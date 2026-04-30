Inbjudan och meddelande: Konstnärskollektivet nabbteeri bjuder in att se på livet på ett annat sätt – pressträff fredag 8.5.2026 kl. 10 på Österbottens museum

INBJUDAN TILL MEDIERNA

Välkommen på pressträff för utställningen nabbteeri: Asätarnas trädgård fredag 8.5.2026 kl. 10 på Österbottens museum, adress Museigatan 3, 65100 Vasa.

Närvarande på pressträffen är konstnärerna i nabbteeri, Janne Nabb och Maria Teeri samt utställningschef Maaria Salo och amanuens Janna Sirén från Vasas museer.

Välkommen på utställningens vernissage fredag 8.5 kl. 18-20 på Österbottens museum.

Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasa museer, tfn +358 40 3537 377, maaria.salo@vaasa.fi

Det går att komma överens om intervjuer efter pressträffen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/LYL1xt2a1Je9AJYN

MEDDELANDE

Konstnärskollektivet nabbteeri bjuder in att se på livet på ett annat sätt – i Asätarnas trädgård står insekterna i centrum

Separatutställningen av nabbteeri som i maj 2026 öppnar på Österbottens museum lyfter fram insekter, ryggradslösa djur och upphittade material i centrum av konsten. I helheten som byggs upp av experimentella installationer reflekterar konstnärskollektivet över gränserna för människocentrering, den ekologiska omställningen och acceptansen för sådant som är främmande.

Konstnärskollektivet nabbteeri med två av regionens betydande samtidskonstnärer, är känt nationellt och internationellt för sitt experimentella och ekologiskt inriktade arbetssätt. Kollektivet, som arbetar i Övermark i Närpes, består av Janne Nabb (f. 1984) och Maria Teeri (f. 1985). Sommarutställningen på Österbottens museum består av rumsliga installationer som kombinerar digital teknik, traditionellt hantverk, trädgårdsskötsel samt upphittade och återvunna material.

Kärnan i utställningen är den expansiva installationen sköra mutanter (2020/2026), där gamla diaprojektorer, hundratals diabilder och insamlade döda insekter skapar en rumslig helhet av rörliga ljus, färger och skuggor. I fokus för uppmärksamheten lyfts insekter och annat ryggradslöst liv fram som reliker, i vitriner och i fotomontage.

Helheten byggs upp av tre omfattande installationer: jag tänker på de ryggradslösa (2017/2026) kombinerar en videoessä med ryor gjorda för pälsängerns larver, en plastätares gångar på skärmar av skumplast samt akvareller fulla med hål. Verket vad som än lever böjer sig ner (2023/2026) förenar videodagböcker, 3D-animeringar, poetisk text och återvunna textilier som färgas av det orangea ljus som filtreras in i utställningsrummet.

Det senaste verket asätarnas trädgård är en platsspecifik installation som har skapats på museets innergård. I låga bassänger får miniträdgårdar, upphittade material och lokala växter leva enligt naturens villkor mitt i stadsrummet.

Ett fyrhändigt konstnärskollektiv

Konstskapande och skötsel av den egna trädgården är nära sammanflätade i nabbteeris arbete. Under det senaste decenniet har konstnärskollektivet undersökt alternativa sätt att konsumera, till exempel genom att låna, samla, dyka i sopor och leva på bortkastade ting, som ett sätt att föreställa sig tiden efter fossilekonomin. Verken använder ett nekropastoralt tankesätt, där naturen skildras genom död och förfall, vilket bryter mot den traditionella bilden av naturen som vacker och idyllisk.

nabbteeri, som kallar sig ett fyrhändigt konstnärskollektiv, hör till pionjärerna inom sin generations ekologiskt orienterade experimentella konst. Under de senaste åren har de byggt upp en kult kring ryggradslöshet. I nabbteeris verk får det människocentrerade perspektivet ge vika för en artrik natur som är närvarande överallt.

Konstnärskollektivets samarbete började 2008. År 2014 tilldelades nabbteeri priset Årets unga konstnär och 2019 representerade de Finland i den Nordiska paviljongen vid Venedigbiennalen i utställningen Väderprognos för framtiden. Utställningen visades också senare på Kuntsi museum för modern konst. Färgfabriken i Stockholm presenterade nabbteeris arbete 2023, och deras platsspecifika verk en lämplig värd visades som en del av den senaste Helsingforsbiennalen på Skanslandet 2025. Konstnärskollektivets arbete stöds av Alfred Kordelins stiftelse samt Konestiftelsen. Utställningen har dessutom fått stöd av Bröderna Gröndahls Stiftelse och Museiverket.

Utställningen visas på Österbottens museum 9.5–20.9.2026. I samband med utställningen ordnar museet en konstnärsträff samt en plantbytardag lördag 23.5. För Nabbteeri är trädgårdsarbete en form av visuell kultur. Konstnärerna är på plats kl. 11–15 för att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter av växter, odling samt av att förena konst och trädgårdsarbete. Under visningen med start kl. 15.15 berättar konstnärerna mer ingående om verken som finns i utställningen.

Varmt välkommen till öppen vernissage av nabbteeris utställning Asätarnas trädgård på Österbottens museum fredagen den 8 maj kl. 18–20.