Sakset seis! Sosiaalipalvelujen puolustajat osoittivat mieltä Helsingissä

MUISTUTUS: Mielenilmaus sosiaalipalvelujen puolesta tänään klo 8–11 Helsingissä 21.4.2026 06:02:00 EEST | Tiedote

Hallitus valmistelee noin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalipalveluihin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry järjestää SOSTEn mielenosoituksen kanssa samaan aikaan 21.4. klo 8–11 Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenosoituksen niin ikään Snellmanninaukiolla. Tapahtumat koordinoidaan yhdessä, ja niissä kuullaan yhteisiä puheenvuoroja.