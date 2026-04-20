Annukka Salamalle Kiitos kirjasta -palkinto

Annukka Salama palkittiin Kiitos kirjasta -tunnustuksella kirjastaan Sulamispiste (WSOY, 2025). Palkinto on kirja-alan ammattilaisten tunnustus kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava. Perinteinen palkinto jaettiin Kirjakauppaliiton ja Suomen kirjastoseuran toimesta kirjan juhlapäivänä eli Kirjan ja ruusun päivänä 23.4.