Innovation Home

Innovation Home Kamppi laajeni toistamiseen – hybridityö lisää joustavien toimistoratkaisujen kysyntää

22.4.2026 13:55:55 EEST | Innovation Home | Tiedote

Jaa

Innovation Home on laajentanut Kampin toimipistettään Helsingissä vastatakseen markkinan kasvavaan kysyntään. Hybridityö vähentää yritysten omien neliöiden tarvetta, mutta lisää kohtaamistilojen ja joustavien työympäristöjen kysyntää läsnätyöpäivinä.

Kyltti Innovation Home Kamppi -työtilasta rakennuksen seinässä Kansakoulukadulla.
Innovation Home Kamppi sijaitsee paraatipaikalla Kansakoulukadulla

Innovation Home Kamppi avattiin noin neljä vuotta sitten yhteistyössä kiinteistönomistaja CapMan Real Estaten kanssa. CapMan Real Estate toimii koko kerroksen toimistotilojen vuokranantajana, ja Innovation Home vastaa työympäristön palveluoperaattorina tarjoten yrityksille pienempiä toimistoja sekä koko taloa palvelevia yhteisiä tiloja ja palveluita.

Innovation Home Kamppi on ollut lähes täynnä koko toimintansa ajan. Nyt valmistunut laajennus on jo toinen osoitus konseptin vahvasta kysynnästä. Laajennuksella Innovation Home vastaa työelämän muuttuneisiin tarpeisiin, joissa korostuvat joustavuus, tehokkuus ja kohtaamisten merkitys.

– Olemme kehittäneet yhteisiä tiloja niin, että ne tukevat kohtaamisten lisäksi entistä paremmin myös asiantuntijatyön joustavia tarpeita. Kampissa on tarjolla laaja valikoima podi-, kokous- ja fokus lounge -työpisteitä, jotka sisältyvät sopimukseen ja tuovat arkeen joustoa. Kun työympäristö joustaa, yrityksen omaa toimistoa ei tarvitse ylimitoittaa, kertoo Innovation Homen toimitusjohtaja Henri Hietala.

Kampin toimipisteen korkea käyttöaste ja vilkas arki ovat osoittaneet konseptin toimivuuden. Tilat ovat aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä, ja talossa järjestetään tapahtumia, jotka tuovat yhteen niin vuokralaisia kuin ulkopuolisia toimijoita. Kampin toimipisteessä yhteiset tilat, tapahtumat ja aktiivinen arki luovat poikkeuksellisen paljon kohtaamisia.

Laajennus mahdollistaa entistä  suuremmille yrityksille pääsyn mukaan malliin, jossa toimisto ei ole pelkkä tila, vaan palvelu, joka mukautuu yrityksen tarpeisiin. Juuri avatuista tiloista jo yli puolet on varattu.

Innovation Home kehittää konseptiaan jatkuvasti vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Kampin laajennus on osa tätä kehitystä.

Avainsanat

hybridityöjoustavuuskohtaamisetlaajennustyöympäristö

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
