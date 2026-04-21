Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset

21.4.2026 13:20:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote

Jaa

Huutokaupassa myytiin valtion 3- ja 19-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 500 miljoonalla eurolla.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta.

Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 21. huhtikuuta klo 12.30–13.00. 

Huutokaupan tulokset

15.4.2029 erääntyvä laina

Lainan kuponkikorko: 2,875 %

Huutokaupan määrä: 770 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 389 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 100,680 / 2,634 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,80

15.4.2045 erääntyvä laina

Lainan kuponkikorko: 3,20 %

Huutokaupan määrä: 730 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 120  miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 92,430 / 3,765 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,53

Avainsanat

valtionvelkavaltiokonttorivaltion lainanotto

Yhteyshenkilöt

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valtiokonttori

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
