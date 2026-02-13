Antiloopin vastuullisuuden vuosi 2025: Merkittäviä päästövähennyksiä, Aina Valmis ja POOL -tilakonseptien kasvua asiakkaiden tarpeita kuunnellen sekä 100-prosenttisesti ympäristösertifioidun kiinteistökannan määrätietoista kehittämistä

Kiinteistöomistaja Antiloopin vuosi 2025 oli sekä operatiivisesti että vastuullisuustoimien edistämisen kannalta vahva: toimitilaa vuokrattiin yhteensä 84 000 neliötä, joista lähes puolet uusille asiakkaille. Aina Valmis ja POOL -tilakonseptit jatkoivat kasvuaan, ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPS kohosi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, 59:ään. Vastuullisuustyö eteni konkreettisin edistysaskelin keskittyen hiilineutraaliuteen ja hyvinvointiin – Antiloopin kahteen vastuullisuuden keihäänkärkeen.

”Vuosi 2025 vahvisti, että strategiamme ja johdonmukainen toimintamme kantaa myös nykyisessä markkinaympäristössä, jossa työn tekemisen tarpeet ja tavat muuttuvat jatkuvasti. Vahvuutenamme on kyky tarjota asiakkaillemme ratkaisu, joka tukee juuri heidän toimintatapojaan, oli työn tekemisen malli mikä tahansa. Vuonna 2025 tämä näkyi erityisesti vastuullisten Aina Valmis ja POOL -tilojemme vahvana kysyntänä sekä ennätyskorkeana asiakastyytyväisyytenä. Jatkoimme johdonmukaisesti kiinteistökantamme vastuullisuuden kehittämistä osana pitkäjänteistä toimintamalliamme ja otimme jälleen merkittäviä harppauksia kohti hiilineutraaliutta”, toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo.

Yhtiön päästöt laskeneet jo 84 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna – hiilineutraaliuden tiekartalla edettiin aikataulua edellä

Yhtiön keskeisenä vastuullisuustavoitteena on saavuttaa kiinteistökannan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä suoriin Scope 1 ja epäsuoriin Scope 2 päästöihin liittyen. Tavoitteen saavuttaminen lähenee vauhdilla: vuonna 2025 päästöt vähenivät 29 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja ovat laskeneet yhteensä jo 84 prosenttia vertailuvuodesta 2021.

Ilmastotavoitteiden toteuttamista tukee kesällä solmittu 520 miljoonan euron vihreä rahoituskokonaisuus. Järjestely on sidottu Antiloopin hiilineutraalius- ja energiatehokkuustavoitteisiin ja toimii vahvana osoituksena rahoittajien luottamuksesta yhtiön kunnianhimoiseen vastuullisuustyöhön.

”Haluamme viitoittaa tietä alan vihreässä siirtymässä. Vastuullisuustyömme läpileikkaa kiinteistömme, tilakonseptimme ja oman toimintamme. Vuonna 2025 edistimme ilmastotavoitteitamme systemaattisesti ja etenimme päästövähennystoimissamme aikataulua edellä. Samalla tuemme asiakkaidemme yhä kasvavia odotuksia toimitilojen vastuullisuudesta”, vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula sanoo.

Vastuullisten tilakonseptien kysyntä kasvoi, POOL laajeni Ruohikseen

Antiloopilla vihreät arvot näkyvät konkreettisesti siinä, kuinka tilat suunnitellaan ja miten niitä käytetään. Valmiiksi remontoidut Aina Valmis -toimistot ja POOL-joustotilat on toteutettu laadukkaita, pitkäikäisiä ja vähähiilisiä materiaaleja hyödyntäen. Näin tilojen hiilijalanjälki jää hyvin pieneksi perinteisiin toimistoihin verrattuna. POOL-konsepti itsessään on täysin hiilineutraali tilakonsepti, mikä näkyy kaikessa energiankäytöstä kiertotalouden hyödyntämiseen. Esimerkiksi POOL Verk on suunniteltu täysin kierrätyskalustein.

Kestävyysnäkökulmien lisäksi valmiit tilakonseptit helpottavat ja nopeuttavat yritysten tilavalintaa – ja kysyntä onkin vahvistunut vuosi vuodelta. Vuonna 2025 Antilooppi toi markkinoille ennätysmäärän Aina Valmis -toimistoja ja laajensi POOL-joustotilaverkostonsa uudistettuun korttelikeskus Ruohikseen.

Korttelikeskuksen kehityshanke oli vuoden tärkeimpiä hankkeita ja kuvastaa Antiloopin tapaa kehittää paitsi kiinteistöjään, myös niitä ympäröiviä alueita vastuullisuusnäkökulmat huomioiden. Uudistuksen myötä entistä viihtyisämmästä Ruohiksesta löytyy arkea sujuvoittavia palveluita, kuten esimerkiksi K-Citymarket, K-Rauta, pesula, apteekki, lounas- ja kahvilatarjontaa sekä kaksi liikuntakeskusta.

Tilojen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä on merkittävä – hyvinvointia yhteisöllisyydestä aistimaailmaan

Antilooppi on vahvistanut panostuksiaan myös toiseen vastuullisuustyönsä keihäänkärkeen, hyvinvointiin. Tämä näkyy erityisesti tilojen yhteisöllisyydessä, viihtyisyydessä ja sisäilman olosuhteiden kehityksessä.

”Strategiamme mukaisesti kehitämme työympäristöjä pitkäjänteisesti ja ihmiset edellä. Kun työympäristö tukee työn tekemisen todellisia tarpeita, lisää se myös hyvinvointia. Lisäksi tuemme aktiivisesti ihmisten välisiä kohtaamisia ja mahdollistamme erilaisia tapahtumia kiinteistöissämme”, Tuomas Sahi toteaa.

Vuonna 2025 panostuksia tehtiin muun muassa tilojen aistimaailman ja viihtyvyystekijöiden kehittämiseen ja asiakaspalautteiden systemaattiseen seurantaan. Myös sisäilmanolosuhteita seurataan ja optimoidaan aktiivisesti.

100-prosenttisen sertifioidun kiinteistökannan vastuullisuus vahvistuu

Antilooppi on viime vuosina määrätietoisesti parantanut energiatehokkuuttaan ja lisännyt uusiutuvien ja päästöttömien energiaratkaisujen käyttöä. Oman uusiutuvan energian tuotantoa on systemaattisesti lisätty, kaikki yhtiön kiinteistöt käyttävät uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja yhä useampi kiinteistö on energiankäytöltään täysin hiilineutraali. Yhtiön uusin ja tähän asti suurin aurinkovoimala avattiin loppuvuodesta VERK-kiinteistössä Kalasatamassa, ja nyt toiminnassa on yhteensä 12 omaa voimalaa.

Viime vuoden saavutuksiin lukeutuu myös VERK-kiinteistölle myönnetty Excellent-tason BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti. Vuoden aikana ympäristösertifioinnit uusittiin menestyksekkäästi yhteensä kymmenessä kohteessa. Antilooppi on yksi harvoista isoista suomalaisista kiinteistöomistajista, jonka koko kiinteistökanta on 100-prosenttisesti ympäristösertifioitu BREEAM tai LEED-sertifikaatein – tämä virstanpylväs saavutettiin vuonna 2024.

”VERK on yksi hyvä esimerkki kohteistamme, joissa vastuullisuus näkyy konkreettisesti kiinteistön arjessa. Kehitämme vastuullisuuttamme monella tasolla aina ympäristösertifiointien tason parantamisesta ja kiinteistön energiaratkaisuista vihreän liikkumisen, lähiluonnon monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Viime vuonna toteutimme kiinteistökannassamme merkittävän määrän energiatehokkuustoimia, lisäsimme sähköautojen latauspaikkoja, edistimme kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointia monin konkreettisin toimin sekä toimme muun muassa mehiläispesät neljän kiinteistömme katolle osana kaupunkiluonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimushanketta”, Koivula kuvailee Antiloopin kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Vastuullisuus on osa pitkäjänteistä kehitystyötä

Antiloopin matka kohti hiilineutraaliutta ja entistä vastuullisempaa kiinteistöportfoliota jatkuu määrätietoisesti.

”Vaikka olemme jo saavuttaneet merkittäviä edistysaskelia vastuullisuustyössämme, työtä riittää tulevillekin vuosille. Jatkamme edelleen määrätietoista työtämme ja panostuksiamme päästövähennystoimiin, energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, oman uusiutuvan energian tuotantoon ja esimerkiksi LEED- ja BREEAM sertifiointiemme tasojen parantamiseen. Hyvinvoinnin edistämisen ja luonnon monimuotoisuuden tärkeys korostuu. Kehitämme työympäristöjä ja niitä ympäröiviä alueita, jotka tukevat asiakkaidemme hyvinvointia, menestystä, ja vastuullisuustavoitteita työelämässä. Tämä työ onnistuu vain tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, ja haluankin kiittää kaikkia vastuullisuustyössämme mukana olevia – tästä on hyvä jatkaa”, Koivula summaa.

Tutustu Antiloopin vastuullisuusraporttiin 2025 tästä.