Helsinki etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä
21.4.2026 12:38:38 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Järjestämme torstaina 7. toukokuuta infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki Helsingin perhehoidosta kiinnostuneet.
Esittelemme tilaisuudessa perhehoidon eri toimintamuotoja kuten sijaisvanhemmuutta sekä tuki- ja vastaanottoperhetoimintaa.
Tilaisuudessa on paikan päällä myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta perhehoidon polustaan ja kokemuksistaan.
Infotilaisuus järjestetään torstaina 7.5. klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A). Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tulee tehdä keskiviikkoon 6.5. klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi
Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi
Perhehoitajana voivat toimia niin sinkut, pariskunnat kuin lapsiperheetkin. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta. Me annamme valmennusta ja kuljemme perhehoitajan rinnalla.
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua:
- tukiperheeksi viikonlopun ajaksi
- sijaisperheen lomasijaiseksi
- työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
- kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana
Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt
Helsingin perhehoito
Anu Turri, perhehoidon päällikkö
anu.turri@hel.fi, puh. 050 3289983
Tukiperheiden haastattelupyynnöt
Teemu Tuominen, lapsiperhepalvelujen päällikkö
teemu.tuominen@hel.fi, puh. 040 5637851
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Mediakutsu: Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet – tule tutustumaan tiloihin16.4.2026 13:35:15 EEST | Kutsu
Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet Malmin hautausmaan alueelle. Tilat otetaan käyttöön 4. toukokuuta.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 14.4. kokouksen päätöstiedote14.4.2026 20:11:00 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 14. huhtikuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 14.4. kokouksen ennakkotiedote10.4.2026 15:11:53 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 14. huhtikuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa hankintoja ja omavalvontaohjelmaa vuosille 2026–2029.
Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under påsken30.3.2026 13:01:40 EEST | Pressmeddelande
Helsingforsborna får de social- och hälsovårdstjänster de behöver även under påsken.
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut pääsiäisenä30.3.2026 13:01:40 EEST | Tiedote
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös pääsiäisenä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme