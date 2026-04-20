Kaikki kiertää Kanneltalossa -kiertotaloustapahtuma 19. toukokuuta

Kaikki kiertää -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Kanneltalossa 19. toukokuuta kello 14–19. Tapahtumassa kaupungin kiertotaloustoimijat ja yhteistyökumppanit esittäytyvät ja tarjoavat työpajoja ja muuta tekemistä sekä tietoa kestävään arkeen.

Tapahtumassa voi osallistua muun muassa kestävän arjen ajatuspajaan sekä Kiertotalouslupaukset-painopajaan, jossa lupauksia painetaan Uusix-verstaan kierrätysmateriaaleista valmistettuihin kasseihin. Ohjausta kirjomalla korjaamiseen sekä kansallispuvun korjaamiseen ja uudistamiseen on niin ikään tarjolla.

Ohjelmassa on myös luento ekologisesta pukeutumisesta, kestävän arjen tietoiskuja sekä monikielistä materiaalia aiheesta, kiertotalousmuotinäytös sekä Eliökuntalaisten manifesti -ääniteos.

Tapahtumassa on vaatteiden vaihtopiste sekä Uusixin kierrätysmateriaaleista valmistamien tuotteiden myyntipiste.

Kisatunnelmaan Kanneltalossa pääsee pelaamalla kakkakorista eli viemärietikettipeliä, jossa heitellään jätteitä ja jätöksiä kierrätyksen mukaisiin oikeisiin astioihin.

Tapahtuman musiikista vastaavat D-aseman DJ:t.

Liitteenä tapahtuman tarkempi ohjelma.





Kanneltalo, Klaneettitie 5, 00420 Helsinki





Tapahtuman järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Diakonissalaitoksen D-asema Kannelmäen, HSY:n, Kierrätyskeskuksen, Marttojen ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kanssa.

Vuonna 2023 valmistui kattava Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma. Ohjelman painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen.