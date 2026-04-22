Expo 2025 Osaka: vahvat tulokset ja pysyvä vaikuttavuus Japanissa

Suomi oli mukana Osakan maailmannäyttelyssä 13.4.–13.10.2025 osana pohjoismaista promo­otiohanketta, joka oli mittavin koskaan toteutettu yhteisprojekti. Suomelle Expo-osallistuminen ei ollut pelkkä yksittäinen tapahtuma, vaan osa pitkäjänteistä työtä kansainvälisen yhteistyön, maakuvan, kestävän kehityksen ja globaalin vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Pohjoismaisessa paviljongissa kävi 1,7 miljoonaa vierailijaa ja 16 000 seminaarivierasta. Hanke saavutti ja ylitti kirkkaasti kaikki sille asetetut tavoitteet ja Suomesta kirjoitettiin Japanissa lähes 800 artikkelia. Suomen erinomainen maine Japanissa loi hyvän pohjan näkyvyydelle ja Suomen tunnettuus onnellisena, innovatiivisena ja kestävänä korkean teknologian maana vahvistui hankkeen ansiosta.

Suomi toteutti maailmannäyttelyssä lukuisia korkean tason taloudellisia ja poliittisia tapaamisia, yritystilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia, jotka tukivat konkreettisesti yritysten vientiä, kumppanuuksia ja investointimahdollisuuksia. Presidentti Alexander Stubb ja useat hallituksen ministerit vahvistivat vierailuillaan diplomaattisia ja liike-elämän suhteita. Suomi isännöi lukuisia kansainvälisiä huippuvierailuja, kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, japanilaisten suuryritysten johtajistoa esimerkiksi Kawasakilta, Panasonicilta ja Canonilta. Lisäksi Suomi otti vahvan roolin maailmannäyttelyn NATO- ja Ukraina-ohjelmissa.

Expo-hanke johti pohjoismaisen kauppakamarin perustamiseen Osakaan

Uusi pohjoismainen kauppakamari (Nordic Kansai Business Alliance) luo pysyvän alustan yritysyhteistyölle Osakan ja koko Kansain alueella. Kansai on Japanin toiseksi tärkein teollisuuden ja kaupan keskittymä Tokion jälkeen. Uuden kauppakamarin tavoitteena on varmistaa, että Expon aikana syntynyt myönteinen kehitys jatkuu ja syvenee erityisesti energia- ja kestävyysratkaisujen, kaupunkikehityksen, matkailun ja koulutuksen aloilla. Suomen osalta toimintaa koordinoi Suomen Japanin kauppakamari.

Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen:

– Expo Osaka oli myös Business Finlandille poikkeuksellisen vaativa hanke, jossa aikataulut, geopoliittinen tilanne ja laaja kansainvälinen yhteistyö loivat omat haasteensa. Siitä huolimatta onnistuimme kumppaneiden kanssa rakentamaan kokonaisuuden, joka ylitti odotuksemme yrityksille avautuneissa mahdollisuuksissa. Suomi ja muut Pohjoismaat pystyivät yhdessä näyttämään, miten kestävää kasvua, teknologiaa ja hyvinvointia viedään käytäntöön.

– Erityisen arvokasta on se, että Expo ei jäänyt vain kuuden kuukauden tapahtumaksi. Nordic Kansai Business Alliance varmistaa, että työ jatkuu ja syvenee Japanissa myös Expon jälkeen. Se tarjoaa suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille pysyvän alustan yhteistyölle, verkostoille ja uusille avauksille, pääjohtaja Noponen korostaa.

Finnair tyytyväinen maailmannäyttelyosallistumiseen

Finnair toimi maailmannäyttelyssä yhtenä Suomen keskeisistä kumppaneista. Yhteistyö paviljongilla järjestettyjen tapahtumien ja laajan medianäkyvyyden kautta tuki Suomen maakuvaa sekä kiinnostusta matkustaa Pohjoismaihin.

– Japani on meille kotimarkkinamme ulkopuolella merkittävin markkina, joten osallistuminen maailmannäyttelyyn oli luonteva tapa olla läsnä keskeisille sidosryhmillemme paikan päällä. Olemme lentäneet Japaniin jo yli 40 vuotta ja Osakaan yli 30 vuotta. Tänä kesänä olemme jälleen suurin eurooppalainen lentoyhtiö, joka lentää Japaniin ja olemme lisänneet kesäkauden lentojemme määrää Osakaan tukemaan kasvanutta kysyntää, sanoo Jenni Suomela, Finnairin Senior Vice President, Global Sales & Channel Management.

Seuraava Expo Saudi-Arabian Riadissa 2030

Seuraava maailmannäyttely järjestetään vuonna 2030 Saudi-Arabiassa. Suomi arvioi seuraavaan Expoon osallistumista Osakan tulosten, Saudi-Arabian markkinapotentiaalin ja yrityskiinnostuksen pohjalta.

Työ- ja elinkeinoministeri Sakari Puisto:

– Suomen osallistuminen maailmannäyttelyihin on strateginen valinta, joka tukee ulkopoliittisia suhteita, vahvistaa maakuvallista asemaa ja luo konkreettisia edellytyksiä suomalaisyritysten viennille ja siten kansainväliselle kasvulle. Suomalaisten yritysten osallistuminen Osakan Expoon oli tästäkin tulokulmasta erittäin onnistunut.

– Seuraava maailmannäyttely Expo Riad 2030 tarjoaa suomalaisille yrityksille erinomaisen alustan Lähi-idän markkinoille pääsyyn. Isäntämaa Saudi-Arabia tarjoaa jo itsessään valtavaa potentiaalia merkittävien investointihankkeiden ja kasvavan markkinansa kautta. Toivotan suomalaisyritykset lämpimästi tervetulleeksi tähän elinkeinoelämän ja valtion yhteisen hankkeen valmisteluun, Puisto jatkaa.

Saudi-Arabia on suomalaisille yrityksille erittäin merkittävä markkina. Business Finland kartoittaa parhaillaan yritysten kiinnostusta osallistumiseen Riad 2030 maailmannäyttelyyn.