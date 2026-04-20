Fingrid ottaa käyttöön dynaamisen kuormitettavuuden kantaverkossa
21.4.2026 11:04:06 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid ottaa huhtikuussa käyttöön 400 kV voimajohdoillaan dynaamisen kuormitettavuuden tehostaakseen kantaverkon käyttöä. Fingrid on ensimmäisiä kantaverkkoyhtiöitä, joka ottaa dynaamisen kuormitettavuuden käyttöön tässä laajuudessa. Tekniikka mahdollistaa voimajohtojen siirtokapasiteetin määrittämisen todellisten sääolosuhteiden perusteella ja samalla nykyisten voimajohtojen hyödyntämisen entistä tehokkaammin.
Fingrid ottaa osana kantaverkon tehokkaampaa käyttöä maanlaajuisesti 400 kV voimajohdoillaan käyttöön dynaamisen kuormitettavuuden (Dynamic Line Rating, DLR), joka mahdollistaa siirtokapasiteettien määrittelemisen huomioiden sääolosuhteet. Ensimmäisen kerran dynaamiset kuormitettavuudet ovat käytössä vuorokausimarkkinoille annettavissa pääsiirtoleikkausten siirtokapasiteeteissa 22.4.2026.
”Yhteiskunnan sähkönkäytön ja siirtotarpeiden lisääntyessä on entistäkin tärkeämpää saada olemassa olevat siirtoyhteydet hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Huomioimalla ajantasaiset sääolosuhteet perinteisten vuodenaikakohtaisten rajoitusten sijaan saamme määriteltyä entistä tarkemmin siirtoyhteyksien tehokkaan, mutta edelleen turvallisen käytön juuri senhetkisissä olosuhteissa. Dynaaminen kuormitettavuus tukee myös kantaverkon käyttövarmuutta tilanteissa, joissa sähkönkulutus kasvaa ja sähköntuotantotavoissa tapahtuu muutoksia”, toteaa Fingridin käytönsuunnittelun päällikkö Mikko Piironen.
Laskennallinen ratkaisu tukee verkon käytönsuunnittelua
Dynaamisen kuormitettavuuden käyttö perustuu laskennalliseen, ohjelmistopohjaiseen ratkaisuun, jossa ennusteet muodostetaan käyttöhetken lämpötilan ja auringon säteilyn sekä voimajohdon ja sen ympäristön ominaisuuksien perusteella hyödyntäen koneoppivaa mallia.
Dynaamisen kuormitettavuuden vaikutus siirtokapasiteettiin vaihtelee vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan antaen todellisuutta paremmin kuvastavan siirtokapasiteetin markkinoiden käyttöön. Kesäaikana, jolloin on usein lämmintä ja tuuliolosuhteet heikommat, siirtokapasiteetti on pienempi kuin viileinä ja tuulisina jaksoina. Kesäkaudella Suomen kantaverkossa ei kuitenkaan ole toistaiseksi esiintynyt niukkuutta siirtokapasiteetissa, ja sähkön siirtotarve on pienempi kuin kylmempinä vuodenaikoina.
Dynaaminen kuormitettavuus ei muuta verkon teknisiä tai laitteisiin liittyviä rajoitteita. Sen avulla saadaan tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa siitä, kuinka lähellä fyysisiä rajoja siirtojohtoja voidaan turvallisesti käyttää kulloisissakin olosuhteissa. Menetelmä täydentää Fingridin nykyisiä verkon käyttö‑ ja suunnittelukäytäntöjä.
Fingrid on ensimmäisten kantaverkkoyhtiöiden joukossa maailmassa, joka ottaa laskennallisilla menetelmillä muodostetun dynaamisen kuormitettavuuden käyttöön tässä laajuudessa koko 400 kilovoltin verkossa. Kokemuksia hyödynnetään jatkossa Fingridin omassa kehitystyössä, sekä kansainvälisessä yhteistyössä.
Fingrid seuraa dynaamisen kuormitettavuuden käyttöä ja kehittää toimintamallia osana kantaverkon pitkäjänteistä kehittämistä. Käyttöönottoa laajennetaan hallitusti kokemusten ja järjestelmävalmiuksien perusteella.
Lisätietoja
Mikko Piironen, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4338
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
