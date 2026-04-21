Unik platsspecifik konstutställning öppnas i Övermark sommaren 2026

The Hidden Spots lockar till att utforska det gamla huset, minnen och historier som hamnat i skymundan i Österbotten. Den platsspecifika utställningen breder ut sig i husets rum och uppmuntrar besökarna att växelverka med miljön. Verken leder till att söka skikt som är dolda, glömda och osynliga i utrymmet. I huset verkar det som om tiden har stannat: föremålen och strukturerna bär med sig spår av människor som har levt där.

Utställningen har förverkligats av de internationella konstnärerna Bekim Hasaj och Valentina Gelain som numera bor och arbetar i Österbotten. De arbetar tillsammans som grupp Black Box Genesis sedan 2018 och som konstnärsduo sedan 2023.

Duon förverkligade utställningen på samma plats redan under tre veckoslut förra året. I sommar utvidgas helheten till en månadslång utställning som i samarbete med ljudkonstnär Stefan Backas kompletteras med nya verk och historier. I anslutning till utställningen ordnas en öppning och verkstäder.

Ingår i det mångsidiga projektet

The Hidden Spots ingår i det mångsidiga projektet What is Left in the Temple of Memory, där relationen mellan tid, minne och rum granskas i övergivna miljöer. Verken behandlar observation, förändring och förgänglighet: vad som förblir och vad som försvinner. Konstutställningen finns 4.7–2.8.2026 på Dermossvägen 20, 64610 Övermark. Konstnärerna är på plats under utställningens öppettider på onsdag och torsdag kl. 12–17 samt mellan fredag och söndag kl. 12–18.

Detta års utställning är en del av Vasas museers regionala konstmuseiverksamhet. Som Österbottens regionala ansvarsmuseum främjar Vasas museer konst och kulturmiljö i sitt område samt utvecklar sätt att förverkliga dem.

Hasaj och Gelain arbetar mångsidigt med bland annat installationer, video, skulpturer, platsspecifik och interaktiv konst samt poesi. Deras verk undersöker minne, kroppslighet, rumsbegrepp och människans relation till sin miljö. Som bäst utvecklar de ett projekt som främjar nutidskonst och offentlig konst på landsbygden och i glesbebyggda områden.

Projektet har fått stöd från Centret för konstfrämjande, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska kulturfonden och Finska kulturfonden. Konstnärerna tackar husägarna Roger Palmroos och Camilla Ågren för samarbetet.