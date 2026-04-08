Kaksipyöräisten ajokausi alkoi – onko paperityöt tehty?

Keväällä moni ottaa käyttöön ajoneuvon, joka on ollut talven pois liikenteestä.

Paperityöt tulee hoitaa ensin, eli mopot ja moottoripyörät tulee ottaa uudelleen liikennekäyttöön ja varmistaa, että liikennevakuutus on voimassa. Asiat hoituvat helposti vakuutusyhtiöiden ja Traficomin verkkopalveluissa.

Liikenteeseen on tullut myös erilaisia sähköisiä liikkumisvälineitä, jotka uudistetun liikennevakuutuslain myötä tulee vakuuttaa. Sähköpotkulautojen lisäksi markkinoilla on esimerkiksi sähköskoottereita ja tehokkaita sähköpyöriä. Kuljettajan on syytä selvittää, tarvitseeko ajoneuvo liikennevakuutuksen.

- Vakuutuksen tulee olla voimassa ennen liikkeellelähtöä, sillä vahinko voi sattua jo siinä omassa pihassa, Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna muistuttaa.

Liikennevakuutettavia ovat kaikki sellaiset moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus enemmän kuin 25 km/h. Sähköavusteisia polkupyöriä ei liikennevakuuteta, vaikka paino olisi yli 25 kg, jos moottorin teho on enintään 250 W. Mikäli tehoja on enemmän, paino ja nopeus ratkaisevat vakuuttamisen. Jos ajoneuvossa on rekisterikilpi, se tulee liikennevakuuttaa. Liikennevakuutuskeskuksen verkkotestin avulla on helppo selvittää, kuuluuko oma ajoneuvo pakollisen liikennevakuutuksen piiriin.

Vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa lainkaan, ja laiminlyönnistä voi seurata merkittäviä maksuja. Vahinkotilanteessa riskit konkretisoituvat, sillä kolarin aiheuttaneen, vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt ajoneuvon omistaja ei saa omista vahingoistaan mitään korvauksia. Muiden korvaukset maksaa Liikennevakuutuskeskus.

- Korvaamme vuosittain satoja liikennevahinkoja, joissa vakuuttamaton ajoneuvo on kolaroinut. Maksamme sivullisille aiheutetut vahingot, mutta ajoneuvon kuljettaja jää itse ilman korvauksia. Vakavissa loukkaantumisissa ja työkyvyttömyydessä korvaukset nousevat jopa satoihin tuhansiin euroihin, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoo.

