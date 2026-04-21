Kyllä isä osaa -elokuvasarjalle jatkoa – uusi elokuva vie perheen Espanjaan

Uudessa Kyllä isä osaa Espanjassa -elokuvassa ollaan aurinkoisissa tunnelmissa, ja Tampereen lisäksi elokuvaa kuvataan Espanjassa.

Kyllä isä osaa Espanjassa on lämminhenkinen ja hyväntuulinen komedia, joka käsittelee elämän eri vaiheita ja perheen merkitystä huumoria unohtamatta. Elokuvassa sukupolvien väliset suhteet ja ristiriidat saavat uuden sävyn, kun suomalainen perhe kohtaa espanjalaisen arjen.

Pääosassa perheen isänä nähdään Tom Lindholm, ja elokuvassa on mukana tuttuja hahmoja aiemmista osista.

Kyllä isä osaa Espanjassa on kolmas elokuva suositussa elokuvasarjassa, jota edelsivät katsojamenestykset Kyllä isä osaa ja Kyllä isä osaa Lapissa. Elokuvan ohjaa Lauri Nurkse. Käsikirjoittajana toimii alkuperäissarjankin luonut Pekka Lepikkö. Elokuvan tuottaa tuotantoyhtiö ICS Nordic, tuottajina Ilkka Rahkonen, Ilkka Hynninen ja Laura Ahola. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Olemme innoissamme saadessamme jatkaa suomalaisille rakkaan fiktiivisen perheen tarinaa valkokankaalla – vieläpä suomalaisten suosimassa Espanjassa! Tavoitteenamme on luoda entistä hauskempi ja elämyksellisempi komedia koko perheelle, tuottaja Ilkka Rahkonen tuotantoyhtiö ICS Nordicista kertoo.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen kokee uuden Kyllä isä osaa ‑elokuvan levityksen merkitykselliseksi.

– Kyllä isä osaa -suosio on pitänyt pintansa, ja tuntuu hyvältä jatkaa perheen vauhdikasta tarinaa uusin kääntein uudessa paikassa. On hienoa olla levittämässä koko perheen komediaa, Toivonen sanoo.

Kyllä isä osaa Espanjassa saa ensi-iltansa myöhemmin tänä vuonna.

