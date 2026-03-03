Pilvi ei ole enää neutraali – MagicTalk-tapahtuma pureutuu pilvipalveluiden strategisiin valintoihin geopoliittisessa ajassa
21.4.2026 11:06:51 EEST | Magic Cloud Oy | Tiedote
Pilvipalvelut ovat siirtyneet teknisestä ratkaisusta strategiseksi kysymykseksi, jossa geopoliittiset jännitteet, datan sijainti ja teknologiset riippuvuudet vaikuttavat suoraan organisaatioiden riskeihin ja päätöksentekoon. MagicTalk-hybriditapahtuma 22.4.2026 kokoaa asiantuntijat keskustelemaan siitä, miten pilvi- ja datastrategioita rakennetaan maailmassa, jossa epävarmuus on uusi normaali.
Espoo, 22.4.2026 – Pilvipalvelut eivät ole enää pelkkä teknologinen valinta, vaan yhä useammin myös strateginen ja geopoliittinen kysymys. Magic Cloud järjestää keskiviikkona 22. huhtikuuta keskustelevaan formaattiin perustuvan MagicTalk-hybriditapahtuman, joka kokoaa yhteen asiantuntijoita ja päättäjiä tarkastelemaan pilvipalveluiden roolia muuttuvassa maailmassa.
Aamupäivän aikana syvennytään siihen, miten kiristynyt geopoliittinen tilanne, datan sijaintiin liittyvät kysymykset sekä teknologiset riippuvuudet vaikuttavat organisaatioiden päätöksentekoon. Paneelikeskustelussa haetaan konkreettisia näkemyksiä myös liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä varautumiseen epävarmuuksien keskellä.
Tilaisuudessa käsitellään myös paljon keskustelua herättänyttä niin sanottua julkipilvikriisiä: milloin julkipilvi on edelleen perusteltu valinta ja milloin vaihtoehtoiset ratkaisut nousevat keskiöön. Lisäksi keskustelussa tarkastellaan tekoälyn nopeaa kehitystä ja siihen liittyviä strategisia kysymyksiä datan liikkumisesta, oppimisesta ja tallentamisesta.
Tapahtuma on suunnattu kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystään pilvi- ja datastrategioista maailmassa, jossa teknologia, data ja geopoliittiset riskit kietoutuvat tiiviisti yhteen. Osallistua voi joko paikan päällä Espoossa tai etäyhteyksin.
Tapahtuman tiedot
Aihe: Pilvi ei ole enää neutraali: strategiset valinnat geopoliittisessa ajassa
Aika: Keskiviikko 22.4.2026 klo 9.00–12.00
Paikka: Lucy in the Sky, Keilaniementie 1, Espoo (Diamond Bar -kabinetti) + etäosallistumismahdollisuus
Ohjelma:
- 9.00–9.30 Aamupala
- 9.30–10.30 Paneelikeskustelu
- 10.30–11.00 Kysymyksiä, keskustelua ja verkostoitumista
- 11.00–12.00 Lounas
Paneelikeskustelun teemat
- Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus pilvipalveluihin
- Liiketoiminnan jatkuvuus ja varautuminen
- Datan sijainti ja hallinta
- Teknologiset riippuvuudet
- Julkipilvikriisi ja vaihtoehtoiset ratkaisut
- Tekoälyn rooli pilvi- ja datastrategiassa
Panelistit
- Timo Haapavuori, toimitusjohtaja, Magic Cloud
- Ville-Pekka Jossens, Chief Commercial Officer, Avalo
- Catharina Candolin, tekniikan tohtori, hallituksen jäsen, SSH Communications Security Oyj
Tilaisuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden paitsi kuulla ajankohtaisia näkemyksiä myös keskustella ja verkostoitua rennossa ilmapiirissä aamupalan ja lounaan merkeissä.
Lisätiedot: https://magiccloud.fi/magic-talk-hybriditapahtuma-22-4-2026-2/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo HaapavuoriToimitusjohtajaMagic Cloud
Timo Haapavuori on Magic Cloudin toimitusjohtaja, joka herää edelleen 26 yrittäjävuoden jälkeen joka aamu tekemään parempaa pilvipalvelua.
Tietoja julkaisijasta
Magic Cloud on pilvipalveluiden huippuasiantuntija. Kanssamme asiakkaamme tekevät parempaa liiketoimintaa, sillä poistamme esteet, jolloin IT on kasvun mahdollistaja ja vauhdittaja. Olemme aina asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää ja teemme yhdessä töitä paremman pilvipalvelun puolesta.
Lue lisää julkaisijalta Magic Cloud Oy
Magic Cloudin brändi-ilme uudistuu 3.3.20263.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Uudistamme brändi-ilmeemme 3.3.2026. Kyseessä on meille tärkeä askel eteenpäin, sillä haluamme, että Magic Cloud näyttää ja tuntuu samalta kuin se suunta, johon olemme määrätietoisesti menossa.
Suomalaisyritykset heräävät pilviriskiin: “Nyt monella on oikeasti hätä”3.2.2026 08:05:00 EET | Tiedote
Pilvipalveluiden turvallisuus ja datan sijainti ovat nousseet yritysjohdon pöydälle uudella tavalla. Viime viikkojen uutisointi Yhdysvaltoihin liittyvistä geopoliittisista riskeistä, kauppasodista ja teknologiariippuvuuksista on muuttanut aiemmin teoreettisen keskustelun konkreettiseksi huoleksi suomalaisyrityksissä. Kotimainen pilvipalvelutoimija Magic Cloud kertoo, että asiakkaiden yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet.
Kotimainen AI-alusta terveydenhuollon käyttöön – Magic Cloud ja JST aloittivat yhteistyön27.1.2026 10:58:25 EET | Tiedote
Magic Cloud ja JST Healthcare Solutions ovat aloittaneet yhteistyön kotimaisen AI-alustan hyödyntämisessä terveydenhuollossa.
SSL-varmenteiden elinaika lyhenee – Magic Cloud varautuu muutokseen ja kehittää automatisoidun palvelun17.6.2025 13:47:44 EEST | Tiedote
SSL-varmenteiden elinajan merkittävä lyhentyminen on tulossa, ja se vaikuttaa laajasti kaikkien organisaatioiden varmenteiden hallintaan. Muutos on nyt virallistettu CA/Browser Forumin päätöksellä, ja se astuu voimaan vaiheittain vuosien 2026–2029 aikana. Magic Cloud on ennakoinut kehityksen ja valmistelee aktiivisesti palvelua, joka automatisoi varmenteiden hallinnan tukemaan asiakkaita tässä merkittävässä muutoksessa.
Magic Cloud Collaborates with MariaDB plc to Offer MariaDB Enterprise Platform as a Service10.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
The Tampere-based cloud services expert company Magic Cloud announced today a collaboration with global database company MariaDB plc.
