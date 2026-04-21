Kyllä isä osaa -elokuvasarjalle jatkoa – uusi elokuva vie perheen Espanjaan
22.4.2026 09:30:41 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Elokuvateattereissa noin 150 000 katsojaa elokuvateattereissa kerännyt Kyllä isä osaa Lapissa -elokuva saa jatkoa. Uuden elokuvan kuvaukset alkoivat Tampereella viime viikolla.
Uudessa Kyllä isä osaa Espanjassa -elokuvassa ollaan aurinkoisissa tunnelmissa, ja Tampereen lisäksi elokuvaa kuvataan Espanjassa.
Kyllä isä osaa Espanjassa on lämminhenkinen ja hyväntuulinen komedia, joka käsittelee elämän eri vaiheita ja perheen merkitystä huumoria unohtamatta. Elokuvassa sukupolvien väliset suhteet ja ristiriidat saavat uuden sävyn, kun suomalainen perhe kohtaa espanjalaisen arjen.
Pääosassa perheen isänä nähdään Tom Lindholm, ja elokuvassa on mukana tuttuja hahmoja aiemmista osista.
Kyllä isä osaa Espanjassa on kolmas elokuva suositussa elokuvasarjassa, jota edelsivät katsojamenestykset Kyllä isä osaa ja Kyllä isä osaa Lapissa. Elokuvan ohjaa Lauri Nurkse. Käsikirjoittajana toimii alkuperäissarjankin luonut Pekka Lepikkö. Elokuvan tuottaa tuotantoyhtiö ICS Nordic, tuottajina Ilkka Rahkonen, Ilkka Hynninen ja Laura Ahola. Nelonen Media levittää elokuvan.
– Olemme innoissamme saadessamme jatkaa suomalaisille rakkaan fiktiivisen perheen tarinaa valkokankaalla – vieläpä suomalaisten suosimassa Espanjassa! Tavoitteenamme on luoda entistä hauskempi ja elämyksellisempi komedia koko perheelle, tuottaja Ilkka Rahkonen tuotantoyhtiö ICS Nordicista kertoo.
Nelonen Median johtaja Ville Toivonen kokee uuden Kyllä isä osaa ‑elokuvan levityksen merkitykselliseksi.
– Kyllä isä osaa -suosio on pitänyt pintansa, ja tuntuu hyvältä jatkaa perheen vauhdikasta tarinaa uusin kääntein uudessa paikassa. On hienoa olla levittämässä koko perheen komediaa, Toivonen sanoo.
Kyllä isä osaa Espanjassa saa ensi-iltansa myöhemmin tänä vuonna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme