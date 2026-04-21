Sakset seis! Sosiaalipalvelujen puolustajat osoittivat mieltä Helsingissä
21.4.2026 12:02:54 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 21.4. Helsingissä koordinoimaan sosiaalipalveluita puolustavaan mielenilmaukseen osallistui yli 20 järjestöä, alan työntekijöitä, sosiaalipalvelujen käyttäjiä sekä muita huolestuneita kansalaisia. Poliisin arvion mukaan paikalla oli 500–600 mielenosoittajaa.
Talentian mielenilmauksen kanssa samaan aikaan SOSTE koordinoi hyvinvointileikkauksia vastustavan mielenilmauksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumassa kuultiin yhteisiä puheenvuoroja.
- Lämmin kiitos kaikille osallistujille. Yhdessä välitimme hallitukselle kehysriihineuvotteluihin vahvan viestin siitä, että sosiaalipalvelut ovat yhteiskunnan turvaverkko, välttämätön osa sen toimintaa. Sosiaalipalveluista leikkaaminen ei ole säästö, vaan vakava virhe, joka lisää kustannuksia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Mielenilmauksella vastustettiin hallituksen suunnittelemia 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalihuollon palveluihin. Sosiaalihuollosta on leikattu poikkeuksellisen paljon viime vuosina. Uudet leikkaukset uhkaavat syventää alan ahdinkoa.
Hallitus uudistaa parhaillaan sosiaalihuoltolakia. Viime perjantaina 17.4. esitellyssä lakiluonnoksessa on Talentian tavoitteiden mukaisia yksityiskohtia, mutta kokonaisuutena esitetyt muutokset heikentäisivät sosiaalipalvelujen laatua, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta sekä alan työn edellytyksiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Karsio
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
MUISTUTUS: Mielenilmaus sosiaalipalvelujen puolesta tänään klo 8–11 Helsingissä21.4.2026 06:02:00 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee noin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalipalveluihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry järjestää SOSTEn mielenosoituksen kanssa samaan aikaan 21.4. klo 8–11 Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumat koordinoidaan yhdessä, ja niissä kuullaan yhteisiä puheenvuoroja.
Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla – mielenilmaus sosiaalipalvelujen puolesta 21.4. Helsingissä20.4.2026 11:25:13 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee noin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalipalveluihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry järjestää SOSTEn mielenosoituksen kanssa samaan aikaan 21.4. klo 8–11 Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumat koordinoidaan yhdessä, ja niissä kuullaan yhteisiä puheenvuoroja.
Talentian ensireaktio hallituksen sosiaalihuoltolain luonnoksesta: Kiitämme asiakasmitoituksesta, mutta vakavasti varoitamme sosiaalihuollon laadun ja yhdenvertaisuuden heikkenemisestä17.4.2026 16:38:12 EEST | Tiedote
Hallituksen esitysluonnos sosiaalihuoltolain uudistamisesta pitää sisällään Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tavoitteiden mukaisia muutoksia. Talentian ajama asiakasmitoitus sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkaisiin toteutuisi esityksessä erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden osalta 47 asiakkaan mitoituksella, lastensuojelun asiakasmitoituksen säilyessä ennallaan 30 asiakkaassa.
MUISTUTUS: Median taustatilaisuus sosiaalihuollon leikkauksista tänään 16.4. klo 14.30–15.1516.4.2026 06:14:00 EEST | Tiedote
Hallitus suunnittelee 100 miljoonan euron säästöjä sosiaalihuollon palveluvalikoimaan. Sosiaalipalveluista säästäminen ei kuitenkaan poista ihmisten vaikeuksia, vaan siirtää niitä eteenpäin ja kasvattaa kustannuksia pitkällä aikavälillä.
Talentian selvitys: Vastavalmistuneet sosiaalityöntekijät ja sosionomit ovat vaarassa uupua15.4.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Lähes 40 prosenttia vastavalmistuneista sosiaalialan ammattilaisista kertoo olleensa jaksamisongelmien takia yhteydessä työterveyshuoltoon. Asia selviää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2025 -selvityksestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme