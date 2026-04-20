Perusteltu päätelmä Puolangan biokaasulaitoksen laajennushankkeesta

21.4.2026 11:45:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Puolangan biokaasulaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Puolangan kunnan omistamalla yhtiöllä Honkainfralla on toiminnassa biokaasulaitos, jossa saa käsitellä jätteitä enintään 19 500 tonnia vuodessa. Laitoksella on Puolangan teknisen lautakunnan 22.12.2020 myöntämä ympäristölupa. Laitokselle on tekeillä laajennus nykyisen ympäristöluvan sallimilla jätemäärillä. Honkainfra Oy on lisäksi suunnitellut Puolangalle uutta, tekeillä olevaa laajennusta suurempaa biokaasulaitosta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu tekeillä olevaa laajennusta suurempaa laajennusta, jossa on tarkasteltu toteuttamatta jättämisen lisäksi kahta eri toteutusvaihtoehtoa:

  • VE1 Hanke toteutetaan 85 000 tonnin raaka-aineen käsittelykapasiteetilla
  • VE2 Hanke toteutetaan 180 000 tonnin raaka-aineen käsittelykapasiteetilla.

Hankealue sijoittuu Kirkonkylän luoteispuolelle ja Puolangan jätevedenpuhdistamon ja nykyisen biokaasulaitoksen pohjoispuolelle.

Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteensä kahdeksan lausuntoa ja kaksi mielipidettä

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta. Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset ja selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset. 

Hankkeen merkittävät vaikutukset liittyvät hajuhaittojen riskiin ja jätevedenpuhdistamon toimintaan kohdistuvaan vaikutukseen

Yhteysviranomainen pitää hankkeen merkittävimpinä ympäristövaikutuksina hajuhaittojen riskiä ja vaikutusta kunnan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

Puolangan biokaasulaitos, Puolanka

Tatu Turunen, ympäristöasiantuntija, etunimi.sukunimi@lvv.fi, puh. 0295 255 481

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto.

