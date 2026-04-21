Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
21.4.2026 13:20:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 3- ja 19-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 500 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 21. huhtikuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.4.2029 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 2,875 %
Huutokaupan määrä: 770 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 389 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 100,680 / 2,634 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,80
15.4.2045 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,20 %
Huutokaupan määrä: 730 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 120 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 92,430 / 3,765 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,53
Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
Statskontoret sålde statens skuld i en auktion: resultat21.4.2026 13:20:00 EEST | Pressmeddelande
I auktionen såldes statens 3‑ och 19‑åriga benchmarklån för sammanlagt 1 500 miljoner euro.
