen ja teknologian aloilta, kuten Teamlabilta vuonna 2018 ja Ryoji Ikedalta vuonna 2024. Se on myös tilannut projekteja alan nousevilta ammattilaisilta, kuten Josefina Nelimarkalta ja Keikeniltä, joiden interaktiivinen teos Amos Rexissä vuonna 2024 voitti Lumen-palkinnon.