Ainutlaatuinen paikkasidonnainen taidenäyttely avautuu Ylimarkussa kesällä 2026
21.4.2026 15:21:36 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Ylimarkun kylässä avautuu heinäkuussa 2026 poikkeuksellinen taidenäyttely, kun The Hidden Spots valtaa sata vuotta vanhan, pitkään tyhjillään olleen talon. Näyttely on avoinna 4.7.–2.8.2026 ja se toteutetaan osana Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa.
The Hidden Spots kutsuu tutkimaan vanhaa taloa, muistoja ja piiloon jääneitä tarinoita Pohjanmaalla. Paikkasidonnainen näyttely levittäytyy talon huoneisiin ja kannustaa kävijöitä vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Teokset johdattavat etsimään tilaan kätkeytyneitä, unohdettuja ja näkymättömiä kerrostumia. Talossa aika tuntuu pysähtyneen: esineet ja rakenteet kantavat mukanaan siellä eläneiden ihmisten jälkiä.
Näyttelyn ovat toteuttaneet Pohjanmaalla asuvat ja työskentelevät kansainväliset taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain. He ovat työskennelleet yhdessä Black Box Genesis -ryhmänä vuodesta 2018 ja taiteilijaduona vuodesta 2023.
Kaksikko toteutti näyttelyn samassa paikassa jo viime vuonna kolmena viikonloppuna. Tänä kesänä kokonaisuus laajenee kuukauden mittaiseksi näyttelyksi, jota täydennetään uusilla teoksilla ja tarinoilla yhteistyössä äänitaiteilija Stefan Backasin kanssa. Näyttelyn yhteydessä järjestetään avajaisten lisäksi myös työpajoja.
Osa monitieteistä projektia
The Hidden Spots on osa monitieteistä projektia What is Left in the Temple of Memory, jossa tarkastellaan ajan, muistin ja tilan suhdetta hylätyissä ympäristöissä. Teokset käsittelevät havaintoa, muutosta ja katoavaisuutta: sitä, mikä säilyy ja mikä häviää. Taidenäyttely nähdään 4.7–2.8.2026 osoitteessa Dermossvägen 20, 64610 Ylimarkku. Taiteilijat ovat paikalla näyttelyn aukioloaikoina keskiviikosta torstaihin klo 12–17 ja perjantaista sunnuntaihin klo 12-18.
Tämänvuotinen näyttely on osa Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa. Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona Vaasan museot edistää alueensa taidetta ja kulttuuriympäristöä sekä kehittää niiden esittämisen tapoja.
Hasaj ja Gelain työskentelevät monitieteisesti muun muassa installaation, videon, kuvanveiston, paikkasidonnaisen ja interaktiivisen taiteen sekä runouden parissa. Heidän teoksensa tarkastelevat muistia, kehollisuutta, tilallisuutta ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Parhaillaan he kehittävät hanketta, joka edistää nyky- ja julkista taidetta maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla.
Projekti on saanut tukea Taiteen edistämiskeskukselta, Svensk-Österbottniska Samfundetilta ja Svenska kulturfondenilta ja Suomen kulttuurirahastolta. Taiteilijat kiittävät yhteistyöstä talon omistajia Roger Palmroosia ja Camilla Ågrenia.
Aluetaideamanuenssi Silvia Rinne, Vaasan museot, p. +358406213046, silvia.rinne@vaasa.fi
Taiteilija Valentina Gelain, p. +358452596546, team@blackboxgenesis.com
Taiteilija Bekim Hasaj, p. +358452596926, team@blackboxgenesis.com
Taiteilijat ovat tavattavissa Ylimarkussa haastatteluita varten.
Talon omistaja Camilla Ågren, p. +358 40 7602188, camilla.agren@svensigg.fi
Unik platsspecifik konstutställning öppnas i Övermark sommaren 202621.4.2026 15:21:44 EEST | Tiedote
I byn Övermark öppnas en exceptionell konstutställning i juli 2026 när The Hidden Spots intar ett hundraårigt hus som länge har stått tomt. Utställningen är öppen 4.7–2.8.2026 och förverkligas som en del av Vasas museers regionala konstmuseiverksamhet.
Fiske förbjuds igen utanför Vasa under tiden 20.4–20.520.4.2026 16:03:07 EEST | Pressmeddelande
Nästan hela Södra Stadsfjärden och de sund som leder till den samt Metviken fredas igen från fiske under tiden 20.4–20.5.2026. Fiskeförbudet på en månad har förlagts till abborrens lektid och med det strävar man efter att återuppliva abborrstammen, som försvagats under de senaste åren. Fiskeförbudet som utfärdats av staden och Livskraftscentralen gäller allt fiske.
Kalastus kielletään jälleen Vaasan edustalla 20.4.–20.5.20.4.2026 16:02:38 EEST | Tiedote
Lähes koko Eteläinen kaupunginselkä ja sinne johtavat salmet sekä Onkilahti rauhoitetaan jälleen kalastuksesta 20.4.-20.5.2026 väliseksi ajaksi. Kuukauden kalastuskielto on ajoitettu ahvenen kutuaikaan ja sillä pyritään elvyttämään viime vuosien aikana heikentynyttä ahvenkantaa. Kaupungin ja Elinvoimakeskuksen asettama kalastuskielto koskee kaikkea kalastusta.
Sommargågatan öppnar igen i centrum20.4.2026 12:54:18 EEST | Pressmeddelande
Sommargågatan har fått positiv respons från både företagare och kunder under tidigare år. Därför öppnas det en sommargågata i centrum även denna sommar, på samma gatuavsnitt mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan på Hovrättsesplanaden som tidigare.
Kesäkävelykatu avautuu jälleen keskustaan20.4.2026 12:52:44 EEST | Tiedote
Aiempina vuosina järjestetty kesäkävelykatu on kerännyt positiivista palautetta yrittäjiltä ja asiakkailta. Tämän myötä kesäkävelykatu avataan myös tulevana kesänä. Sijainti on tuttuun tapaan Hovioikeudenpuistikolla, Kirkkopuistikon ja Raastuvankadun välisellä katuosuudella.
