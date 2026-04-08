Kaksipyöräisten ajokausi alkoi – onko paperityöt tehty?
22.4.2026 06:11:00 EEST | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
Kevään myötä mopot, moottoripyörät ja sähköiset liikkumisvälineet palaavat liikenteeseen. Ennen ajokauden aloitusta on tärkeää varmistaa ajoneuvon vakuutustilanne. Asia on erityisen kriittinen, jos ajoneuvolle on tehty talviajaksi liikennekäytöstä poisto.
Keväällä moni ottaa käyttöön ajoneuvon, joka on ollut talven pois liikenteestä.
Paperityöt tulee hoitaa ensin, eli mopot ja moottoripyörät tulee ottaa uudelleen liikennekäyttöön ja varmistaa, että liikennevakuutus on voimassa. Asiat hoituvat helposti vakuutusyhtiöiden ja Traficomin verkkopalveluissa.
Liikenteeseen on tullut myös erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä, jotka uudistetun liikennevakuutuslain myötä tulee vakuuttaa. Sähköpotkulautojen lisäksi markkinoilla on esimerkiksi sähköskoottereita ja tehokkaita sähköpyöriä. Kuljettajan on syytä selvittää, tarvitseeko ajoneuvo liikennevakuutuksen.
- Vakuutuksen tulee olla voimassa ennen liikkeellelähtöä, sillä vahinko voi sattua jo siinä omassa pihassa, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna muistuttaa.
Liikennevakuutettavia ovat kaikki sellaiset moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus enemmän kuin 25 km/h. Sähköavusteisia polkupyöriä ei liikennevakuuteta, vaikka paino olisi yli 25 kg, jos moottorin teho on enintään 250 W. Mikäli tehoja on enemmän, paino ja nopeus ratkaisevat vakuuttamisen. Jos ajoneuvossa on rekisterikilpi, se tulee liikennevakuuttaa. Liikennevakuutuskeskuksen verkkotestin avulla on helppo selvittää, kuuluuko oma ajoneuvo pakollisen liikennevakuutuksen piiriin.
Vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa lainkaan, ja laiminlyönnistä voi seurata merkittäviä maksuja. Vahinkotilanteessa riskit konkretisoituvat, sillä kolarin aiheuttaneen, vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt ajoneuvon omistaja ei saa omista vahingoistaan mitään korvauksia. Muiden korvaukset maksaa Liikennevakuutuskeskus.
- Korvaamme vuosittain satoja liikennevahinkoja, joissa vakuuttamaton ajoneuvo on kolaroinut. Maksamme sivullisille aiheutetut vahingot, mutta ajoneuvon kuljettaja jää itse ilman korvauksia. Vakavissa loukkaantumisissa ja työkyvyttömyydessä korvaukset nousevat jopa satoihin tuhansiin euroihin, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoo.
Yhteyshenkilöt
Antti TuulensuukorvauspäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4671antti.tuulensuu@vakuutuskeskus.fi
Lauri LinnaVakuutuspäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4591lauri.linna@vakuutuskeskus.fi
Riikka Luomanpääviestinnän asiantuntija, LiikennevakuutuskeskusPuh:040 922 5586riikka.luomanpaa@vakuutuskeskus.fi
Liikennevakuutuskeskus lyhyesti
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi
Lue lisää julkaisijalta Liikennevakuutuskeskus
Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi8.4.2026 10:23:32 EEST | Tiedote
OTK, varatuomari Janne Jumppanen on nimitetty Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtajaksi 1.7.2026 alkaen. Hänen nimityksensä on osa Vakuutuskeskuksen johtamismallin uudistusta, joka toteutetaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäen siirtyessä eläkkeelle. Uudistuksessa Liikennevakuutuskeskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle nimetään omat toimitusjohtajansa, kun aiemmin niillä oli yhteinen toimitusjohtaja.
Vakuuttamattomasta ajoneuvosta pahimmillaan tuhansien eurojen lasku, helppo muistisääntö auttaa5.3.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Jos liikennevakuutettava rekisteröity ajoneuvo on pitkään ilman vakuutusta, seurauksena voi olla jopa yli kymmenen tuhannen euron maksu. Useimmin vakuuttamattomuusaika on kuitenkin vain muutamia päiviä, jolloin maksukin jää alle sadan euron. Vuonna 2025 vakuuttamattomuusmaksu määrättiin yli 30 000 ajoneuvolle.
Vältä sudenkuopat autokaupoilla – sekä ostajalla että myyjällä riski ylimääräisiin maksuihin24.2.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Ajoneuvon vaihtaessa omistajaa on oltava tarkkana, ettei joudu maksamaan turhia ylimääräisiä maksuja. Jos liikennevakuutus unohtuu, seurauksena on vakuuttamattomuusmaksu, eli maksu ajalta, jolloin ajoneuvolla ei ole ollut vakuutusta. Laiminlyönti on usein vahinko, ja johtuu siitä, että vakuutus on otettu liian myöhään.
Tutkimus: Sähköautojen onnettomuusriski hieman polttomoottoriautoja pienempi9.2.2026 06:10:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan täyssähköautoilla ajetaan hieman vähemmän loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia kuin polttomoottoriautoilla. Teknologian kehityksestä huolimatta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien riski ei kuitenkaan ole Suomessa kymmenessä vuodessa pienentynyt.
Taas kyseenalainen ennätys liikenteessä5.2.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja tavattiin liikenteessä viime vuonna ennätysmäärä, yli 4100 ajoneuvoa. Kiinni jääneille voi rapsahtaa iso lisälasku sekä ajoneuvoveron että vakuutusmaksujen osalta. Ajoneuvo tulee ottaa takaisin liikennekäyttöön, ennen kuin sillä voi lähteä ajamaan.
