Suomalaisyrittäjä paljastaa: näin paljon silmälasilinssien valmistaminen oikeasti maksaa

Ville Wendelin on pyörittänyt aurinkolasiverkkokauppaa kymmenen vuotta. Silmälasibisnekseen hän hyppäsi vasta kahdeksan kuukautta sitten ja syy siihen löytyy linssilaboratorion hyllyltä.



Ville oli vierailulla kiinalaisen yhteistyökumppaninsa tehtaalla, kun seurue poikkesi saman rakennuksen linssilaboratoriossa. Laboratorio valmistaa linssejä eri brändeille ja optikkoliikkeille ympäri Eurooppaa.



– Selvisi jotain yllättävää. Esimerkiksi erittäin ohuen 1,67-indeksin moniteholinssin valmistuskustannus on noin 40 euroa, kun Suomessa samasta linssistä pyydetään usein 300–500 euroa, Ville kertoo.



Luku sai hänet miettimään, mihin loput sadat eurot matkan varrella katoavat.

Liikeidea syntyi paluulennolla

Takaisin Suomeen lentäessään Ville oli päättänyt perustaa uuden silmälasiverkkokaupan Suomeen. Verkkokaupan liikeidea on karsia välikädet pois: ei maahantuojaa, ei liiketiloja kaupunkien ydinkeskustoissa, ei satapäistä henkilöstöä eikä massiivisia brändikampanjoita. Asiakas tilaa CE-merkityt silmälasit suoraan kotiin joko näöntarkastuksesta saadulla reseptillä tai vanhalla silmälasikortilla.



– Suomessa optisella alalla on mielestäni luotu mielikuva, että silmälasien valmistaminen ja myyminen olisi hirveän monimutkaista. Mutta se ei oikeasti ole suurimmassa osassa tapauksista niin, Ville sanoo.



Yrityksen mukaan kyse on myös periaatteesta. Silmälasit ovat välttämätön terveystuote, ei ylellisyyshyödyke.



– Meidän mielestämme tuntuu väärältä, että tällaisia tarvelähtöisiä lääkinnällisiksi laitteiksi kategorisoituja tuotteita myydään niin kalliilla hinnoilla, että kaikilla ei ole edes varaa ostaa niitä. Haluamme Banaanin kanssa lisätä alalle kilpailua ja tuoda sitä kautta yleistä hintatasoa alemmas, Ville linjaa.

Riippumaton testi vahvisti laadun

Keskisuomalaisen Sunnuntaisuomalainen-liite testasi Banaanin silmälaseja tammikuussa 2026. Toimittajat käyttivät laseja viikkojen ajan, minkä lisäksi Banaanin linssit vietiin Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitokselle polarisaatiomittaukseen, jossa niitä verrattiin 700 euron kivijalkaoptikon laseihin. Testissä Banaanin linssit pärjäsivät paremmin.



– Ohoh, nyt taisivat halpislasit voittaa, mittauksen tehnyt yli-insinööri Pertti Pääkkönen totesi.

Iso ketju pyysi muuttamaan markkinointia

Banaanin tulo markkinoille ei ole jäänyt huomaamatta. Yritys on saanut yhdeltä Suomen suurista optikkoketjuista vaatimuksen muuttaa markkinointikieltään ja lopettaa lasien markkinointi laadukkaina ja edullisina. Banaanin lakimies on käynyt viestin läpi eikä löytänyt markkinoinnista ongelmia. Sunnuntaisuomalainen nosti saman kirjeen esiin omassa jutussaan tammikuussa 2026.



– Kyse on vain siitä, että näytämme kuluttajille rehellisen hintaeron, Ville toteaa.

Kysyntä yllätti perustajan

Ville itse ei osannut odottaa tällaista vastaanottoa.



– Olemme huomanneet asiakaspalautteista, että ihmiset ovat aidosti turhautuneita alan korkeisiin hintoihin. Siksi vastaanotto on ollut niin positiivinen. Me pystymme tarjoamaan konkreettista säästöä ja mahdollisuuden nähdä hyvin ilman, että siitä tulee tuntuvaa kolahdusta henkilökohtaiseen talouteen, Ville summaa.



Banaanin arvion mukaan yritys on kahdeksassa toimintakuukaudessaan säästänyt suomalaisille kuluttajille noin kolme miljoonaa euroa verrattuna optikkoketjujen keskihintoihin.



Yrityksen tavoite on selkeä: ottaa merkittävä osuus Suomen silmälasimarkkinasta.



– Ja jos se tarkoittaa, että joku optikkoketju joutuu laskemaan hintojaan, niin sen parempi suomalaisille kuluttajille, Ville päättää.



Lähteet:

Sunnuntaisuomalainen / Keskisuomalainen, tammikuu 2026: https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/9149230