Laura Juntusen uutuuskirja läpivalaisee äitiyden ihanteita ja todellisuutta

Äiti ei raivostu, ei väsy, ei pety – vaan on aina uhrautuva ja hymyilevä. Mutta mitä tapahtuu, kun todellinen elämä ei mahdu tämän myytin ahtaisiin raameihin?

Riipaisevan kaunis ja tarkkanäköinen Pyhät pahat äidit liikkuu henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen rajapinnassa. Kirjan kokemustarinoissa esiin nousevat muun muassa marginalisoitu ja tabuluonteinen äitiys, äitiyden kielletyt tunteet, raskaudenaikainen masennus, hyperemeesi, äidin väkivaltaisuus, äitiyden katuminen, äitien vakavat mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat, äitiys vankilassa, äiti seksityöntekijänä sekä kotisynnytykset.

Poikkeuksellista herkkyyttä ja syvyyttä teokseen tuo se, että sen kirjoitusprosessin aikana kirjailija huomasi odottavansa itsekin lasta.

”Äitiyden ensimmäiset päivät elävät minussa yhä. En ole onnistunut karistamaan yltäni niiden haurautta ja epävarmuutta. Voin edelleen nähdä itseni istumassa sängyn laidalla, kun tyttäreni on kuusi päivää vanha ja minä olen jo asiasta aivan varma: olen niin kamala äiti, etten olisi ikimaailmassa ansainnut omaa lasta.”

Pyhät pahat äidit on nyt saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.

Laura Juntunen kertoo kirjasta lauantaina 25.4. klo 14 Rosebud Postitalossa (Postikatu 1, Helsinki). Tervetuloa!

Laura Juntunen on vapaa toimittaja ja kirjailija, joka käsittelee yhteiskunnallisia aiheita poikkeuksellisella herkkyydellä. Häneltä on aiemmin julkaistu runsaasti kiitosta saaneet teokset Subutex-kaupungin kasvatit (2022), Tyttö joka en (2024) ja Koti kadulla (2025). Juntunen on ollut kahdesti Botnia-palkintoehdokkaana, ja syksyllä 2025 Suomen tietokirjailjat ry palkitsi hänet Tietokirjailijapalkinnolla.