Laura Juntusen uutuuskirja läpivalaisee äitiyden ihanteita ja todellisuutta
22.4.2026 10:15:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Palkittu tietokirjailija, toimittaja Laura Juntunen tarttuu kirjassaan Pyhät pahat äidit äitiyden monimuotoisuuteen ja antaa äänen äideille, joiden vanhemmuutta on kyseenalaistettu esimerkiksi mielenterveyden, päihteiden, vankilatuomion tai köyhyyden vuoksi.
Äiti ei raivostu, ei väsy, ei pety – vaan on aina uhrautuva ja hymyilevä. Mutta mitä tapahtuu, kun todellinen elämä ei mahdu tämän myytin ahtaisiin raameihin?
Riipaisevan kaunis ja tarkkanäköinen Pyhät pahat äidit liikkuu henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen rajapinnassa. Kirjan kokemustarinoissa esiin nousevat muun muassa marginalisoitu ja tabuluonteinen äitiys, äitiyden kielletyt tunteet, raskaudenaikainen masennus, hyperemeesi, äidin väkivaltaisuus, äitiyden katuminen, äitien vakavat mielenterveyden häiriöt ja päihdeongelmat, äitiys vankilassa, äiti seksityöntekijänä sekä kotisynnytykset.
Poikkeuksellista herkkyyttä ja syvyyttä teokseen tuo se, että sen kirjoitusprosessin aikana kirjailija huomasi odottavansa itsekin lasta.
”Äitiyden ensimmäiset päivät elävät minussa yhä. En ole onnistunut karistamaan yltäni niiden haurautta ja epävarmuutta. Voin edelleen nähdä itseni istumassa sängyn laidalla, kun tyttäreni on kuusi päivää vanha ja minä olen jo asiasta aivan varma: olen niin kamala äiti, etten olisi ikimaailmassa ansainnut omaa lasta.”
Pyhät pahat äidit on nyt saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.
Laura Juntunen kertoo kirjasta lauantaina 25.4. klo 14 Rosebud Postitalossa (Postikatu 1, Helsinki). Tervetuloa!
Laura Juntunen on vapaa toimittaja ja kirjailija, joka käsittelee yhteiskunnallisia aiheita poikkeuksellisella herkkyydellä. Häneltä on aiemmin julkaistu runsaasti kiitosta saaneet teokset Subutex-kaupungin kasvatit (2022), Tyttö joka en (2024) ja Koti kadulla (2025). Juntunen on ollut kahdesti Botnia-palkintoehdokkaana, ja syksyllä 2025 Suomen tietokirjailjat ry palkitsi hänet Tietokirjailijapalkinnolla.
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Kari Kasanen – Sarjayrittäjän kyydissä22.4.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Kari Kasasen ja Jouko Marttilan teos Sarjayrittäjän kyydissä kertoo Kasasen elämäntarinan. Kirja on avoin ja rehellinen kertomus yrittämisen jyrkistä nousuista ja syvistä laskuista sekä siitä, mitä menestyminen vaatii.
Teijo Pyykkönen ja Juha Hurme haastavat uutuuskirjassaan nykyisen urheilu- ja terveyspuheen21.4.2026 08:06:02 EEST | Tiedote
Urheilumaailman läpikotaisin tuntevan Teijo Pyykkösen ja Finlandia-palkitun Juha Hurmeen teos Hiki ja hurmos on vastalause nykyiselle urheilu- ja terveyspuheelle, jossa on aina läsnä paremman tuloksen tai toimintakyvyn tavoittelu. Liikunta ja urheilu on harrastajilleen enemmän kulttuuria kuin terveyttä: ruumiin ja mielen seikkailuja arkihuolien ulottumattomissa. On aika palauttaa liikunta sen luontaisille laidunmaille eli osaksi minuuden kokemusta ja sivistyksen syventämistä.
Risto Isomäki uskoo, että suurin osa syövistä on pian ehkäistävissä – kirja Syövän arvoitus ilmestyy syyskuussa15.4.2026 10:28:21 EEST | Tiedote
Entä jos meidän olisi mahdollista ehkäistä suurin osa syövistä jo lähitulevaisuudessa? Kansainvälisesti arvostetun Risto Isomäen 23.9. ilmestyvä tietokirja Syövän arvoitus käy läpi uusia, syövän syntymekanismeihin liittyviä teorioita ja tutkimuksia. Se esittää, mitä me kaikki voimme jo nyt tehdä pienentääksemme omaa syöpäriskiämme ja mitä valtioiden tasolla pitäisi tehdä ongelman voittamiseksi.
Uutuuskirja: Pyhän perheen jäsenyys tekee Riikka Purrasta koskemattoman perussuomalaisissa8.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Onni Karin ja Lauri Nurmen teos Riikka Purra – Suomen rautarouva julkaistiin tänään. Kari ja Nurmi päätyivät laajan kirjallisen lähdeaineiston perusteella johtopäätökseen, että Purra ja "pyhä halla-aholainen perhe" kokevat poliittisen vallankumouksensa olevan kesken.
Autenttisesta ajankuvastaan kiitetty Ompelija-trilogia jatkuu: Matleena on paljas romaani äidinkaipuusta ja luopumisesta7.4.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Eveliina Talvitien Ompelija-trilogia avaa fiktion keinoin pitkälti kartoittamatonta käsityöläisnaisten historiaa. Toinen osa Matleena jatkaa Helgan ja hänen tyttärensä tarinaa 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin – kuvaten ajanjaksoa, jolloin käsityöläisyys kohtaa muotiteollisuuden ja nuorisokulttuurin nousu mullistaa pukeutumisen. Trilogia ammentaa Talvitien omasta sukuhistoriasta ja sijoittuu pääosin Poriin.
