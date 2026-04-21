Ainutlaatuinen paikkasidonnainen taidenäyttely avautuu Ylimarkussa kesällä 2026

The Hidden Spots kutsuu tutkimaan vanhaa taloa, muistoja ja piiloon jääneitä tarinoita Pohjanmaalla. Paikkasidonnainen näyttely levittäytyy talon huoneisiin ja kannustaa kävijöitä vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Teokset johdattavat etsimään tilaan kätkeytyneitä, unohdettuja ja näkymättömiä kerrostumia. Talossa aika tuntuu pysähtyneen: esineet ja rakenteet kantavat mukanaan siellä eläneiden ihmisten jälkiä.

Näyttelyn ovat toteuttaneet Pohjanmaalla asuvat ja työskentelevät kansainväliset taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain. He ovat työskennelleet yhdessä Black Box Genesis -ryhmänä vuodesta 2018 ja taiteilijaduona vuodesta 2023.

Kaksikko toteutti näyttelyn samassa paikassa jo viime vuonna kolmena viikonloppuna. Tänä kesänä kokonaisuus laajenee kuukauden mittaiseksi näyttelyksi, jota täydennetään uusilla teoksilla ja tarinoilla yhteistyössä äänitaiteilija Stefan Backasin kanssa. Näyttelyn yhteydessä järjestetään avajaisten lisäksi myös työpajoja.

Osa monitieteistä projektia

The Hidden Spots on osa monitieteistä projektia What is Left in the Temple of Memory, jossa tarkastellaan ajan, muistin ja tilan suhdetta hylätyissä ympäristöissä. Teokset käsittelevät havaintoa, muutosta ja katoavaisuutta: sitä, mikä säilyy ja mikä häviää. Taidenäyttely nähdään 4.7–2.8.2026 osoitteessa Dermossvägen 20, 64610 Ylimarkku. Taiteilijat ovat paikalla näyttelyn aukioloaikoina keskiviikosta torstaihin klo 12–17 ja perjantaista sunnuntaihin klo 12-18.

Tämänvuotinen näyttely on osa Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa. Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona Vaasan museot edistää alueensa taidetta ja kulttuuriympäristöä sekä kehittää niiden esittämisen tapoja.

Hasaj ja Gelain työskentelevät monitieteisesti muun muassa installaation, videon, kuvanveiston, paikkasidonnaisen ja interaktiivisen taiteen sekä runouden parissa. Heidän teoksensa tarkastelevat muistia, kehollisuutta, tilallisuutta ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Parhaillaan he kehittävät hanketta, joka edistää nyky- ja julkista taidetta maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla.

Projekti on saanut tukea Taiteen edistämiskeskukselta, Svensk-Österbottniska Samfundetilta ja Svenska kulturfondenilta ja Suomen kulttuurirahastolta. Taiteilijat kiittävät yhteistyöstä talon omistajia Roger Palmroosia ja Camilla Ågrenia.