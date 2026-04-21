Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ainutlaatuinen paikkasidonnainen taidenäyttely avautuu Ylimarkussa kesällä 2026

21.4.2026 15:21:36 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Ylimarkun kylässä avautuu heinäkuussa 2026 poikkeuksellinen taidenäyttely, kun The Hidden Spots valtaa sata vuotta vanhan, pitkään tyhjillään olleen talon. Näyttely on avoinna 4.7.–2.8.2026 ja se toteutetaan osana Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa.

Bekim Hasaj ja Valentina Gelain: The Hidden Spots. Kuva: Valentina Gelain.
Bekim Hasaj ja Valentina Gelain: The Hidden Spots. Kuva: Valentina Gelain.

The Hidden Spots kutsuu tutkimaan vanhaa taloa, muistoja ja piiloon jääneitä tarinoita Pohjanmaalla. Paikkasidonnainen näyttely levittäytyy talon huoneisiin ja kannustaa kävijöitä vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Teokset johdattavat etsimään tilaan kätkeytyneitä, unohdettuja ja näkymättömiä kerrostumia. Talossa aika tuntuu pysähtyneen: esineet ja rakenteet kantavat mukanaan siellä eläneiden ihmisten jälkiä.

Näyttelyn ovat toteuttaneet Pohjanmaalla asuvat ja työskentelevät kansainväliset taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain. He ovat työskennelleet yhdessä Black Box Genesis -ryhmänä vuodesta 2018 ja taiteilijaduona vuodesta 2023.

Kaksikko toteutti näyttelyn samassa paikassa jo viime vuonna kolmena viikonloppuna. Tänä kesänä kokonaisuus laajenee kuukauden mittaiseksi näyttelyksi, jota täydennetään uusilla teoksilla ja tarinoilla yhteistyössä äänitaiteilija Stefan Backasin kanssa. Näyttelyn yhteydessä järjestetään avajaisten lisäksi myös työpajoja.

Osa monitieteistä projektia

The Hidden Spots on osa monitieteistä projektia  What is Left in the Temple of Memory, jossa tarkastellaan ajan, muistin ja tilan suhdetta hylätyissä ympäristöissä. Teokset käsittelevät havaintoa, muutosta ja katoavaisuutta: sitä, mikä säilyy ja mikä häviää. Taidenäyttely nähdään 4.7–2.8.2026 osoitteessa Dermossvägen 20, 64610 Ylimarkku. Taiteilijat ovat paikalla näyttelyn aukioloaikoina keskiviikosta torstaihin klo 12–17 ja perjantaista sunnuntaihin klo 12-18.

Tämänvuotinen näyttely on osa Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa. Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona Vaasan museot edistää alueensa taidetta ja kulttuuriympäristöä sekä kehittää niiden esittämisen tapoja. 

Hasaj ja Gelain työskentelevät monitieteisesti muun muassa installaation, videon, kuvanveiston, paikkasidonnaisen ja interaktiivisen taiteen sekä runouden parissa. Heidän teoksensa tarkastelevat muistia, kehollisuutta, tilallisuutta ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Parhaillaan he kehittävät hanketta, joka edistää nyky- ja julkista taidetta maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla.

Projekti on saanut tukea Taiteen edistämiskeskukselta, Svensk-Österbottniska Samfundetilta ja Svenska kulturfondenilta ja Suomen kulttuurirahastolta. Taiteilijat kiittävät yhteistyöstä talon omistajia Roger Palmroosia ja Camilla Ågrenia.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasan kaupungin museotvaasan museot

Yhteyshenkilöt

Aluetaideamanuenssi Silvia Rinne, Vaasan museot, p. +358406213046, silvia.rinne@vaasa.fi

Taiteilija Valentina Gelain, p. +358452596546, team@blackboxgenesis.com

Taiteilija Bekim Hasaj, p. +358452596926, team@blackboxgenesis.com

Taiteilijat ovat tavattavissa Ylimarkussa haastatteluita varten.

Talon omistaja Camilla Ågren, p. +358 40 7602188, camilla.agren@svensigg.fi

Kuvat

Bekim Hasaj ja Valentina Gelain: The Hidden Spots. Kuva: Valentina Gelain.
Bekim Hasaj ja Valentina Gelain: The Hidden Spots. Kuva: Valentina Gelain.
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
