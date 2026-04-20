Kaikki kiertää Kanneltalossa -kiertotaloustapahtuma 19. toukokuuta

21.4.2026 11:24:18 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Kaikki kiertää -kiertotaloustapahtuma tarjoaa tänäkin keväänä vinkkejä arjen kestävistä valinnoista. Tänä vuonna tapahtuman pääteemoja ovat pukeutuminen ja taide.

Kuva: Laura Oja
Kaikki kiertää -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Kanneltalossa 19. toukokuuta kello 14–19. Tapahtumassa kaupungin kiertotaloustoimijat ja yhteistyökumppanit esittäytyvät ja tarjoavat työpajoja ja muuta tekemistä sekä tietoa kestävään arkeen.

Tapahtumassa voi osallistua muun muassa kestävän arjen ajatuspajaan sekä Kiertotalouslupaukset-painopajaan, jossa lupauksia painetaan Uusix-verstaan kierrätysmateriaaleista valmistettuihin kasseihin. Ohjausta kirjomalla korjaamiseen sekä kansallispuvun korjaamiseen ja uudistamiseen on niin ikään tarjolla.

Ohjelmassa on myös luento ekologisesta pukeutumisesta, kestävän arjen tietoiskuja sekä monikielistä materiaalia aiheesta, kiertotalousmuotinäytös sekä Eliökuntalaisten manifesti -ääniteos.

Tapahtumassa on vaatteiden vaihtopiste sekä Uusixin kierrätysmateriaaleista valmistamien tuotteiden myyntipiste.

Kisatunnelmaan Kanneltalossa pääsee pelaamalla kakkakorista eli viemärietikettipeliä, jossa heitellään jätteitä ja jätöksiä kierrätyksen mukaisiin oikeisiin astioihin.

Tapahtuman musiikista vastaavat D-aseman DJ:t.

Liitteenä tapahtuman tarkempi ohjelma.

Kaikki kiertää Kanneltalossa
Pukeutumisen ja taiteen kiertotaloustapahtuma
19.5.2026 kello 14–19
Kanneltalo, Klaneettitie 5, 00420 Helsinki 

Tapahtuman järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Diakonissalaitoksen D-asema Kannelmäen, HSY:n, Kierrätyskeskuksen, Marttojen ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kanssa.

Tämä tiedote on julkaistu Hel.fi-sivustolla ruotsiksi ja englanniksi.

Vuonna 2023 valmistui kattava Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma. Ohjelman painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen.

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

