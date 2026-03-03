Pilvi ei ole enää neutraali – MagicTalk-tapahtuma pureutuu pilvipalveluiden strategisiin valintoihin geopoliittisessa ajassa

Espoo, 22.4.2026 – Pilvipalvelut eivät ole enää pelkkä teknologinen valinta, vaan yhä useammin myös strateginen ja geopoliittinen kysymys. Magic Cloud järjestää keskiviikkona 22. huhtikuuta keskustelevaan formaattiin perustuvan MagicTalk-hybriditapahtuman, joka kokoaa yhteen asiantuntijoita ja päättäjiä tarkastelemaan pilvipalveluiden roolia muuttuvassa maailmassa.

Aamupäivän aikana syvennytään siihen, miten kiristynyt geopoliittinen tilanne, datan sijaintiin liittyvät kysymykset sekä teknologiset riippuvuudet vaikuttavat organisaatioiden päätöksentekoon. Paneelikeskustelussa haetaan konkreettisia näkemyksiä myös liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä varautumiseen epävarmuuksien keskellä.

Tilaisuudessa käsitellään myös paljon keskustelua herättänyttä niin sanottua julkipilvikriisiä: milloin julkipilvi on edelleen perusteltu valinta ja milloin vaihtoehtoiset ratkaisut nousevat keskiöön. Lisäksi keskustelussa tarkastellaan tekoälyn nopeaa kehitystä ja siihen liittyviä strategisia kysymyksiä datan liikkumisesta, oppimisesta ja tallentamisesta.

Tapahtuma on suunnattu kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystään pilvi- ja datastrategioista maailmassa, jossa teknologia, data ja geopoliittiset riskit kietoutuvat tiiviisti yhteen. Osallistua voi joko paikan päällä Espoossa tai etäyhteyksin.

Tapahtuman tiedot

Aihe: Pilvi ei ole enää neutraali: strategiset valinnat geopoliittisessa ajassa

Aika: Keskiviikko 22.4.2026 klo 9.00–12.00

Paikka: Lucy in the Sky, Keilaniementie 1, Espoo (Diamond Bar -kabinetti) + etäosallistumismahdollisuus

Ohjelma:

9.00–9.30 Aamupala

9.30–10.30 Paneelikeskustelu

10.30–11.00 Kysymyksiä, keskustelua ja verkostoitumista

11.00–12.00 Lounas

Paneelikeskustelun teemat

Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus pilvipalveluihin

Liiketoiminnan jatkuvuus ja varautuminen

Datan sijainti ja hallinta

Teknologiset riippuvuudet

Julkipilvikriisi ja vaihtoehtoiset ratkaisut

Tekoälyn rooli pilvi- ja datastrategiassa

Panelistit

Timo Haapavuori, toimitusjohtaja, Magic Cloud

Ville-Pekka Jossens, Chief Commercial Officer, Avalo

Catharina Candolin, tekniikan tohtori, hallituksen jäsen, SSH Communications Security Oyj

Tilaisuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden paitsi kuulla ajankohtaisia näkemyksiä myös keskustella ja verkostoitua rennossa ilmapiirissä aamupalan ja lounaan merkeissä.

Lisätiedot: https://magiccloud.fi/magic-talk-hybriditapahtuma-22-4-2026-2/