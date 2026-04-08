Kaksipyöräisten ajokausi alkoi – onko paperityöt tehty?

22.4.2026 06:11:00 EEST | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote

Jaa

Kevään myötä mopot, moottoripyörät ja sähköiset liikkumisvälineet palaavat liikenteeseen. Ennen ajokauden aloitusta on tärkeää varmistaa ajoneuvon vakuutustilanne. Asia on erityisen kriittinen, jos ajoneuvolle on tehty talviajaksi liikennekäytöstä poisto.

Sähköskootteri pysäköitynä puistossa, penkki ja puita taustalla.
Liikenteeseen on tullut myös erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä. Sähköpotkulautojen lisäksi markkinoilla on esimerkiksi sähköskoottereita ja tehokkaita sähköpyöriä. Kuljettajan on syytä selvittää, tarvitseeko ajoneuvo liikennevakuutuksen.

Keväällä moni ottaa käyttöön ajoneuvon, joka on ollut talven pois liikenteestä.
Paperityöt tulee hoitaa ensin, eli mopot ja moottoripyörät tulee ottaa uudelleen liikennekäyttöön ja varmistaa, että liikennevakuutus on voimassa. Asiat hoituvat helposti vakuutusyhtiöiden ja Traficomin verkkopalveluissa.

Liikenteeseen on tullut myös erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä, jotka uudistetun liikennevakuutuslain myötä tulee vakuuttaa. Sähköpotkulautojen lisäksi markkinoilla on esimerkiksi sähköskoottereita ja tehokkaita sähköpyöriä. Kuljettajan on syytä selvittää, tarvitseeko ajoneuvo liikennevakuutuksen.

- Vakuutuksen tulee olla voimassa ennen liikkeellelähtöä, sillä vahinko voi sattua jo siinä omassa pihassa, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna muistuttaa.

Liikennevakuutettavia ovat kaikki sellaiset moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus enemmän kuin 25 km/h. Sähköavusteisia polkupyöriä ei liikennevakuuteta, vaikka paino olisi yli 25 kg, jos moottorin teho on enintään 250 W. Mikäli tehoja on enemmän, paino ja nopeus ratkaisevat vakuuttamisen. Jos ajoneuvossa on rekisterikilpi, se tulee liikennevakuuttaa. Liikennevakuutuskeskuksen verkkotestin avulla on helppo selvittää, kuuluuko oma ajoneuvo pakollisen liikennevakuutuksen piiriin.

Vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa lainkaan, ja laiminlyönnistä voi seurata merkittäviä maksuja. Vahinkotilanteessa riskit konkretisoituvat, sillä kolarin aiheuttaneen, vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt ajoneuvon omistaja ei saa omista vahingoistaan mitään korvauksia. Muiden korvaukset maksaa Liikennevakuutuskeskus.

- Korvaamme vuosittain satoja liikennevahinkoja, joissa vakuuttamaton ajoneuvo on kolaroinut. Maksamme sivullisille aiheutetut vahingot, mutta ajoneuvon kuljettaja jää itse ilman korvauksia. Vakavissa loukkaantumisissa ja työkyvyttömyydessä korvaukset nousevat jopa satoihin tuhansiin euroihin, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoo.

Avainsanat

vakuutusliikennesähköajoneuvotmopomoottoripyöräliikennevakuutus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna
Eeva Murtolahti. Liikennevakuutuskeskus. Ei julkaisurajoituksia.
Lataa
Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu
Eeva Murtolahti. Liikennevakuutuskeskus. Ei julkaisurajoituksia.
Lataa
Oleg Aryutkin Mostphotos
Lataa

Liikennevakuutuskeskus lyhyesti

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi

OTK, varatuomari Janne Jumppanen on nimitetty Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi 1.7.2026 alkaen. Hänen nimityksensä on osa Vakuutuskeskuksen johtamismallin uudistusta, joka toteutetaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäen siirtyessä eläkkeelle. Uudistuksessa Liikennevakuutuskeskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle nimetään omat toimitusjohtajansa, kun aiemmin niillä oli yhteinen toimitusjohtaja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
