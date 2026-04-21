21.4.2026 11:29:10 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.4.2026

Toivakka, Maastopalo Keskisuuri Soimamäki

Metsäkoneen teloista lähtenyt kipinä, joka sytyttänyt maastopalon. Maastoa palanut arviolta noin 750 neliön alueelta. Palo levinnyt rauhallisesti kohteessa. Pelastuslaitoksella kohteessa sammutustyöt käynnissä. 

Omaisuutta ei vauroitunut palossa ja kohteessa paloi vain aluskasvillisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä. Sammutustyöt kestävät iltapäivään saakka.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.4.2026 02:21:12 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.04.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Tervamäentie, Hankasalmi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmen Tervamäentielle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa syttynyt palo teknisissä tiloissa. Talon asukas onnistunut suorittamaan alkusammutusta jauhesammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tilojen tiedustelu ja tuuletus. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.4.2026 13:25:16 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.04.2026 Liikennevälinepalo: keskisuuri, Nelostie, Jyväskylä Nelostiellä Jyväskylässä kuorma-auton alustassa syttynyt pieni palo. Tarkka paikka Mannilan rampin jälkeen etelän suuntaan menevät kaistat. Kohteessa kolme pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanne haittaa liikennettä etelän suuntaan menevillä kaistoilla. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

