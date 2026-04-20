Pysy ajan tasalla lainvalmistelusta – Lakitutkan uusi Hakuvahti on täällä
21.4.2026 11:54:11 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Hakuvahdin ansiosta itselle tärkeiden lakihankkeiden seuraaminen on helppoa, kun sähköpostiin kilahtaa automaattisesti tieto uusista asiakirjoista. Lainvalmistelun asiakirjat löytyvät Lakitutkassa kätevästi yhdestä paikasta.
Turun yliopistossa kehitetty Lakitutka kokoaa lainvalmisteluun liittyvät asiakirjat helposti yhteen paikkaan. Lakitutkan avulla voi tutkia lausunto- ja valtiopäiväasiakirjoja helposti verkossa.
Lakitutkasta löytyy asiakirjoja 1970-luvulta nykyhetkeen. Palveluun tuodaan säännöllisesti uusia asiakirjoja, kuten hallituksen esityksiä, lausuntoja ja muita lainvalmistelun keskeisiä dokumentteja.
Jotta tärkeät päivitykset eivät jäisi huomaamatta, palveluun on nyt lisätty uusi ominaisuus: Hakuvahti.
Hakuvahdin avulla voit tilata päivittäisiä sähköposti-ilmoituksia uusista asiakirjoista, jotka vastaavat juuri sinun kiinnostuksen kohteitasi. Sen sijaan, että kävisit palvelussa tarkistamassa päivityksiä, saat tärkeimmät tiedot nyt suoraan sähköpostiisi.
Hakuvahdin voi räätälöidä vastaamaan omia tarpeita rajaamalla hakusanoilla, kun haluat seurata tiettyä lakihanketta, aihealuetta tai termiä. Lisäksi hakutuloksia voi suodattaa asiakirjatyypin mukaan, keskittyen esimerkiksi lausuntoihin tai hallituksen esityksiin.
Näin otat Hakuvahdin käyttöön:
- Tee tilaus Hakuvahdissa
- Saat sähköpostiisi tilausilmoituksen
- Vahvista tilaus tilauskoodilla
Käyttöönoton jälkeen vastaanotat päivittäisiä sähköposti-ilmoituksia uusista asiakirjoista, jotka vastaavat valitsemiasi hakuehtoja. Voit hallita tilaustasi helposti myös myöhemmin, sillä tilauskoodi sisältyy kaikkiin Hakuvahdin lähettämiin sähköposteihin.
Hakuvahdin avulla pysyt ajan tasalla ilman ylimääräistä vaivaa. Olitpa sitten töissä lainsäädännön parissa, haluat seurata tiettyä aihealuetta tai muuten pysyä ajan tasalla lainvalmistelusta. Hakuvahti auttaa sinua löytämään olennaisen oikeaan aikaan. Ota siis Lakitutka tehokkaaseen käyttöön.
Hakuvahti tuo lainvalmistelun suoraan luoksesi – juuri sinun ehdoillasi. Antoisia löytöjä Hakuvahdin parissa!
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
