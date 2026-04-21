Tee arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa näkyväksi vastaamalla kyselyyn

Jokaisella keskisuomalaisella on keskeinen rooli oman sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Esimerkiksi naapurien välinen apu, yhteiset lenkit, läheisen huolenpito ja kauppa- tai asiointiapu ovat merkittävä osa yhteisöjen hyvinvoinnin edistämistä. Otakantaa.fi-palvelun kyselyyn vastaamalla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, miten tällainen asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia tukeva toiminta tulee näkyväksi virallisessa hyvinvointisuunnitelmassa.

Otakantaa.fi-palvelussa kysytään:

Miten vaikutat itse hyvän arjen toteutumiseen omassa tai läheisesi elämässä? Mitä ovat ne keinot, joilla pidät yllä tai edistät omaa tai läheisesi hyvinvointia?

Mitkä asiat sinä näkisit tärkeimpinä sinun tai läheisesi arjen hyvinvoinnin kannalta, jos katsot suunnitelmassa olevia tavoitteita? Miten voisit edistää niitä omassa tai läheisesi arjessa?

Suunnitelman tiivistetty luonnos on nähtävillä 21.4.–10.5.2026. Palveluun annetut vastaukset näkyvät nimettöminä kaikille ilman kirjautumista.

Jaa omat ajatuksesi Otakantaa.fi-palvelun kyselyssä: Keski-Suomen hyvinvointialueen Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2026-2029

Asiakasraati huomioi vastaukset omassa kannanotossaan

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati käsittelee vastauksista tehdyn yhteenvedon ja laatii oman kannanoton siitä, millä tavoin voimme hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kanssa yhdessä tukea asukkaiden ja yhteisöjen omaa toimijuutta. Syyskuussa suunnitelma menee viralliseen päätöksentekoon.

Uusi asiakasraati on aloittanut työskentelynsä maaliskuussa 2026. Raati koostuu 18 jäsenestä ja sen työskentelykausi on kahden vuoden mittainen. Raadilla on noin neljä kokoontumista vuodessa, joissa se käsittelee hyvinvointialueen strategiaan kytkeytyviä teemoja. Työskentelyssä pyritään entistä vahvemmin tuottamaan konkreettista hyötyä viranhaltijoiden työskentelyn tueksi.

Kevään 2026 aikana raati käsittelee Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelmat viitoittavat osaltaan hyvinvointialueen työtä.

Jokaisen asiakasraadin tapaamisen ja työskentelyn tausta-aineistona on kysely käsiteltävään aiheeseen. Kyselyyn voivat vastata kaikki keskisuomalaiset. Asiakasraadin tapaamisten jälkeen asiakasraadin keskustelusta laaditaan kannanotto, joka asiakasraadin hyväksynnän jälkeen julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hyvinvointisuunnitelma ohjaa alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on osa hyvinvointialueen strategian toteuttamista ja yksi sen lakisääteisistä tehtävistä. Suunnitelmassa määritellään alueelliset tavoitteet ja yhteiset toimenpiteet, joilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä koko Keski-Suomen alueella. Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee suunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja palveluntuottajien sekä asukkaiden kanssa.

