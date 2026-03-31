Generation 2026 – Amos Rexin kevätnäyttely tarjoaa katsauksen nuorten huoliin ja unelmiin
21.4.2026 12:54:28 EEST | Amos Rex | Tiedote
Onko punk vielä olemassa? Entä uhanalaiset lajit? Voiko elektroniikkajätteestä tulla jotain kaunista? Miltä rakkaus näyttää ilman sille asetettuja rajoja? Nämä ovat osa kysymyksistä, joihin Amos Rexin kevätnäyttelyn nuoret taiteilijat etsivät vastauksia.
Amos Rex kutsuu median edustajat tiistaina 12. toukokuuta 2026 klo 10–12 tutustumaan Generation 2026 -näyttelyyn. Median edustajat voivat varata haastatteluja taiteilijoiden kanssa ennakkoon sähköpostitse viimeistään 11.5. klo 15.
Neljättä kertaa toteutettava Generation-triennaali tarjoaa suodattamattoman näkymän nuoren sukupolven ajatuksiin, huoliin ja unelmiin. Näyttely tuo yhteen 50 vuosina 2001–2008 syntynyttä taiteilijaa ja työryhmää, joista moni esittelee teoksiaan julkisesti ensimmäistä kertaa. He hämärtävät perinteisten taidegenrejen rajoja ja kutsuvat meidät kohtaamaan aikamme kipeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Näyttely on avoinna 13. toukokuuta – 6. syyskuuta 2026.
“Amos Rexillä on erityinen suhde nuoriin – sekä kävijöinä että taiteilijoina. Generation 2026 heijastaa sitoutumistamme nuorten taiteilijoiden teosten esittämiseen kaikkein suurimmalla näyttämöllä. Näyttelyn ainutlaatuiset teokset tarjoavat näkymän nuorten itseilmaisuun; heidän ajatuksiinsa, kiinnostuksen kohteisiinsa, intohimoihinsa sekä tapoihinsa suhtautua elämäänsä ja tulevaisuuteensa,” sanoo museonjohtaja Kieran Long.
Näyttelyn taiteilijat tarkastelevat identiteettiä, yhteisöjä ja kuuluvuutta sekä kyseenalaistavat meitä ympäröiviä normeja ja valtarakenteita teoksilla, jotka edustavat monia eri taidemuotoja – myös sellaisia, joita taidemuseoissa harvemmin nähdään. Teokset käsittelevät tälle sukupolvelle tuttuja teemoja: itsensä kohtaamista, tarkoituksellista ulkopuolelle sulkemista sekä aikamme rauhattomuuden aiheuttamaa uupumusta.
“Näyttelyn taiteilijat lähestyvät meitä kaikkia koskevia teemoja ihailtavalla rohkeudella ja rehellisyydellä, avoimesti ja humoristisesti. Näyttelykokonaisuus kulkee valtarakenteiden kyseenalaistamisen kautta yhteyden ja hyväksynnän etsimiseen, tulevaisuuden kuviin ja lopulta juurien, omien lähtökohtien ja jaettujen perinteiden uudelleentulkintoihin. Tässä pirstaleisessa ja epävarmassa ajassa tuntuu entistä tärkeämmältä kuunnella nuoria ja arvokkaalta voimistaa heidän ääniään,” sanoo kuraattori Inna Schwanck.
Näyttely yhdistää perinteisiä taidemuotoja, kuten villasta toteutetun installaation, uusiin innovatiivisiin teknologioihin. Teoksiin kuuluu muun muassa makaaberi videopeli elämässä epäonnistuneiden sieluista, 3D-tulostettu hevonen osana interaktiivista installaatiota, kuusi metriä leveä liikkeeseen reagoiva projisointi sekä kahdeksan taiteilijan luoma esittävän taiteen ohjelma.
Näyttelyn kuraattori on Inna Schwanck ja apulaiskuraattori Elsa Hessle.
Generation 2026 -taiteilijat ovat:
Snowdrop Áine-Fae Belmont | Duc Anh (Ducky) Cong & Nguyet Minh Hoang | Erial Dolores | Tara Haikka | Aarne Heikura | Rosa Helenius | Rauha Helin | Eeli Hilme | Eino Intosalmi | Eevi Kaila | Elli Kavén | Tekla Kokkonen | Paavo Kärki | Konsta Laaksosaari | Emilia Lehikoinen | Hafsa Mahamed | Stanislava Ovchinnikova | Sofia Parland & Erix Aboltins | Lena Patta | Veera Pelkonen | Arvi Penttilä | Aarni Pieski, Eeva Airavaara, Lilja Kervinen & Lucian Lovén | Gabriella Presnal | Iiris Itäkannas, Elsa Kerava, Joanna Linnapuomi, Esteri Punin & Aaro Uusitalo | Ly Rahtu | Rafael Rainti | Viola Rauta | Tapio Rokkonen | Elli Roth | Lari Rouvinen | Oiva Rytkönen | melissa Sende | Nóra Somos | Taika Sorjonen | Alva Strang & Rafael Denisov | Leo Terävä & Aliina Kemppainen | tibs | Vilma Tietäväinen | Aura Tiira | Veikka “pvp” Toivari | Sani Tolonen | Victoria Torboli | Siiri Torvinen | Siiri Turpeinen | Johan Urrutia | Iida Viio | Sofia Vuorenmaa | Helmi Westerlund | xyny | Mira Özdemir
Näyttely on keskeinen osa Amos Rexin ohjelmistoa ja vahvistaa museon pitkäaikaista sitoutumista nuorten taiteen esittämiseen ja nuorten yleisöjen kohtaamiseen. Osana tätä työtä Amos Rex julkaisi maaliskuussa strategiatoimisto Norenin kanssa toteutetun Gen Z -tutkimuksen siitä, miten nuoret pyrkivät kasvattavamaan yleistä resilienssiään arvaamattomassa maailmassa.
Generation-taiteilijoita tukee Amos Andersonin rahasto Amos Rexin perustaja ja omistaja. Näyttelyn muita yhteistyökumppaneita ovat Nuori taide ja Tero Saarinen Company.
Taide on se, jonka puoleen käännymme, kun sanat ja ajatukset eivät riitä itsemme ymmärtämiseen.
— Erial Dolores, Generation 2026 -taiteilija
Lehdistökuvat: media.amosrex.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iiris MattssonLehdistövastaavaAmos RexPuh:+358 (0)50 302 2260iiris.mattsson@amosrex.fi
Amos Rex
Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautunut, itsenäinen museo Helsingin keskustassa, joka on omistautunut monipuolisille kohtaamisille taiteen kanssa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla sijaitsevissa maanalaisissa tiloissa esitetään mielikuvituksellisia, kokemuksellisia ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä, jotka ovat nykytaiteilijoiden ja muiden eritaiteenaloilla toimivien taiteilijoiden käsialaa. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena paikkana osallistavallekulttuurielämälle.
Amos Rex on tilannut ja toteuttanut merkittäviä projekteja tunnetuilta taiteilijoilta taiteen ja teknologian aloilta, kuten Teamlabilta vuonna 2018 ja Ryoji Ikedalta vuonna 2024. Se on myös tilannut projekteja alan nousevilta ammattilaisilta, kuten Josefina Nelimarkalta ja Keikeniltä, joiden interaktiivinen teos Amos Rexissä vuonna 2024 voitti Lumen-palkinnon.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Amos Rex
Ny forskning visar hur unga bygger resiliens i en oförutsägbar värld31.3.2026 13:20:33 EEST | Pressmeddelande
En ny etnografisk studie av konstmuseet Amos Rex och strategibyrån Noren visar hur 16–18-åringar aktivt formar sina vardagsliv för att hantera osäkerhet och förändring.
Uusi tutkimus osoittaa, että nuoret pyrkivät vahvistamaan voimavarojaan arvaamattomassa maailmassa31.3.2026 13:20:33 EEST | Tiedote
Taidemuseo Amos Rexin ja strategiatoimisto Norenin yhdessä toteuttama etnografinen tutkimus näyttää, miten 16–18-vuotiaat aktiivisesti muovaavat arkeaan selviytyäkseen epävarmuudesta ja muutoksesta.
New research reveals how young people build resilience in an unpredictable world31.3.2026 13:20:33 EEST | Press release
New ethnographic research conducted by art museum Amos Rex in collaboration with the strategy consultancy Noren reveals how 16–18-year-olds are actively shaping their everyday lives to cope with uncertainty and change.
Amos Rex och LAS Art Foundation presenterar ett nytt beställningsverk av Natasha Tontey på Ateneo Veneto i samband med den 61:a internationalla konstbiennalen i Venedig19.3.2026 11:00:00 EET | Pressmeddelande
Natasha Tonteys multimediainstallation återger berättelsen om en kvinnlig motståndskämpe i Indonesien på 1950-talet. Genom att utforska fysisk och kemisk transformation, minahasiskt symbolspråk och samtida militära avbildningstekniker behandlar verket kroppars, kulturers och lands suveränitet.
Amos Rex ja LAS Art Foundation esittävät Natasha Tonteyn uuden tilausteoksen Ateneo Venetossa Venetsian biennaalin 61. kansainvälisen taidenäyttelyn yhteydessä19.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Natasha Tonteyn multimediainstallaatio kuvaa naispuolisen vastarintataistelijan tarinaa 1950-luvun Indonesiassa. Teos käsittelee fyysistä ja kemiallista muuntautumista, minahasalaista symboliikkaa sekä nykyaikaisia sotilaallisia kuvantamistekniikoita, ja tarkastelee kehojen, kulttuurien ja maan suvereniteettia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme