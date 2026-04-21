Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.4.2026 11:29:10 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Toivakka, Maastopalo Keskisuuri Soimamäki
Metsäkoneen teloista lähtenyt kipinä, joka sytyttänyt maastopalon. Maastoa palanut arviolta noin 750 neliön alueelta. Palo levinnyt rauhallisesti kohteessa. Pelastuslaitoksella kohteessa sammutustyöt käynnissä.
Omaisuutta ei vauroitunut palossa ja kohteessa paloi vain aluskasvillisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä. Sammutustyöt kestävät iltapäivään saakka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Tee arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa näkyväksi vastaamalla kyselyyn21.4.2026 11:38:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tiivistetty luonnos on nähtävillä Otakantaa.fi-palvelussa 10.5.2026 saakka.
Muutoksia ikääntyneiden ateria- ja turva-auttajapalvelun asiakaspalvelupisteen toimintaan Jyväskylässä 4.5. alkaen21.4.2026 09:47:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ateria- ja turva-auttajapalvelun asiakaspalveluun, osoitteessa Ohjelmakaari 10, Jyväskylä, on tulossa muutoksia 4.5.2026 alkaen. Kun asiakas asioi jatkossa asiakaspalvelupisteessä, käyntiaika on tarpeen sopia etukäteen puhelimitse ennen käyntiä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.4.2026 02:21:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.04.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Tervamäentie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmen Tervamäentielle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa syttynyt palo teknisissä tiloissa. Talon asukas onnistunut suorittamaan alkusammutusta jauhesammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tilojen tiedustelu ja tuuletus. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Henkilöstön vahva työ näkyy hyvänä asiakastyytyväisyytenä Keski-Suomen hyvinvointialueella20.4.2026 14:27:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue sai tammi–maaliskuussa lähes 17 000 asiakaspalautetta. Suurin osa asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.4.2026 13:25:16 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.04.2026 Liikennevälinepalo: keskisuuri, Nelostie, Jyväskylä Nelostiellä Jyväskylässä kuorma-auton alustassa syttynyt pieni palo. Tarkka paikka Mannilan rampin jälkeen etelän suuntaan menevät kaistat. Kohteessa kolme pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanne haittaa liikennettä etelän suuntaan menevillä kaistoilla. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme