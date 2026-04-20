Atenan kesän ja syksyn 2026 kirjavalikoima julkaistu
23.4.2026 09:00:00 EEST | Atena | Tiedote
Atenan kesän ja syksyn kirjakattaus on tulvillaan kiinnostavia elämäntarinoita, historian käännekohtia ja ihmissuhteiden kipupisteitä sekä ideoita hyvinvoinnin tukemiseen. Tämä valikoima tarjoaa lukijoille näkökulmia ymmärtää aikaa, jota elämme.
Kaunokirjallisuus
Sofia Heralan esikoisromaanissa Nukkuvien kukkien joki pohjoisen arvaamaton luonto raastaa ihmiset erilleen. Teos kysyy, osaako useasti hylätty lapsi aikuisena itse rakastaa. Henriikka Rönkkösen Herttakuningatar-romaanissa podcast-juontajaksi päätynyt sympaattinen Hertta huomaa, että menestys, ystävyys ja rakkaus eivät välttämättä mahdu samaan kehykseen niin vaivattomasti kuin hän alun perin odotti.
Historia: Kylmäävää tietoa Venäjän tiedustelupalveluista
Venäläiset tiedustelupalvelut ovat aina olleet hallitsijansa vallan jatke, jolla hän on turvannut asemansa. Kokenut tiedusteluhistorioitsija Mikko Porvali kertoo kirjassaan Kremlin näkymätön sota Venäjän tiedustelupalveluiden veren tahriman tarinan. Richard Kerbaj’n kirjassa Loikkari suurvaltojen tiedustelupalvelujen voimasuhteet keikahtavat lännen eduksi KGB:n kaksoisagentin tietovuodon ansiosta. Ben Macintyren tiivistunnelmaisessa tietokirjassa Koodinimi Redwood yhden miehen ratkaisu esti kylmän sodan ajautumisen ydinsodan partaalle, mutta sen hintana oli tuhansien iranilaisten henget.
Toiveikkuus ja elämän varjopuolet läsnä yhteiskuntakirjoissa
Yhteiskuntakirjailija Rutger Bregman kääntää katseet autoritaarisiin johtajiin. Innoittavassa kirjassaan Moraalinen vallankumous hän kertoo, kuinka voimme yhdessä muuttaa historian suuntaa. Toimittaja Anni Erkon kirjassa Mutta minä selvisin menestyjät kertovat, miten he ovat pärjänneet elämässä vaikeasta lapsuudesta huolimatta. Ukrainan siepatut lapset on pysäyttävä kuvaus Venäjän sotarikoksista lapsia ja perheitä kohtaan, ja Mina Kokoi ja Mina Iranta kuvaavat perheen tasolla tapahtuvaa lapsikaappausta kirjassa Äiti, älä unohda minua. Kaupalliseen sijaissynnytykseen liittyvät ongelmat ovat tarkastelun kohteena Kaisa Beltranin Vauvakaupan varjot -tietokirjassa.
True stories – tositarinoita: Välähdyksiä toisenlaisista elämistä
Leena Hirvosen ja Seppo Salmisen Kirurgina äärioloissa vie lukijan kriisialueille, joissa kirurgin työ on selviytymistä ja elämän pelastamista. Piispan synnit kertoo emerituspiispa Samuel Salmen elämäntyöstä kirkon uudistajana ja naispappeuden puolustajana. Päivi Pekanheimon kuvaus elämästä muistisairauden varjossa välittyy koskettavasti hänen teoksestaan Katoava äiti. Amfetamiinikokki on elämäntarina parannuksen tehneestä huumerikollisesta, ja Risto Majaniemen Sarjamurhaaja sairaalassa johdattaa tapauksiin, joissa hoitohenkilöllä on ollut hyvien sijasta pahat aikeet. Pohjois-Korean kannibaali on true crime -teos korealaisista sarjamurhaajista.
Hyvinvointi: Työkaluja arkeen ja mielen rauhaan
Niinan Sunin Tunne kiertosi auttaa ymmärtämään kehon rytmejä ja hormonaalista hyvinvointia arjessa. Johanna Virolaisen Mielenrauhaa EFT-menetelmällä esittelee tehokkaan tavan lievittää stressiä ja tunnekuormaa. Diagnoosivyöry on Pekka Vahvasen, Katariina Parhen ja Mia Pohtolan keskustelunavaus terveydenhuollon diagnosointikulttuurista ja sen vaikutuksista ihmisiin. Runo Kuun Eteeriset öljyt kutsuu tutkimaan tuoksujen ja aistien vaikutusta hyvinvointiin.
