Uolevi Raaden kadun ja Käsityöläiskadun risteyksessä tehtävät tietyöt aiheuttavat poikkeuksia liikennejärjestelyihin

21.4.2026 12:58:01 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Kaivokadun saneerausurakka jatkuu Uolevi Raaden kadun ja Käsityöläiskadun risteyksessä. Risteykseen asennetaan väliaikaiset liikennevalot keskiviikosta 22.4. alkaen. Kaupunki suosittelee käyttämään töiden aikana muita reittejä.

Uolevi Raaden kadun ja Käsityöläiskadun risteyksessä otetaan käyttöön väliaikaiset liikennevalot.

Työt sulkevat Käsityöläiskadulta toisen ajokaistan, minkä lisäksi risteyksessä otetaan käyttöön väliaikaiset liikennevalot.

Uolevi Raaden katu pysyy kaksikaistaisena työn ajan Kaivokadun suunnasta ajaville. Ajoneuvojen kääntyminen vasemmalle Uolevi Raaden kadulta Käsityöläiskadulle kielletään. Korvaava ajoyhteys järjestetään Tullikadun kautta avaamalla suljettuna ollut Tullikadun ja Kaivokadun liittymä.

Liikennejärjestelyt otetaan käyttöön keskiviikkona 22.4. ja työ kestää arviolta viikon. Kaupunki suositteleekin käyttämään muita ajoreittejä työn ajan.

Karttakuva Käsityläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liikennejärjestelyistä. Tullikatu avataan kiertotieksi Käsityöläiskadulle suuntautuvalle liikenteelle.
Kuvaan on merkitty sinisellä jalankulun ja pyöräilyn kulkuväylä ja keltaisella varareitti. Punaisella kaivantoalue. Kiertotie Kaivokadulta Käsityöläiskadulle kulkee suljettuna olleen Tullikadun kautta. Risteyksessä on käytössä väliaikaiset liikennevalot ohjaamaan liikennettä.
