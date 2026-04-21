Korsnäsin Poikelin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä

Poikelin tuulivoimahanke sijoittuu noin kilometrin etäisyydellä Korsnäsin keskustaajamasta kaakkoon. Hankealueelle suunnitellaan enimmillään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Hankealueen laajuus on noin 960 hehtaaria. Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu kahta, noin 6 kilometrin pituista, maakaapelireittivaihtoehtoa Poikelin hankealueelta etelään Vaasan Sähköverkko Oy:n Korsnäsin sähköasemalle.

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa yhteensä 10 lausuntoa ja 19 mielipidettä.

Hankkeella voi olla merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia erityisesti linnustoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset ja selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset.

Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän mukaan hankkeella voi olla merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia erityisesti linnustoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Arvioinnin perusteella ei voida poissulkea arvioitua suurempia vaikutuksia kasvillisuuden ja luontotyyppien, luontodirektiivin liitteen IV(a) -lajien sekä pintavesien osalta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi Natura 2000 -verkoston alueille Kackurmossen (FI0800018, SAC/SPA), Merenkurkun saaristo (FI0800130, SAC/SPA) ja Degermossen (FI0800019). Natura-arviointeja Kackurmossenin ja Merenkurkun saariston Natura-alueiden osalta tulee Lupa- ja valvontaviraston mukaan täydentää, sillä tehtyjen arviointien perusteella ei voida poissulkea kyseisten Natura-alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvia merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/poikelintuulivoimaYVA.