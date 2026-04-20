Turun yliopisto

Pysy ajan tasalla lainvalmistelusta – Lakitutkan uusi Hakuvahti on täällä

21.4.2026 11:54:11 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Hakuvahdin ansiosta itselle tärkeiden lakihankkeiden seuraaminen on helppoa, kun sähköpostiin kilahtaa automaattisesti tieto uusista asiakirjoista. Lainvalmistelun asiakirjat löytyvät Lakitutkassa kätevästi yhdestä paikasta. 

Lakitutkan hakuvahti pitää lainvalmistelua silmällä puolestasi.

Turun yliopistossa kehitetty Lakitutka kokoaa lainvalmisteluun liittyvät asiakirjat helposti yhteen paikkaan. Lakitutkan avulla voi tutkia lausunto- ja valtiopäiväasiakirjoja helposti verkossa.

Lakitutkasta löytyy asiakirjoja 1970-luvulta nykyhetkeen. Palveluun tuodaan säännöllisesti uusia asiakirjoja, kuten hallituksen esityksiä, lausuntoja ja muita lainvalmistelun keskeisiä dokumentteja. 

Jotta tärkeät päivitykset eivät jäisi huomaamatta, palveluun on nyt lisätty uusi ominaisuus: Hakuvahti.

Hakuvahdin avulla voit tilata päivittäisiä sähköposti-ilmoituksia uusista asiakirjoista, jotka vastaavat juuri sinun kiinnostuksen kohteitasi. Sen sijaan, että kävisit palvelussa tarkistamassa päivityksiä, saat tärkeimmät tiedot nyt suoraan sähköpostiisi.

Hakuvahdin voi räätälöidä vastaamaan omia tarpeita rajaamalla hakusanoilla, kun haluat seurata tiettyä lakihanketta, aihealuetta tai termiä. Lisäksi hakutuloksia voi suodattaa asiakirjatyypin mukaan, keskittyen esimerkiksi lausuntoihin tai hallituksen esityksiin.

Näin otat Hakuvahdin käyttöön:

  1. Tee tilaus Hakuvahdissa
  2. Saat sähköpostiisi tilausilmoituksen
  3. Vahvista tilaus tilauskoodilla

Käyttöönoton jälkeen vastaanotat päivittäisiä sähköposti-ilmoituksia uusista asiakirjoista, jotka vastaavat valitsemiasi hakuehtoja. Voit hallita tilaustasi helposti myös myöhemmin, sillä tilauskoodi sisältyy kaikkiin Hakuvahdin lähettämiin sähköposteihin.

Hakuvahdin avulla pysyt ajan tasalla ilman ylimääräistä vaivaa. Olitpa sitten töissä lainsäädännön parissa, haluat seurata tiettyä aihealuetta tai muuten pysyä ajan tasalla lainvalmistelusta. Hakuvahti auttaa sinua löytämään olennaisen oikeaan aikaan. Ota siis Lakitutka tehokkaaseen käyttöön.

Hakuvahti tuo lainvalmistelun suoraan luoksesi – juuri sinun ehdoillasi. Antoisia löytöjä Hakuvahdin parissa!

Lakitutka 

Avainsanat

turun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Historialliset lehtiaineistot tarkentavat aikaisempia tietoja Suomen eliölajiston levinneisyydestä16.4.2026 09:24:52 EEST | Tiedote

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin Suomen eliölajistossa tapahtuneita muutoksia 1800-luvulta 1900-luvulle. Digitoitujen sanomalehtiaineistojen avulla tutkijat saivat selville, että esimerkiksi hirvi, supikoira ja harmaahaikara ovat olleet Suomessa laajemmalle levinneitä kuin aiemmin on tiedetty. Turun yliopiston historioitsijoiden ja biodiversiteettitutkijoiden yhteistyönä syntynyt uusi tutkimus avaa mahdollisuuksia ymmärtää eliölajistossa tapahtuvia muutoksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
