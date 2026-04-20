Annukka Salamalle Kiitos kirjasta -palkinto

23.4.2026 16:15:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Tiedote

Annukka Salama palkittiin Kiitos kirjasta -tunnustuksella kirjastaan Sulamispiste (WSOY, 2025). Palkinto on kirja-alan ammattilaisten tunnustus kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava. Perinteinen palkinto jaettiin Kirjakauppaliiton ja Suomen kirjastoseuran toimesta kirjan juhlapäivänä eli Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. 

Vuoden 2026 Kiitos kirjasta -tunnustuksen saaja Annukka Salama tunnetaan erityisesti rakastetuista nuortenromaaneistaan, jotka ovat villinneet myös kirjasomessa.

Raati perusteli voittajaa sillä, että jo se, että teos saa nuoret lukemaan, on kiitoksen arvoinen asia. Lisäksi kirja nostaa esille ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja, kuten luokkaerot ja seksuaalivähemmistöt. Juoni on koukuttava ja painavatkin aihepiirit on punottu luontevaksi osaksi kokonaisuutta. Teosta kehuttiin erityisesti lukuintoa nostattavana teoksena. Salama on saanut ääniä Kiitos kirjasta -ehdokasasettelussa runsaasti jo aiempina vuosina.

Kiitos kirjasta -palkinto on suomalainen kirjallisuuspalkinto, jota Kirjakauppaliitto ry ja Suomen kirjastoseura ovat jakaneet jo vuodesta 1966. Perinteikäs tunnustuspalkinto annetaan vuosittain kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisen vuoden suomen- tai ruotsinkielinen teos on elävöittänyt kaunokirjallisuutta. Palkinto on kirja-alan asiantuntijoiden kiitos kirjailijalle. Voittajan valitsee kirja-alan asiantuntijoista muodostuva raati saatuihin ehdotuksiin nojaten.

Kirjakauppaliittoa palkintoraadissa edustivat raadin puheenjohtaja, Someron Kirjakaupan kauppias Anna Hurra sekä Pienen kirjapuodin kauppias Katri Tuominen. Suomen kirjastoseuraa palkintoraadissa edustavat Hanna Jarva Oulun kaupunginkirjastolta sekä Anna Kippola Raahen kaupunginkirjastolta.

Vuoden 2026 Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinto jaettiin Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. Seis lukupuutto! -tilaisuuden yhteydessä. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä Eduskuntatalon edustalla.

Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye